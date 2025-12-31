Sociedad

El envío de frases por WhatsApp en Año Nuevo se consolida como una tradición para fortalecer vínculos y compartir buenos deseos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del año representa una oportunidad para hacer sentir la propia presencia y el afecto a quienes están cerca, incluso a la distancia. Enviar un mensaje especial en Año Nuevo puede fortalecer vínculos y expresar gratitud por los momentos compartidos. Las plataformas de mensajería instantánea, como WhatsApp, se cosolidaron como el canal preferido para compartir buenos deseos en la medianoche del 31 de diciembre y acompañar a familiares, amigos y parejas en el comienzo de un nuevo ciclo. El envío de frases personalizadas cada vez gana más espacio entre los hábitos de fin de año y se transforma en una tradición que trasciende generaciones y fronteras.

Transmitir palabras de aliento, esperanza y cariño refuerza la cercanía emocional, especialmente cuando la rutina o la distancia impiden el abrazo. Elegir una frase adecuada para cada vínculo ayuda a mantener vivas las relaciones y a iniciar el 2026 con optimismo, renovando compromisos y recordando la importancia de estar presentes, más allá de las barreras físicas.

A continuación, se presentan 30 frases para compartir por WhatsApp en Año Nuevo, organizadas según el tipo de lazo: familia, amistad y pareja.

Compartir mensajes especiales a familia, amigos y parejas en la medianoche del 31 de diciembre potencia la presencia afectiva a distancia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases para la familia

La familia suele ser el primer refugio al que se acude en fechas especiales. Un mensaje dedicado puede subrayar la importancia de los lazos familiares y el deseo de bienestar colectivo. Entre las frases para compartir con familiares, se destacan las siguientes opciones:

  1. “Gracias por acompañarme siempre, deseo que este año nos encuentre juntos y con salud.”
  2. “Que la unión y el amor sigan siendo nuestro motor en el 2026.”
  3. “Agradezco cada momento que compartimos, lo mejor siempre está por venir.”
  4. “Salud y alegría para nuestra familia en este nuevo año.”
  5. “Que nunca falte un motivo para reunirnos y celebrar la vida.”
  6. “Bendiciones para cada uno de nosotros, que el 2026 multiplique nuestros sueños.”
  7. “El mayor regalo es tenernos, feliz año a todos.”
  8. “Aunque la distancia exista, mi corazón está con ustedes en cada brindis.”
  9. “Cada año a tu lado es una nueva oportunidad para agradecer y crecer.”
  10. “Te deseo un año lleno de luz, aprendizajes y momentos inolvidables en familia.”
Las palabras de aliento y esperanza enviadas por WhatsApp ayudan a iniciar el 2026 con optimismo y renovados compromisos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases para amigos

La amistad se fortalece con gestos cotidianos y palabras sinceras. Los mensajes de Año Nuevo para amigos buscan resaltar la complicidad y el acompañamiento mutuo a lo largo del tiempo, así como augurar nuevas aventuras compartidas. Entre las frases ideales para amigos se encuentran:

  1. “Amigo, que el 2026 traiga nuevas historias para sumar a nuestra colección.”
  2. “Gracias por tu compañía y tu risa, sigamos construyendo recuerdos juntos.”
  3. “Por todos los planes cumplidos y los que vendrán, te deseo el mejor año.”
  4. “Que cada día del nuevo año tenga algo de nuestra amistad.”
  5. “A tu lado, hasta los días difíciles se vuelven más fáciles. Feliz 2026.”
  6. “Sigamos acompañándonos en cada paso, no hay mejor equipo.”
  7. “Que la distancia nunca sea un obstáculo para seguir siendo amigos.”
  8. “El brindis más sincero va para ti, por un año lleno de nuevas aventuras.”
  9. “Gracias por estar, siempre. Que el 2026 sea testigo de más momentos juntos.”
  10. “Te deseo un año en el que la alegría y la amistad no falten jamás.”
Las parejas aprovechan el saludo de Año Nuevo vía WhatsApp para reafirmar su amor, renovar promesas y soñar con un futuro compartido - (Imagen ilustrativa Infobae)

Frases para parejas

Las parejas suelen buscar palabras que refuercen el vínculo y proyecten un futuro en común. Un mensaje de Año Nuevo puede servir para renovar promesas y celebrar lo compartido, así como para expresar el deseo de seguir creciendo juntos. Algunas de las frases más elegidas para dedicar a la pareja incluyen:

  1. “Gracias por regalarme tu amor un año más, que el 2026 nos encuentre juntos.”
  2. “Brindo por nosotros y por todos los sueños que quedan por cumplir.”
  3. “Eres mi persona favorita, deseo que sigamos eligiéndonos cada día.”
  4. “Nada me alegra más que comenzar un nuevo año a tu lado.”
  5. “Que cada amanecer del 2026 refuerce nuestro amor.”
  6. “Tu abrazo es el mejor lugar para recibir el Año Nuevo.”
  7. “Elijo seguir construyendo nuestro presente y futuro, feliz año.”
  8. “En cada brindis, mi deseo más grande es tu felicidad.”
  9. “Gracias por ser mi compañero de vida, que este año multiplique nuestra alegría.”
  10. “Que la vida nos siga regalando momentos únicos y proyectos compartidos.”

