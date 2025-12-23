Un shopping inundado, autos flotando en calles anegadas y granizo: las fotos y videos del fuerte diluvio en el AMBA

Diluvia en el AMBA y el Unicenter sufrió inundaciones en la Noche de los Shoppings

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo durante la tarde de este martes. El fenómeno, típico de las masas de aire que se combinan con la brisa del río, afecta principalmente al sector oeste de la gran aglomeración urbana, donde las tormentas tienden a moverse poco, con dirección entre oeste-noroeste y este-sureste.

Los municipios más afectados son San Martín, Tres de Febrero y Vicente López, donde con tormentas estacionarias y diluvios puntuales registraron cerca 80 mm de agua en apenas minutos.

Las imágenes del fuerte diluvio en el AMBA: en algunas localidades se registró granizo e inundaciones

De acuerdo con el aviso a corto plazo del SMN, la situación meteorológica incluye la probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas y episodios de granizo en el este de la provincia de Buenos Aires. El reporte advirtió que estos eventos pueden producirse en intervalos breves, pero con acumulados notables, lo que incrementa la atención de las autoridades y de la población ante posibles anegamientos.

El organismo nacional detalló que para la noche del miércoles rige una alerta amarilla por tormentas, aunque la inestabilidad atmosférica genera un escenario de incertidumbre en cuanto a la intensidad y el horario preciso de los fenómenos. Según el SMN, “no hay certeza absoluta de dichos alertas, pero varios modelos coinciden en la probabilidad de algunas lluvias”.

La previsión detallada en los modelos privados, como Windy y Windguru, ofrece matices sobre la ventana horaria de mayor impacto. Mientras la plataforma Windy señala que las lluvias podrían desarrollarse durante la tarde, Windguru apunta a la madrugada como el período más probable para la ocurrencia de precipitaciones. Este desacuerdo entre modelos evidencia el carácter variable de la situación, aunque los pronósticos más confiables del SMN aseguran que las lluvias se harán presentes.

Una de las imágenes más impactantes se registró en uno de los shoppings más famosos de la zona norte del AMBA, el cual se inundó debido a las fuertes tormentas. Además, es importante recalcar que durante de noche de este martes se debía llevar a cabo la “Noche de los Shoppings” y frente a este escenario todavía no se han tomado medidas ni se ha comunicado que pasará con el evento.

Por el momento, el organismo meteorológico recomendó prestar atención a las actualizaciones y mantenerse informado ante eventuales cambios en la intensidad y localización de las tormentas, que suelen moverse lentamente y pueden ocasionar diluvios localizados en el AMBA y zonas aledañas.

¿Mesa adentro o afuera? Qué recomienda el SMN

El pronóstico extendido para CABA muestra que el miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, la máxima podría alcanzar los 34°C, mientras que la mínima rondaría los 23°C. Hacia la noche, el riesgo de tormentas vuelve a incrementarse, con chances de lluvias entre el 40 y el 70%, y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. “Se generan tormentas en el este de Buenos Aires”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte más reciente.

Por otro lado, el mapa de alertas del SMN muestra que el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre los fenómenos se intensificarán especialmente en el norte argentino. Allí, las provincias de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros y ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora.

“Estos periodos de inestabilidad van a continuar por un par de días más, así que es muy importante mantenerse actualizados con las alertas del Servicio Meteorológico Nacional”, recomendó el organismo oficial.

En el AMBA, la situación meteorológica también está condicionada por la persistencia de temperaturas elevadas. Según el pronóstico, el jueves 25 de diciembre se prevé un leve descenso térmico con máximas cercanas a los 29°C y mínimas de 19°C, aunque el riesgo de tormentas no se descarta durante la madrugada y la mañana. “Esto genera días pesados y se mantiene cierta inestabilidad que puede dar origen a chaparrones aislados hacia la tarde”, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Qué dice el pronóstico para el resto de la semana

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense señala que, tras el pasaje de las tormentas y el alivio térmico temporal previsto para el jueves 25, las temperaturas volverán a subir hacia el fin de semana.

Para el viernes 26, el SMN anticipa una máxima de 33°C y cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Las condiciones estables y el predominio del sol continuarían el sábado 27 y domingo 28, con marcas térmicas que oscilarán entre los 30°C y 32°C y mínimas cercanas a los 22°C.

En el norte del país, en tanto, la inestabilidad persistirá durante la madrugada del viernes 26, con la posibilidad de que las temperaturas desciendan por debajo de los 30°C en sectores de Misiones, Jujuy y Salta.

El resto de las provincias del norte seguirá bajo el influjo del calor intenso, con máximas que podrían alcanzar los 36°C. El Servicio Meteorológico Nacional insistió en que “los periodos de inestabilidad van a continuar por un par de días más”, por lo que instó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. “La situación se mantendrá variable, con lluvias intermitentes y temperaturas elevadas en buena parte del país”, resumió el organismo en sus reportes de las últimas horas.