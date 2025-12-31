Sociedad

Vuelco fatal en la Ruta 7: murió un niño de 6 años y su madre está grave

El accidente ocurrió cerca del mediodía en el kilómetro 1080, cerca de Potrerillos, cuando el vehículo que circulaba en sentido este-oeste perdió el control por causas que se investigan y terminó detenido a varios metros de la calzada

La conductora sufrió politraumatismos y fue derivada en estado grave al Hospital Central

El vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional 7, a la altura de Potrerillos, dejó este miércoles una escena marcada por la tragedia: un niño de 6 años murió y su madre resultó gravemente herida. El accidente, ocurrido cerca del mediodía en el kilómetro 1080, interrumpió totalmente el tránsito en una de las principales vías del corredor internacional y movilizó a equipos médicos y policiales.

El vehículo, un Chevrolet Corsa ocupado por una mujer de 32 años y su hijo menor, circulaba en sentido este-oeste cuando, por causas que se investigan, la conductora perdió el control y el auto volcó sobre la banquina. El siniestro, que se produjo a unos 15 metros de la calzada, generó la inmediata intervención de personal de emergencias y efectivos policiales.

En el lugar, las maniobras de reanimación para asistir al niño se extendieron por más de una hora, aunque los esfuerzos del equipo sanitario no lograron revertir el cuadro. El menor falleció en el sitio tras recibir maniobras de RCP, según confirmaron desde el medio local El Sol.

La madre, que quedó atrapada en el interior del rodado, sufrió politraumatismos, fractura de tobillo y un traumatismo encéfalo craneano. Según el parte oficial del Ministerio de Seguridad de Mendoza, la mujer fue trasladada en estado grave e inconsciente al Hospital Central de la capital provincial.

El accidente en Potrerillos generó cortes totales de tránsito en el corredor

Ambos ocupantes del auto serían oriundos de Mendoza y el destino presumible del viaje era la localidad de Uspallata. Testigos en el lugar señalaron al portal Los Andes que el operativo involucró a varias ambulancias y un importante despliegue de recursos policiales para asegurar la zona y asistir a las víctimas.

El impacto del siniestro se sintió en toda la región, ya que el tránsito por la Ruta 7 quedó completamente suspendido mientras se llevaban a cabo las tareas de rescate y asistencia, lo que provocó demoras en el paso internacional. Autoridades recomendaron evitar la zona hasta que se restableciera la circulación habitual.

Un auto particular con cuatro ocupantes desbarrancó tras una pérdida de control (Foto: Diario Uno)

En simultáneo, otro accidente vial se registró esta misma mañana en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1109, también en la zona de Potrerillos. Según Diario Uno, un auto particular con cuatro ocupantes, en este caso oriundos de Chile, desbarrancó tras una pérdida de control. Las cuatro personas resultaron heridas, una de ellas con lesiones de gravedad y trasladada en helicóptero policial.

Este segundo vuelco, a unos 100 kilómetros del primer incidente, también provocó el corte total del tránsito y demandó la intervención de equipos de rescate y personal sanitario.

El tramo de alta montaña de la Ruta Nacional 7, clave para el tránsito entre Argentina y Chile, permaneció bajo estricta vigilancia durante toda la jornada, en medio de un operativo de seguridad y asistencia desplegado por las autoridades provinciales.

Un viaje a la Costa terminó en tragedia: su esposa le dio un mate, él perdió el control de la camioneta y murió

La camioneta volcada de la pareja de Monte Grande (0221)

La mañana del domingo quedó marcada por un accidente fatal en las rutas de acceso a la Costa Atlántica, cuando un hombre de 68 años murió tras volcar su camioneta en el cruce de la Ruta 6 y la Ruta 215, en las afueras de La Plata.

El conductor del vehículo fue identificado como Rogelio Omar Medina, de 68 años, un jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que viajaba acompañado por su esposa, de 65 años, también jubilada, quienes habían partido desde Monte Grande rumbo a los balnearios de la costa bonearense, a bordo de su camioneta Renault Duster blanca.

Iniciaron el viaje en horas de la mañana y todo cambió al llegar a la intersección de la Ruta 6 y la Ruta 215, una zona considerada de alto tránsito durante los fines de semana largos y en períodos vacacionales, según informó el portal 0221.

Las primeras informaciones aportadas por la Policía de la provincia de Buenos Aires indican que las condiciones del camino se encontraban normales al momento del accidente. Medina quedó atrapado en el habitáculo del vehículo y perdió la vida en el lugar, según confirmaron los equipos médicos intervinientes.

Uno de los datos centrales de la investigación es el testimonio brindado por la esposa del hombre, quien relató ante los efectivos policiales que el accidente ocurrió cuando le ofreció un mate a su esposo. Según la mujer, la maniobra de tomar la bebida habría provocado una distracción suficiente para que el conductor perdiera el control de la camioneta, saliera de la calzada y se produjera el vuelco.

El relato de la sobreviviente fue incorporado al expediente judicial que está en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Ana Scarpino. La funcionaria ordenó la realización de diversas pericias accidentológicas para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

