Un hombre murió ahogado mientras se bañaba con amigos y familiares en un canal de riego de Río Negro

Ocurrió en la zona conocida como El Treinta, en Cipolletti. Los presentes lograron sacar del agua a la víctima y hacerle RCP, pero llegó sin vida al hospital

La autopsia judicial espera esclarecer
La autopsia judicial espera esclarecer las causas de la muerte, calificada como 'dudosa', en el canal de riego de Río Negro

La ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, fue escenario de una tragedia durante la tarde de este martes, cuando un joven de 33 años perdió la vida tras lanzarse al canal de riego ubicado en el sector de El Treinta. La víctima, identificada como Luciano Bustos, se encontraba junto a un grupo de familiares y amigos. El episodio sucedió después del mediodía y movilizó a personal policial, de salud y bomberos.

El grupo compartía bebidas alcohólicas y pasaba el día en el lugar, según información oficial. En un momento, el joven ingresó al agua y poco después sus allegados advirtieron que no retornaba a la superficie.

Testigos relataron a las autoridades que, al percibir la urgencia, arrojaron una soga y lograron sacarlo al exterior del canal. Una vez fuera, intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no obtuvieron respuesta, según detalló Diario Río Negro.

La víctima fue trasladada de inmediato en código rojo al hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti. El joven llegó al nosocomio sin signos vitales y el personal médico confirmó el fallecimiento al recibirlo. La intervención de equipos de emergencia y el despliegue de recursos no lograron revertir el desenlace.

Las primeras investigaciones, de acuerdo con la información del medio local LM Cipolletti, señalan que aún no hay precisiones sobre las circunstancias exactas del ahogamiento. El cuerpo será sometido a autopsia en la morgue judicial después de que la causa haya recibido la calificación de “muerte dudosa”. De esta manera, se busca establecer con mayor claridad los motivos y el desarrollo de los hechos.

El avance de la causa dependerá de los resultados de la autopsia, a la espera de esclarecer las circunstancias que rodearon el deceso en el canal de riego de El Treinta.

Una nena de 4 años murió en una pileta de un club de Quilmes

En Quilmes, una niña de
En Quilmes, una niña de 4 años fue hallada inconsciente en la pileta del club Círculo Universitario y falleció pese a los intentos de reanimación

Una niña de cuatro años murió el último sábado por la tarde en una pileta de La Ribera, en Quilmes.

El episodio ocurrió en el club Círculo Universitario, sobre la avenida Cervantes, y dio inicio a una investigación judicial para dilucidar las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el hecho; únicamente trascendió que la menor fue hallada en el agua por personas presentes en el lugar.

Según los primeros datos, quienes se encontraban en el predio detectaron la situación y dieron aviso inmediato a las autoridades y al servicio de emergencias.

Aunque el club dispone de cobertura médica privada, los primeros en arribar fueron los equipos del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Pese a los intentos de reanimación, los sanitarios confirmaron el deceso de la niña. Según reportó Perspectiva Sur, la institución suspendió sus actividades y declaró duelo.

Las ambulancias llegaron en menos de cinco minutos y comenzaron las maniobras de reanimación en el sitio. Utilizaron el equipamiento adecuado, pero no lograron revertir el cuadro.

El club Círculo Universitario de
El club Círculo Universitario de Quilmes suspendió actividades y declaró duelo por cinco días tras la trágica muerte en su pileta

A través de un comunicado oficial, el club manifestó que, a pesar de la rápida intervención del guardavidas, del personal médico y de la llegada inmediata de la ambulancia, no fue posible reanimar a la menor, incluso contando con los elementos necesarios para emergencias.

El mensaje difundido por la institución informó que la pileta continuará cerrada hasta tanto concluyan las instancias requeridas para esclarecer lo sucedido.

El texto compartido tanto en Facebook como en Instagram, decía también: “Lo ocurrido nos llena de tristeza a la gran familia del CUQ. Acompañamos a su madre, Sofía, y a toda su familia en este duro trance (sic). Pondremos a disposición todo lo que esté al alcance del club para ayudarlos a sobrepasar esta tragedia que tanto nos golpea. El club estará de duelo por cinco días. Comisión Directiva”.

El caso quedó en manos del Departamento Judicial Quilmes, que ordenó las actuaciones de rigor para determinar cómo ocurrió el episodio y evaluar eventuales responsabilidades. Fuentes judiciales indicaron que la causa sigue en etapa investigativa y que se esperan los resultados de peritajes y testimonios.

