Sociedad

Tragedia en Ruta 36: volcó tras perder el control del auto, murió su esposa y sus hijos resultaron heridos

El hecho ocurrió a pocos kilómetros de La Plata. Los menores de edad fueron trasladados al Hospital de Niños

Guardar
La esposa del conductor falleció
La esposa del conductor falleció tras ser despedida del vehículo en el accidente de la Ruta 36, mientras sus hijas sufrieron lesiones leves

Un accidente vehicular registrado en la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68 en la localidad de Poblet, a pocos kilómetros de La Plata, dejó como saldo trágico la muerte de una mujer y sus dos hijos resultaron heridos. Durante el jueves pasado, un automóvil Peugeot 408, perdió el control y volcó en sentido a la ciudad capital bonaerense.

Al arribar al sitio, personal del Subcomando Oeste observó que el conductor, identificado como E.A.T., resultó ileso. El hombre, oriundo de La Matanza, se encontraba acompañado por su esposa, Lineth Molina Vázquez, de 27 años, y por sus hijas menores, C.A., de 4 años, y E., de 2.

Las primeras diligencias, dirigidas por la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Plata, señalaron que, por causas que permanecen bajo investigación, el vehículo protagonizó un vuelco que tuvo consecuencias fatales.

La causa del siniestro en
La causa del siniestro en Ruta 36 fue caratulada como homicidio culposo y permanece bajo investigación judicial

De acuerdo con la información oficial hasta el momento, la mujer fue despedida del habitáculo a raíz del impacto y falleció en el lugar, confirmándose el óbito tras el arribo del sistema de emergencias. Los dos menores fueron atendidos por personal médico, quien constató lesiones leves en ambas y dispuso su traslado inmediato al Hospital de Niños de La Plata.

Las autoridades, luego, procedieron al pedido de intervención de los peritos correspondientes. Los efectivos liberaron la circulación sobre la Ruta 36 luego de completados los trabajos de rigor en el sitio del suceso.

En este contexto, la carátula de la causa fue establecida como homicidio culposo. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la UFI N° 12 de La Plata, que definirá los pasos futuros del expediente.

Otro accidente en el sur bonaerense

Un colectivo de larga distancia de la firma Vía Tac chocó contra la parte trasera de un camión Scania 420 perteneciente a Cruz del Sur sobre la Ruta Nacional 22, en las proximidades del kilómetro 732, cerca de la localidad de Médanos en el sur bonaerense. El accidente tuvo como consecuencia la muerte de uno de los conductores y dejó a 50 pasajeros heridos.

El hecho ocurrió días atrás, a las 6:20, en condiciones de visibilidad prácticamente nula debido a una densa cortina de humo causada por un incendio que permanecía activo desde la tarde anterior.

La visibilidad en el sector era casi inexistente como resultado del humo persistente. Fuentes policiales precisaron a La Brújula 24 que el fuego comenzó a las 16:30 del viernes tras la caída de un cable de EDES en el kilómetro 731,5; esto provocó la propagación del incendio y mantuvo la presencia del humo durante muchas horas, complicando la situación en la vía.

Un colectivo de Vía Tac
Un colectivo de Vía Tac chocó contra un camión en Ruta 22, cerca de Médanos, dejando un conductor fallecido y 50 pasajeros heridos (Diario Río Negro)

El choque tuvo lugar mientras ambos vehículos iban en dirección a Bahía Blanca. El micro, que tenía como destino final la ciudad portuaria, era conducido por Marcelo Miguel Cepeda, de 50 años, quien perdió la vida en el mismo sitio del accidente, dada la violencia del impacto que le impidió llegar a recibir atención hospitalaria. El conductor del camión, L.A.C., de 41 años, no sufrió lesiones, según datos suministrados por La Nueva.

A bordo del colectivo se desplazaban 50 pasajeros. La mayoría resultó con lesiones leves. Las personas heridas recibieron atención en el lugar, donde trabajaron equipos médicos, fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios de los alrededores. En ningún caso se detectó riesgo vital entre los lesionados.

Numerosos pasajeros manifestaron que la falta de visibilidad impedía ver cualquier obstáculo en la ruta y coincidieron en que la nube de humo no permitía advertir los peligros en la calzada, según relataron a Diario Río Negro.

Durante varias horas, el tránsito en el área se mantuvo reducido, con cortes intermitentes mientras los equipos retiraban los vehículos y recolectaban pruebas pertinentes. El operativo sumó la intervención de cuerpos de seguridad que aseguraron el área para preservar los rastros relevantes al hecho.

Los reportes oficiales citados por La Brújula 24 indican que la causa fue caratulada inicialmente como homicidio y lesiones culposas, bajo la dirección de la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino. Se aguardan los informes de peritajes técnicos solicitados para determinar las condiciones mecánicas de los vehículos involucrados y definir el nivel de responsabilidad de cada participante.

El resultado de las investigaciones de Policía Científica será determinante para establecer si la visibilidad reducida por el fuego fue el factor clave en el accidente o si existieron otros elementos concurrentes.

Temas Relacionados

Ruta 36PobletLa PlataAccidenteAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cayó una mujer trans por vender droga y descubrieron que tenía un extenso prontuario delictivo con su identidad de hombre

Operaban en la Zona Roja de La Plata. Varias sospechosas tenían antecedentes penales e incluso algunas usaban tobilleras electrónicas

Cayó una mujer trans por

El Indio Solari será distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la UBA

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y vocalista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado será galardonado en reconocimiento a su labor como compositor y referente cultural

El Indio Solari será distinguido

Un incendio forestal obligó a evacuar un centro de salud en Bariloche

El fuego se desató en una zona boscosa del cerro Runge, a metros del Sanatorio San Carlos

Un incendio forestal obligó a

Pidieron suspender las licencias del motociclista y el automovilista que se pelearon en plena autopista Buenos Aires-La Plata

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial consideraron que ambos demostraron una conducta incompatible con la conducción responsable

Pidieron suspender las licencias del

Parque de Navidad en CABA: dónde funciona, horarios y principales atracciones gratis para los chicos

Podrá visitarse hasta este domingo inclusive. La programación incluye shows sinfónicos, un jardín lumínico y un desfile de carrozas

Parque de Navidad en CABA:
DEPORTES
La FIA confirmó los dorsales

La FIA confirmó los dorsales oficiales de los pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1: los cambios en la grilla

“Estoy para ganar el Puskas”: el impactante tanto desde la mitad de cancha en la final de la Copa de Ecuador

El particular método para patear los penales de un futbolista que desató un debate tras su ejecución ante PSV: ¿es válido?

Dieron a conocer el escalofriante mensaje antes del trágico accidente aéreo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia

La romántica propuesta de casamiento del futbolista de River Plate Facundo Colidio a su novia a orillas del mar: “De película”

TELESHOW
Laurita Fernández festejó su cumpleaños:

Laurita Fernández festejó su cumpleaños: invitados de lujo, atardecer y ¿romance?

El Polaco habló de su vínculo actual con Barby Silenzi y contó cómo está la relación con sus exparejas

Coty Romero cuenta cómo se prepara para su pelea en Párense de Manos III: “Tuve que bajar 10 kilos”

La emoción de Belu Lucius por el paso que dio junto a Javier Ortega Desio: “Llegó el gran día”

Wanda Nara se refugió en Martín Migueles tras el fallo que benefició a Mauro Icardi: la sugestiva foto en la cama

INFOBAE AMÉRICA

Crisis política en Francia: el

Crisis política en Francia: el Gobierno de Macron no logró aprobar el Presupuesto 2026

La inteligencia de Dinamarca apuntó contra Rusia por una serie de ciberataques “destructivos y disruptivos”

Martín Caparrós recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara

La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur: “Necesitamos unas semanas más”

Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi