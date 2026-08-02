Muere un adolescente de 17 años durante el ascenso al volcán Acatenango en Guatemala

Un adolescente de 17 años murió durante el ascenso al volcán Acatenango, según confirmaron los Bomberos Voluntarios y la CONRED. (Conred)

Guardar

Una jornada de exploración al volcán Acatenango terminó en tragedia cuando un adolescente de 17 añosperdió la vida durante el ascenso al coloso, según confirmaron los Bomberos Municipales Departamentales y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

El grupo, integrado por varios excursionistas, transitaba la exigente ruta situada entre Chimaltenango y Sacatepéquez. El joven presentó un cuadro severo de hipotermia y descompensación física extrema, lo que derivó en su fallecimiento en una de las zonas de mayor altitud.

Emergencia en las alturas y dificultades en el rescate

De acuerdo con reportes de CONRED y los Bomberos Municipales Departamentales, la víctima comenzó a mostrar signos de deterioro físico cuando la temperatura descendió de manera abrupta y el oxígeno se volvió escaso.

PUBLICIDAD

Las condiciones climáticas adversas y la complejidad del terreno obstaculizaron los esfuerzos de las brigadas de rescate, que acudieron tras recibir la alerta de emergencia.

Los socorristas encontraron al adolescente sin signos vitales y trasladaron el cuerpo a la base del volcán, donde intervino el Ministerio Público. (Bomberos Municipales Departamentales)

Al momento de ser alcanzado por los socorristas, el adolescente ya no tenía signos vitales. Los equipos trasladaron el cuerpo hasta la base del volcán, donde el Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes.

Riesgos en la ruta al volcán Acatenango

El volcán Acatenango, localizado en Guatemala entre los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango, tiene una altitud de 3.976 metros sobre el nivel del mar, es uno de los destinos preferidos para el montañismo en Guatemala.

Su popularidad radica en la vista privilegiada hacia el volcán de Fuego, pero la ruta exige preparación física y equipamiento adecuado, ya que el trayecto total ronda entre 13 y 14 kilómetros (8 a 9 millas) de ida y vuelta, según la variante de la ruta utilizada. El ascenso puede durar entre 4 a 6 horas, mientras que el descenso requiere de 2 a 3 horas.

PUBLICIDAD

Durante la noche, las temperaturas pueden descender por debajo de 0℃ (32℉), lo que eleva el riesgo de hipotermia para quienes no cuentan con la protección necesaria. Las autoridades han reiterado la importancia de respetar las recomendaciones técnicas y de seguridad antes de intentar el ascenso.

Las condiciones climáticas adversas y la complejidad del terreno dificultaron el rescate en la ruta del volcán Acatenango entre Chimaltenango y Sacatepéquez. (Bomberos Municipales Departamentales)

Antecedentes de tragedias en volcanes guatemaltecos

La muerte de este adolescente se suma a una serie de incidentes registrados en volcanes del país. En enero de 2017, seis excursionistas fallecieron en el Acatenango debido a una ola de frío extremo, episodio que marcó uno de los capítulos más dramáticos del montañismo nacional. Un reporte de los Bomberos Municipales Departamentales indicó que los excursionistas no contaban con el equipamiento adecuado para enfrentar el frente frío.

PUBLICIDAD

Por su parte, el pasado 7 de julio, un turista costarricense fue hallado sin vida en el Parque Nacional Volcán de Pacaya. El informe preliminar de los bomberos señaló un posible paro cardiorrespiratorio como causa del deceso. Estos casos han impulsado a las autoridades a revisar los protocolos de seguridad y a promover una regulación más estricta para las excursiones en zonas de alta montaña.

Llamado a la prevención y regulación

Organismos como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y los Bomberos insisten en la necesidad de fortalecer los controles y la preparación previa de quienes buscan ascender volcanes en Guatemala.

Entre las recomendaciones figuran la verificación del estado de salud, el uso de guías certificados y la revisión del equipo técnico. La exigencia física y los riesgos ambientales convierten al montañismo en una actividad que requiere planificación cuidadosa y responsabilidad colectiva.

PUBLICIDAD