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El vicepresidente Félix Ulloa recibe las credenciales de cinco embajadores concurrentes en El Salvador

La entrega de credenciales a cinco representantes concurrentes abre una etapa de interlocución con Medio Oriente, África, el Caribe y Europa, con proyectos de energía, saneamiento, comercio y tecnología como ejes de cooperación.

El vicepresidente Félix Ulloa recibió en El Salvador las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores concurrentes acreditados ante el país./ (Vicepresidencia de República)
El vicepresidente Félix Ulloa recibió en El Salvador las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores concurrentes acreditados ante el país./ (Vicepresidencia de República)
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El vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa hijo, recibió las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores concurrentes acreditados ante el país. El acto, realizado en representación del presidente Nayib Bukele, contó también con la presencia de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira. Las delegaciones diplomáticas correspondieron al Reino de Arabia Saudita, la República de Kenia, la República de San Marino, Jamaica y la República de Burundi.

Durante la ceremonia oficial, las autoridades salvadoreñas reiteraron la voluntad de fortalecer el diálogo, la cooperación y las alianzas internacionales, en línea con el objetivo de consolidar a El Salvador como un socio confiable y comprometido con el desarrollo global.

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La jornada diplomática inició con el encuentro entre Félix Ulloa y el embajador del Reino de Arabia Saudita, Fahad Bin Ali Almunawer. En la reunión, ambas partes dialogaron sobre diversos proyectos bilaterales, entre ellos la Planta de Generación Eléctrica con Biogás y el saneamiento de aguas residuales en el río Acelhuate. Además, se puso énfasis en la cooperación en salud y en áreas estratégicas como la caficultura, manifestando el compromiso de reforzar los lazos diplomáticos entre ambas naciones.

El Salvador y Arabia Saudita dialogaron sobre proyectos bilaterales como la Planta de Generación Eléctrica con Biogás y el saneamiento del río Acelhuate./ (Vicepresidencia de la República)
El Salvador y Arabia Saudita dialogaron sobre proyectos bilaterales como la Planta de Generación Eléctrica con Biogás y el saneamiento del río Acelhuate./ (Vicepresidencia de la República)

El vicepresidente Ulloa también recibió las credenciales del embajador de la República de Kenia, David Kiplagat Kerich. Las conversaciones se centraron en el interés mutuo de impulsar las relaciones bilaterales mediante visitas de alto nivel y el intercambio de experiencias sobre procesos de transformación que lidera El Salvador. Se valoró, además, la promoción de la oferta exportable salvadoreña, especialmente en el sector del café de especialidad, y la posibilidad de desarrollar cooperación en gobierno electrónico y transformación digital.

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Posteriormente, el embajador de la República de San Marino, Marco Delli, sostuvo un diálogo sobre la transformación en materia de seguridad que experimenta El Salvador y su impacto en el desarrollo económico nacional. El diplomático de San Marino expresó la disposición de su país para impulsar la economía naranja, promoviendo oportunidades para diseñadores y artesanos salvadoreños, y abriendo nuevas perspectivas para el turismo como fuente principal de divisas del país.

La embajadora de Jamaica, Julia Hyatt, reafirmó el interés de su país en estrechar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en comercio, transformación digital y turismo. Ulloa destacó la vocación humanitaria del gobierno salvadoreño, evidenciada en la misión de apoyo enviada a Jamaica tras el paso del huracán Melissa, y reafirmó la disposición de continuar colaborando en iniciativas que contribuyan al desarrollo mutuo.

La recepción de credenciales de embajadores ratificó la estrategia de El Salvador para consolidar alianzas estratégicas en desarrollo económico, innovación y cooperación internacional./ (Vicepresidencia de la República)
La recepción de credenciales de embajadores ratificó la estrategia de El Salvador para consolidar alianzas estratégicas en desarrollo económico, innovación y cooperación internacional./ (Vicepresidencia de la República)

Finalmente, el embajador de la República de Burundi, Jean Bosco Barage, abordó junto a las autoridades salvadoreñas los vínculos entre El Salvador y el continente africano. Se subrayó el compromiso de mantener y fortalecer estas relaciones, así como el proceso de acreditación de El Salvador como Observador Permanente ante la Unión Africana y la intención de ampliar la presencia diplomática en África mediante la apertura de una nueva embajada. Ulloa también compartió los esfuerzos del SICA para promover la integración regional y afrontar retos comunes en la región.

Las actividades desarrolladas en la Vicepresidencia de la República durante los últimos días reafirman el compromiso del gobierno salvadoreño de robustecer las relaciones internacionales. La recepción de credenciales de nuevos embajadores refleja el interés de El Salvador en consolidar alianzas estratégicas para el desarrollo económico, la transformación digital, la innovación y el fortalecimiento de los lazos de cooperación y solidaridad con diferentes regiones del mundo.

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