Diluvió en el AMBA: advierten por fuertes lluvias, ráfagas y ocasional caída de granizo en la previa de Nochebuena y Navidad

Durante la semana de las Fiestas, el pronóstico prevé días con máximas superiores a los 30 grados y mínimas que no descenderán de los 20, acompañado de ráfagas moderadas y la posibilidad de chaparrones aislados

Las tormentas se adelantaron en el AMBA justo antes de las celebraciones de fin de año. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 23 de diciembre por la tarde un aviso a corto plazo en el que alertó sobre tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo en el este de la provincia de Buenos Aires.

El pronóstico señala que el fenómeno comenzó a desarrollarse pasado el mediodía, en el contexto de una jornada marcada por temperaturas superiores a los 30°C y un ambiente muy húmedo, condiciones que favorecieron la formación de núcleos de tormenta.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la combinación de calor extremo y humedad generó un ambiente pesado e inestable en la franja central y el litoral del país. “En este mediodía las temperaturas superan los 30 °C. El ambiente está muy caluroso y húmedo en sectores de la franja central y el Litoral”, comunicó el organismo estatal a través de sus canales oficiales. Esta inestabilidad propició el desarrollo de chaparrones aislados hacia la tarde, fenómeno que terminó derivando en tormentas de intensidad variable.

A partir de las 14:50 horas, el SMN activó el aviso a corto plazo por lluvias intensas, ráfagas y la posibilidad de caída de granizo, una situación que encendió las alertas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en localidades del conurbano bonaerense. Según los datos oficiales, la probabilidad de precipitaciones se mantuvo elevada durante la tarde y la noche, con valores estimados entre el 10 y el 40% y, en algunos tramos, hasta el 70%.

¿Mesa adentro o afuera? Qué recomienda el SMN

Las alertas por tormentas se mantienen activas en varias provincias del norte y centro del país según el organismo oficial

El pronóstico extendido para CABA muestra que el miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, la máxima podría alcanzar los 34°C, mientras que la mínima rondaría los 23°C. Hacia la noche, el riesgo de tormentas vuelve a incrementarse, con chances de lluvias entre el 40 y el 70%, y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. “Se generan tormentas en el este de Buenos Aires”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte más reciente.

Por otro lado, el mapa de alertas del SMN muestra que el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre los fenómenos se intensificarán especialmente en el norte argentino. Allí, las provincias de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros y ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora.

“Estos periodos de inestabilidad van a continuar por un par de días más, así que es muy importante mantenerse actualizados con las alertas del Servicio Meteorológico Nacional”, recomendó el organismo oficial.

En el AMBA, la situación meteorológica también está condicionada por la persistencia de temperaturas elevadas. Según el pronóstico, el jueves 25 de diciembre se prevé un leve descenso térmico con máximas cercanas a los 29°C y mínimas de 19°C, aunque el riesgo de tormentas no se descarta durante la madrugada y la mañana. “Esto genera días pesados y se mantiene cierta inestabilidad que puede dar origen a chaparrones aislados hacia la tarde”, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Qué dice el pronóstico para el resto de la semana

El pronóstico extendido señala probabilidad de lluvias y ráfagas en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante las próximas jornadas

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense señala que, tras el pasaje de las tormentas y el alivio térmico temporal previsto para el jueves 25, las temperaturas volverán a subir hacia el fin de semana.

Para el viernes 26, el SMN anticipa una máxima de 33°C y cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Las condiciones estables y el predominio del sol continuarían el sábado 27 y domingo 28, con marcas térmicas que oscilarán entre los 30°C y 32°C y mínimas cercanas a los 22°C.

En el norte del país, en tanto, la inestabilidad persistirá durante la madrugada del viernes 26, con la posibilidad de que las temperaturas desciendan por debajo de los 30°C en sectores de Misiones, Jujuy y Salta.

El resto de las provincias del norte seguirá bajo el influjo del calor intenso, con máximas que podrían alcanzar los 36°C. El Servicio Meteorológico Nacional insistió en que “los periodos de inestabilidad van a continuar por un par de días más”, por lo que instó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales. “La situación se mantendrá variable, con lluvias intermitentes y temperaturas elevadas en buena parte del país”, resumió el organismo en sus reportes de las últimas horas.