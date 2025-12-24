80 milímetros en una hora y con el tránsito detenido mientras el agua subía: así se vivió el diluvio en Panamericana

Se inundó la Panamericana y varios autos quedaron bajo el agua

El diluvio sorprendió a automovilistas y vecinos cuando, en apenas una hora, cayeron 80 milímetros de agua sobre la Panamericana y la zona noroeste del Gran Buenos Aires, generando una escena inusual en la que el tránsito quedó completamente detenido mientras el nivel del agua subía en cuestión de minutos. Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires confirmó la magnitud del fenómeno, que se desató durante la tarde del martes, justo en la previa de la Nochebuena.

A medida que la lluvia ganaba intensidad, las autopistas más transitadas de la región, como Panamericana y la avenida General Paz, se transformaron en ríos improvisados. La acumulación de agua en media hora provocó inundaciones profundas, arrastró vehículos y complicó el desplazamiento de cientos de personas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado apenas “tormentas débiles” para ese tramo de la tarde, entre las 17 y las 18. Sin embargo, la realidad superó cualquier previsión. Las cifras oficiales midieron valores máximos de lluvia y en promedio hubo valores de entre ochenta y cien milímetros.

La lluvia cayó en un tiempo aproximado de unos ochenta minutos. Una de las zonas más afectadas fue Martínez, donde los niveles de precipitaciones acumuladas alcanzó los cien milímetros. También la zona de Villa Adelina, Villa Ballester y San Martín, que tuvieron valores de setenta, ochenta, y hasta de noventa milímetros.

Las imágenes del fuerte diluvio en el AMBA: en algunas localidades se registró granizo e inundaciones

El impacto en la Panamericana resultó inmediato y visible. Los anegamientos se extendieron a lo largo de varios tramos de la autopista, en plena hora pico, cuando la circulación vehicular alcanzaba su punto máximo. El agua desbordó los límites habituales de las calzadas y alcanzó los bajos de los autos, dejando a conductores y pasajeros a la espera dentro de sus vehículos. Algunos debieron abandonar sus autos y caminar entre el agua, mientras otros optaron por aguardar la llegada de equipos de emergencia.

En San Martín, uno de los distritos más afectados, la Municipalidad reportó que “al momento no tenemos registro de personas heridas y mucho menos fallecidas”. No obstante, “más de 30 rescates realizaron solamente bomberos voluntarios de San Isidro”, informó la Municipalidad de San Martín en un comunicado.

El Comité de Crisis local desplegó personal de Defensa Civil, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social, Protección Ciudadana y Tránsito para recorrer las zonas más perjudicadas y asistir a los vecinos. Las tareas incluyeron la entrega de colchones, agua, chapas y tirantes, al tiempo que se registraron 15 árboles caídos, 6 ramas, 1 columna y 5 postes derribados por el viento y las precipitaciones.

Además, desde la Municipalidad precisaron que muchas calles se anegaron y el agua ingresó a algunas viviendas. El refuerzo de los equipos municipales se mantuvo durante toda la jornada para atender los reclamos y solicitudes de ayuda, canalizadas a través de la línea 103.

El evento meteorológico cobró mayor dimensión al contrastarse con los promedios históricos. Según dijo Cindy Fernández a Infobae, “en la zona de San Fernando, estadísticamente llueve 110 mm en todo diciembre. En CABA, cerca de 130 mm en todo diciembre”. Así, el volumen de agua que descendió sobre la Panamericana y las localidades vecinas en menos de una hora equivalió prácticamente a lo que suele registrarse en todo un mes.

En paralelo, el fenómeno no se limitó a un solo municipio. Los partidos de San Isidro y San Martín fueron los más perjudicados, aunque también se reportaron complicaciones en la Ciudad de Buenos Aires y barrios porteños aledaños. El granizo acompañó la tormenta en algunos sectores, sumando dificultades a la circulación y aumentando los daños materiales.

Los testimonios de los propios automovilistas y vecinos circularon durante toda la tarde a través de redes sociales y medios. Las imágenes de autos flotando, motos arrastradas por la corriente y familias improvisando soluciones para cruzar las calles anegadas dominaron la conversación pública. Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaron recorriendo los barrios afectados, sin registrar heridos ni evacuados, según las autoridades municipales.

El saldo final, hasta el cierre de la jornada, dejó un tránsito completamente alterado, barrios enteros trabajando para recuperarse y un dato que sobresale en los registros: ochenta milímetros de lluvia en menos de una hora sobre la Panamericana y el noroeste del Conurbano, como confirmó la Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.

Qué dice el pronóstico para el resto de la semana

El pronóstico extendido señala probabilidad de lluvias y ráfagas en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante las próximas jornadas

El pronóstico extendido para CABA muestra que el miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, la máxima podría alcanzar los 34°C, mientras que la mínima rondaría los 23°C. Hacia la noche, el riesgo de tormentas vuelve a incrementarse, con chances de lluvias entre el 40 y el 70%, y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. “Se generan tormentas en el este de Buenos Aires”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte más reciente.

El jueves 25 de diciembre se prevé un leve descenso térmico con máximas cercanas a los 29°C y mínimas de 19°C, aunque el riesgo de tormentas no se descarta durante la madrugada y la mañana.

Para el viernes 26, el SMN anticipa una máxima de 33°C y cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Las condiciones estables y el predominio del sol continuarían el sábado 27 y domingo 28, con marcas térmicas que oscilarán entre los 30°C y 32°C y mínimas cercanas a los 22°C.

En el norte del país, en tanto, la inestabilidad persistirá durante la madrugada del viernes 26, con la posibilidad de que las temperaturas desciendan por debajo de los 30°C en sectores de Misiones, Jujuy y Salta.

El resto de las provincias del norte seguirá bajo el influjo del calor intenso, con máximas que podrían alcanzar los 36°C. El Servicio Meteorológico Nacional insistió en que “los periodos de inestabilidad van a continuar por un par de días más”, por lo que instó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. “La situación se mantendrá variable, con lluvias intermitentes y temperaturas elevadas en buena parte del país”, resumió el organismo en sus reportes de las últimas horas.