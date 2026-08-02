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Localizan sana y salva a una turista colombiana-estadounidense tras casi tres semanas desaparecida en Guatemala

La última referencia la ubicaba cerca del Aeropuerto La Aurora desde el 13 de julio y el Ministerio Público descartó delitos en su contra

El Ministerio Público desactivó las alertas de búsqueda tras descartar delitos contra Leidy Mariana Zambrano Suárez y notificar el cierre del caso.
Leidy Mariana Zambrano Suárez fue localizada sana y salva en Guatemala tras casi tres semanas desaparecida. (Alertas Isabel-Claudina)
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La incertidumbre finalizó este 1 de agosto en Guatemala, cuando autoridades confirmaron que Leidy Mariana Zambrano Suárez, una docente de 31 años, con doble nacionalidad, fue localizada sana y salva tras casi tres semanas desaparecida.

La noticia, ampliamente difundida, generó alivio entre sus familiares y redes de apoyo, no obstante, el sistema de búsqueda Isabel-Claudina, informó sobre la localización de la joven con nacionalidad colombiana y estadounidense.

El caso: desaparición y búsqueda coordinada

El paradero de Zambrano se desconocía desde su arribo a Guatemala el 13 de julio, tras haber abordado un vuelo procedente de Estados Unidos.

La última referencia sobre su ubicación correspondía a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora en la zona 13 de la capital. Familiares, alarmados por la ausencia de comunicación, presentaron denuncias ante las autoridades, lo que motivó la activación de alertas de búsqueda a nivel interinstitucional.

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Las autoridades guatemaltecas desplegaron protocolos de localización que involucraron a distintas dependencias estatales, incluyendo la Agencia Fiscal de la Mujer del Ministerio Público (MP).

Tras iniciar las alertas de desaparición por parte de Isabel-Claudina y del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), explicó a Infobae que estaban colaborando en la en la indagatoria y se brindarán las imágenes de las cámaras de videovigilancia en cuanto fueran solicitadas por el ente investigador.

Además, descartaron, en todo momento que la joven hubiera desaparecido dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala.

La aparición voluntaria y el motivo del silencio

El desenlace se produjo cuando Zambrano se presentó voluntariamente en la sede de la Agencia Fiscal de la Mujer, del Ministerio Público, en el departamento de Sacatepéquez, Guatemala. En el lugar se verificó su identidad y se constató que se encontraba en buen estado de salud.

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Durante la comparecencia, la docente colombiana-estadounidense explicó su prolongada inalcanzabilidad. Expuso que su teléfono móvil presentó fallas técnicas poco después de su llegada, lo que le impidió restablecer contacto.

El Ministerio Público desactivó las alertas de búsqueda tras descartar delitos contra Leidy Mariana Zambrano Suárez y notificar el cierre del caso.
La desaparición de Leidy Mariana Zambrano Suárez se reportó después de su llegada a Guatemala el 13 de julio en un vuelo procedente de Estados Unidos. (Alertas Isabel-Claudina)

Además, relató que su visita al país obedecía a actividades de voluntariado en comunidades rurales, donde la conectividad y el acceso a tecnología suelen ser limitados.

“Al advertir la preocupación familiar y las alertas oficiales, decidí presentarme para aclarar mi situación”, declaró Zambrano, a las autoridades del Ministerio Público.

Fin de la búsqueda y notificación oficial

Tras las diligencias y la declaración de Zambrano, la representación fiscal descartó la comisión de delitos en su contra. El Ministerio Público procedió a desactivar las alertas vigentes y notificó formalmente a las entidades responsables y a la familia de la docente sobre el cierre del caso.

Las autoridades resaltaron que la colaboración interinstitucional fue clave para el desenlace positivo, ya que permitió canalizar los recursos y la información necesaria para dar con el paradero de la ciudadana.

Las autoridades difundieron la descripción física de Leidy Mariana Zambrano Suárez y habilitaron la línea 1572, en un contexto de aumento del turismo internacional en Guatemala.
Guatemala activó los protocolos de emergencia por la desaparición de Leidy Mariana Zambrano Suárez cerca del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala. (Inguat)

La localización de Leidy Mariana Zambrano Suárez se suma a otros casos recientes donde la coordinación entre países y la respuesta oportuna de las instituciones han sido determinantes para la protección de personas extranjeras en situación de riesgo.

En tanto, la joven inició su itinerario en Filadelfia, Estados Unidos, e hizo una escala en Orlando, luego viajó con destino a Guatemala.

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