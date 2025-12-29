Sociedad

Un viaje a la Costa terminó en tragedia: su esposa le dio un mate, él perdió el control de la camioneta y murió

La pareja de Monte Grande se accidentó a las afueras de La Plata. El hombre falleció en el lugar, mientras que la mujer resultó ilesa

La camioneta volcada de la pareja de Monte Grande (0221)

La mañana del domingo quedó marcada por un accidente fatal en las rutas de acceso a la Costa Atlántica, cuando un hombre de 68 años murió tras volcar su camioneta en el cruce de la Ruta 6 y la Ruta 215, en las afueras de La Plata.

El conductor del vehículo fue identificado como Rogelio Omar Medina, de 68 años, un jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que viajaba acompañado por su esposa, de 65 años, también jubilada, quienes habían partido desde Monte Grande rumbo a los balnearios de la costa bonearense, a bordo de su camioneta Renault Duster blanca.

Iniciaron el viaje en horas de la mañana y todo cambió al llegar a la intersección de la Ruta 6 y la Ruta 215, una zona considerada de alto tránsito durante los fines de semana largos y en períodos vacacionales, según informó el portal 0221.

Las primeras informaciones aportadas por la Policía de la provincia de Buenos Aires indican que el vuelco fue total y las condiciones del camino se encontraban normales al momento del accidente. Medina quedó atrapado en el habitáculo del vehículo y perdió la vida en el lugar, según confirmaron los equipos médicos intervinientes.

Uno de los datos centrales de la investigación es el testimonio brindado por la esposa del hombre, quien relató ante los efectivos policiales que el accidente ocurrió cuando le ofreció un mate a su esposo. Según la mujer, la maniobra de tomar la bebida habría provocado una distracción suficiente para que el conductor perdiera el control de la camioneta, saliera de la calzada y se produjera el vuelco.

La esposa de Medina logró salir por sus propios medios del vehículo y fue asistida en el lugar por personal médico de la ambulancia del UPA zonal. Afortunadamente, no requirió ser trasladada, puesto que presentaba lesiones menores y se encontraba en condiciones de declarar ante las autoridades.

El hombre murió en el acto pero la mujer resultó ilesa y salió por sus propios medios (0221)

El relato de la sobreviviente fue incorporado al expediente judicial que está en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°14 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Ana Scarpino. La funcionaria ordenó la realización de diversas pericias accidentológicas para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

En el lugar del accidente, trabajaron dotaciones de Bomberos de Abasto y efectivos de la Policía Vial, quienes colaboraron en las tareas de rescate y en el corte parcial de la ruta para garantizar la seguridad de los automovilistas. La médica a cargo de la ambulancia del UPA constató el fallecimiento de Medina y contuvo a su esposa, que se encontraba en estado de shock.

Las autoridades dispusieron el secuestro de la camioneta y la realización de una autopsia al cuerpo del conductor. La causa fue caratulada como “Muerte por accidente".

El sábado por la mañana, una parea murió en un accidente cuando transitaba por la Ruta Nacional 3, a la altura de Las Flores. Su hija, de 13 años, viajaba con ellos; afortunadamente, sobrevivió al siniestro.

Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa, ambos vecinos de Berisso.

En el momento del accidente, Diaduch, de 52 años, manejaba la Renault Kangoo en la que viajaba junto a Sosa y su hija de 13 años. El trágico episodio ocurrió entre los kilómetros 226 y 228 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de la ciudad bonaerense de Las Flores.

Allí, el vehículo en el que se desplazaba la familia chocó de frente contra la Volkswagen Amarok, conducida por una ciudadana extranjera con domicilio en Olavarría y DNI argentino, según consignaron fuentes policiales a Infobae.

El impacto resultó fatal para Diaduch y Sosa, quienes fallecieron en el lugar, según confirmaron los servicios de emergencia. En tanto, la adolescente que los acompañaba logró sobrevivir, aunque fue trasladada con heridas al Hospital de Las Flores, donde recibió asistencia médica.

