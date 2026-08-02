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República Dominicana alcanza un 80 % de avance en la construcción de la presa de Guaigüí con el objetivo de transformar el acceso al agua y la energía

La obra hidráulica, reactivada en julio de 2025 tras años paralizada, avanza 82 % según los responsables y busca abastecer agua, reducir inundaciones y aportar electricidad al sistema nacional en 30 meses

La presa de Guaigüí en La Vega supera el 80 % de ejecución y avanza como una obra clave para el agua, la agricultura y la energía. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La presa de Guaigüí en La Vega supera el 80 % de ejecución y avanza como una obra clave para el agua, la agricultura y la energía. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
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La transformación de la presa de Guaigüí en La Vega avanza a paso firme ya supera el 80 % de ejecución, abriendo nuevas expectativas para el suministro de agua, la producción agrícola y la generación de energía en la región. Este proyecto, que permaneció paralizado durante años, ha entrado en una fase decisiva y promete convertirse en una de las infraestructuras hidráulicas más relevantes del país.

La figura del presidente Luis Abinader destaca en la reactivación de esta obra. Su visita reciente a la zona confirma la prioridad que el gobierno otorga a este tipo de desarrollos, tras más de dos décadas de abandono. La construcción de la presa fue retomada en julio de 2025 y busca finalizarse en un plazo estimado de 30 meses.

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El mandatario explicó que la presa tiene como objetivo principal asegurar el suministro de agua potable, regular los caudales del río para minimizar riesgos de inundaciones y aportar electricidad al sistema nacional. “Se habían invertido $75 millones, que a costo del día de hoy, son más de $100 millones que estaban enterrados aquí y todo eso lo vamos a aprovechar”, sostuvo el presidente, quien estuvo acompañado por el administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Rafael Salazar.

El gobierno de Luis Abinader reactivó la presa de Guaigüí en julio de 2025 tras más de dos décadas de abandono y prevé concluirla en 30 meses. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El gobierno de Luis Abinader reactivó la presa de Guaigüí en julio de 2025 tras más de dos décadas de abandono y prevé concluirla en 30 meses. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El proyecto prevé la irrigación de unas 77,000 tareas agrícolas una vez que la presa entre en funcionamiento, lo que representa un respaldo clave para la producción agropecuaria de la provincia y zonas aledañas. Hasta el momento, los trabajos en la zona incluyen la restauración de 18 kilómetros de caminos de acceso, la instalación de un campamento provisional y la limpieza y restauración del túnel de desvío, acciones que han permitido avanzar en un 82 % la reactivación general del proyecto.

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La Egehid asumió la ejecución de la obra, inicialmente diseñada por el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi). Entre los trabajos realizados figuran los estudios topográficos, geofísicos e hidrológicos, que ya se encuentran finalizados, al igual que la evaluación estructural del túnel de desvío. Paralelamente, se desarrollan estudios sobre amenazas sísmicas, impacto ambiental y se elabora un plan de auscultación para el túnel, con avances que superan el 50%.

En cuanto a la próxima etapa, el administrador de la Egehid detalló que el inicio de las obras principales está programado para septiembre. Estas intervenciones incluyen la intervención del túnel de desvío, la estabilización del talud de la margen derecha y el inicio del muro de la presa. El avance técnico y logístico forma parte de una estrategia que busca entregar una obra funcional y segura.

Avanzan en 50 % los estudios sobre amenazas sísmicas y el de impacto ambiental. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Avanzan en 50 % los estudios sobre amenazas sísmicas y el de impacto ambiental. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Uno de los avances tecnológicos más relevantes del proyecto es la incorporación de una hidroeléctrica de energía reversible mediante un sistema de hidrobombeo. Esta tecnología, que se implementa por primera vez en el país, permitirá almacenar energía durante las horas de baja demanda, utilizando los excedentes para bombear agua hacia un embalse superior y, posteriormente, generar electricidad en los momentos de mayor consumo. Se estima que la potencia máxima alcanzará los 220 megavatios, lo que aportará flexibilidad y confiabilidad al sistema eléctrico nacional.

Durante la supervisión, además del presidente y los responsables técnicos, participaron autoridades locales, representantes del Indrhi, especialistas como el geólogo Osiris de León, y ejecutivos de organismos vinculados a la gestión del agua y la energía. La presencia de estos actores evidencia el interés institucional y social en que la presa de Guaigüí brinde respuestas a una demanda histórica de agua y energía en la zona.

El padre Julio Sicard expresó durante el acto de bendición de la obra que la presa representa “fuente de vida, bienestar y la esperanza de toda una provincia que agoniza por el agua y una respuesta a la necesidad de agua para futuras generaciones”.

La próxima etapa de la presa de Guaigüí comenzará en septiembre con trabajos en el túnel de desvío, la estabilización del talud y el inicio del muro. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La próxima etapa de la presa de Guaigüí comenzará en septiembre con trabajos en el túnel de desvío, la estabilización del talud y el inicio del muro. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La continuidad en la ejecución del proyecto reflejan el compromiso por dotar a La Vega y su entorno de una infraestructura que refuerce el desarrollo agrícola, mejore la seguridad hídrica y amplíe el acceso a energía limpia.

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