Continúan las inundaciones en Corrientes: hay más de 200 evacuados y un pueblo totalmente aislado

(Facebook: Sylvester Sebastian Acevedo)

Luego de que se registrara uno de los temporales más fuertes ocurridos en Corrientes en los últimos años, la situación parecería agravarse en varios puntos de la provincia. Como en el caso de San Luis del Palmar, donde ya hubo un total de 240 evacuados. En simultáneo, un pueblo quedó totalmente aislado.

Entre la madrugada y el mediodía del jueves, se registró una precipitación acumulada de 70 milímetros, lo que agravó la emergencia hídrica en la ciudad que se ubica a 30 kilómetros de la capital, debido a que se sumaron otras 52 familias, que debieron abandonar sus viviendas y ser trasladadas a centros de asistencia.

Este saldo se produce en un contexto de acumulación inédita de precipitaciones, puesto que en solo dos días superó los 300 milímetros y provocó el colapso de barrios históricamente no afectados por inundaciones. Asimismo, se extendió la emergencia a los sectores céntricos de la localidad.

Según informó la jefa del Departamento de Defensa Civil municipal, Cintia Elizabeth Silva, la cantidad de personas que solicitan ayuda sigue en aumento. “Muchas familias han solicitado ayuda para ser evacuadas a los centros y otros medios para autoevacuarse a casas de conocidos”, describió.

Más de 200 personas tuvieron que ser evacuadas (Facebook: Luis Dalmacio)

“Las precipitaciones han hecho que algunas viviendas se vean amenazadas por el posible ingreso de agua y otras ya estén sufriendo consecuencias”, amplió la funcionaria al señalar que la situación fue puesta en conocimiento del intendente Reni Buján para definir estrategias personalizadas.

De acuerdo con la información publicada por El Litoral, también se confirmó la colaboración de Gendarmería Nacional en los operativos de asistencia. Además, la titular de Defensa Civil precisó que el escenario “se sigue agravando”.

(Facebook: Sylvester Sebastian Acevedo)

En cuanto a la distribución de los evacuados, las familias se reparten entre el Estadio Municipal, el tinglado del barrio San Miguel, así como la Capilla Virgen del Rosario e Inmaculada Concepción, donde reciben contención y ayuda.

Junto con los barrios ribereños, cuyo bajo nivel los vuelve especialmente vulnerables, se sumaron en el ámbito rural las áreas de la Cuarta y Quinta Sección, según detalló Defensa Civil, tras haber ampliado el mapa de sectores críticos. Asimismo, el comportamiento del Riachuelo añadiría presión a la situación, debido a que se registró una altura de 4,24 metros y se mantendría en ascenso.

Varias casas quedaron afectadas por el ingreso del agua (Facebook: Cdn Ctes)

Sin embargo, las adversidades no se limitan a San Luis del Palmar, ya que en la capital provincial, la Municipalidad de Corrientes comunicó este jueves la suspensión total del servicio de colectivos urbanos. La medida estará vigente hasta el viernes 26, de acuerdo con la última actualización difundida en canales oficiales.

Esta decisión respondió a la acumulación de agua que impide la circulación segura de las unidades en arterias principales y barrios, en tanto el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene un monitoreo constante del estado de calles y áreas afectadas.

Desde Defensa Civil indicaron que el panorama no sería alentador (Facebook: Luis Dalmacio)

Por este motivo, el Municipio recomendó a la población abstenerse de circular, mantenerse informada por medios oficiales y utilizar la línea de atención 147 en caso de emergencia. Asimismo, indicaron que el servicio de colectivos se reanudará únicamente cuando mejoren las condiciones climáticas y de transitabilidad de la ciudad.

Por otro lado, las consecuencias del temporal también se hicieron sentir en Paso de la Patria, donde el único acceso a la zona del Faro, ubicado en Punta Santa Ana, a la altura del kilómetro 20, colapsó completamente tras el repentino crecimiento del arroyo San Juan.

A raíz de esto, el camino quedó clausurado al tránsito, por lo que los residentes y los visitantes quedaron incomunicados con el resto de los lugares, debido a que dependen de esta vía para ingresar al sector.

Frente a esto, los vecinos alertaron a Vialidad Provincial para requerir una intervención urgente ante la amenaza que la falta de acceso representa, especialmente en términos de emergencias y en plena temporada turística. Ante la persistencia del mal tiempo, se recomendó evitar la zona y reforzar las precauciones en todo el territorio correntino.