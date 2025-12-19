Tragedia en Ruta 36: volcó tras perder el control del auto, murió su esposa y sus hijos resultaron heridos

La esposa del conductor falleció tras ser despedida del vehículo en el accidente de la Ruta 36, mientras sus hijas sufrieron lesiones leves

Un accidente vehicular registrado en la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68 en la localidad de Poblet, a pocos kilómetros de La Plata, dejó como saldo trágico la muerte de una mujer y sus dos hijos resultaron heridos. Durante el jueves pasado, un automóvil Peugeot 408, perdió el control y volcó en sentido a la ciudad capital bonaerense.

Al arribar al sitio, personal del Subcomando Oeste observó que el conductor, identificado como E.A.T., resultó ileso. El hombre, oriundo de La Matanza, se encontraba acompañado por su esposa, Lineth Molina Vázquez, de 27 años, y por sus hijas menores, C.A., de 4 años, y E., de 2.

Las primeras diligencias, dirigidas por la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Plata, señalaron que, por causas que permanecen bajo investigación, el vehículo protagonizó un vuelco que tuvo consecuencias fatales.

La causa del siniestro en Ruta 36 fue caratulada como homicidio culposo y permanece bajo investigación judicial

De acuerdo con la información oficial hasta el momento, la mujer fue despedida del habitáculo a raíz del impacto y falleció en el lugar, confirmándose el óbito tras el arribo del sistema de emergencias. Los dos menores fueron atendidos por personal médico, quien constató lesiones leves en ambas y dispuso su traslado inmediato al Hospital de Niños de La Plata.

Las autoridades, luego, procedieron al pedido de intervención de los peritos correspondientes. Los efectivos liberaron la circulación sobre la Ruta 36 luego de completados los trabajos de rigor en el sitio del suceso.

En este contexto, la carátula de la causa fue establecida como homicidio culposo. Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la UFI N° 12 de La Plata, que definirá los pasos futuros del expediente.

Otro accidente en el sur bonaerense

Un colectivo de larga distancia de la firma Vía Tac chocó contra la parte trasera de un camión Scania 420 perteneciente a Cruz del Sur sobre la Ruta Nacional 22, en las proximidades del kilómetro 732, cerca de la localidad de Médanos en el sur bonaerense. El accidente tuvo como consecuencia la muerte de uno de los conductores y dejó a 50 pasajeros heridos.

El hecho ocurrió días atrás, a las 6:20, en condiciones de visibilidad prácticamente nula debido a una densa cortina de humo causada por un incendio que permanecía activo desde la tarde anterior.

La visibilidad en el sector era casi inexistente como resultado del humo persistente. Fuentes policiales precisaron a La Brújula 24 que el fuego comenzó a las 16:30 del viernes tras la caída de un cable de EDES en el kilómetro 731,5; esto provocó la propagación del incendio y mantuvo la presencia del humo durante muchas horas, complicando la situación en la vía.

El choque tuvo lugar mientras ambos vehículos iban en dirección a Bahía Blanca. El micro, que tenía como destino final la ciudad portuaria, era conducido por Marcelo Miguel Cepeda, de 50 años, quien perdió la vida en el mismo sitio del accidente, dada la violencia del impacto que le impidió llegar a recibir atención hospitalaria. El conductor del camión, L.A.C., de 41 años, no sufrió lesiones, según datos suministrados por La Nueva.

A bordo del colectivo se desplazaban 50 pasajeros. La mayoría resultó con lesiones leves. Las personas heridas recibieron atención en el lugar, donde trabajaron equipos médicos, fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios de los alrededores. En ningún caso se detectó riesgo vital entre los lesionados.

Numerosos pasajeros manifestaron que la falta de visibilidad impedía ver cualquier obstáculo en la ruta y coincidieron en que la nube de humo no permitía advertir los peligros en la calzada, según relataron a Diario Río Negro.

Durante varias horas, el tránsito en el área se mantuvo reducido, con cortes intermitentes mientras los equipos retiraban los vehículos y recolectaban pruebas pertinentes. El operativo sumó la intervención de cuerpos de seguridad que aseguraron el área para preservar los rastros relevantes al hecho.

Los reportes oficiales citados por La Brújula 24 indican que la causa fue caratulada inicialmente como homicidio y lesiones culposas, bajo la dirección de la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino. Se aguardan los informes de peritajes técnicos solicitados para determinar las condiciones mecánicas de los vehículos involucrados y definir el nivel de responsabilidad de cada participante.

El resultado de las investigaciones de Policía Científica será determinante para establecer si la visibilidad reducida por el fuego fue el factor clave en el accidente o si existieron otros elementos concurrentes.