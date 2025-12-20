Sociedad

Murieron dos jubilados tras caer el auto en el que viajaban por un barranco cerca de Bariloche

El hecho ocurrió en la Ruta 23, a poco más de 20 kilómetros de la ciudad. Los fallecidos son un hombre de 76 años y una mujer de 77. El conductor, de 81 años, fue hospitalizado por las lesiones sufridas

El siniestro en la Ruta
El siniestro en la Ruta 23 involucró a un Renault 9 que cayó al vacío en una curva peligrosa (Gentileza: El Cordillerano)

Un siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional 23 en el sector de Estancia San Ramón, a unos 27 kilómetros de San Carlos de Bariloche. El hecho involucró a un Renault 9 blanco que se precipitó al vacío tras perder el control en una curva del tramo Este/Oeste de la carretera. En el vehículo viajaban tres personas, de las cuales dos fallecieron y una resultó con heridas.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde del viernes, alrededor de las 19. El conductor, C.P.C.R., de 81 años, domiciliado en el barrio El Maitén de Bariloche, fue rescatado con vida y trasladado en ambulancia a un hospital de la zona para recibir atención médica debido a lesiones de consideración, indicaron medios locales.

Junto a él viajaban dos acompañantes, ambos mayores con domicilio en el mismo barrio, quienes murieron en el lugar como consecuencia de las heridas que sufrieron en la caída.

Las autoridades confirmaron la identidad de las víctimas fatales tras las primeras diligencias. De acuerdo con información oficial, se trató de José Leonardo Huenchual, de 76 años, y Norma Elena Cavero Negron, de 77 años. También residían en El Maitén, Bariloche. Las tareas de reconocimiento se completaron en las horas posteriores al accidente, ya que en primera instancia la mujer no había podido ser identificada por personal policial.

De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, las primeras averiguaciones sostienen que el grupo regresaba a Bariloche desde Pilcaniyeu cuando, en una curva, el conductor perdió el control por motivos que todavía se investigan.

El vehículo se desplazó fuera de la ruta y cayó por una pendiente de varios metros, dando posiblemente varios tumbos antes de quedar inmovilizado en la zona de precipicio al margen sur de la ruta.

El sector mantuvo durante varias horas la presencia de personal policial y peritos, mientras se notificaba a la fiscalía en turno de Bariloche, que se hizo presente para coordinar las primeras diligencias y tareas investigativas. A pesar de la hipótesis, las circunstancias del siniestro siguen en análisis por parte de las autoridades competentes.

Un hombre volcó en Ruta 36: murió su esposa y sus hijos resultaron heridos

Un trágico vuelco en la
Un trágico vuelco en la Ruta 36 cerca de La Plata dejó una mujer fallecida y dos niñas heridas

Un trágico accidente vehicular en la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68 dentro de la localidad de Poblet y cerca de La Plata, provocó la muerte de una mujer, mientras que sus dos hijas resultaron con lesiones. El siniestro ocurrió el último jueves, cuando un Peugeot 408 perdió el control en dirección a la capital bonaerense y terminó volcado.

Al llegar al lugar, el personal del Subcomando Oeste constató que el conductor, identificado como E.A.T. y residente en La Matanza, no sufrió heridas. Lo acompañaban su esposa, Lineth Molina Vázquez (27), junto a sus hijas menores, C.A. de 4 años y E. de 2.

Las primeras investigaciones, bajo la tutela de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Plata, especificaron que las circunstancias exactas del vuelco continúan bajo análisis.

Según los informes disponibles hasta el momento, la mujer fue expulsada del vehículo durante el accidente y perdió la vida en el sitio, como confirmó el personal de emergencia presente. Las niñas fueron evaluadas por médicos, quienes diagnosticaron lesiones menores y decidieron su traslado al Hospital de Niños de La Plata de forma inmediata.

Posteriormente, se solicitó la intervención de los peritos para las tareas específicas. El tránsito sobre la Ruta 36 se habilitó nuevamente tras la conclusión de los procedimientos correspondientes en la zona del incidente.

El caso fue caratulado como homicidio culposo, y las actuaciones continúan bajo la jurisdicción de la UFI N° 12 de La Plata, responsable de las decisiones procesales venideras.

