Sociedad

Video: así fue el accidente del conductor que chocó contra un local de comida y luego murió de un paro cardíaco

El hombre estuvo cerca de arrollar a un empleado del comercio y peatones, pero no hubo heridos. Ocurrió en una plaza del centro de la ciudad de La Plata

Guardar
Así fue el momento del accidente en Plaza Moreno, La Plata

El accidente vehicular que terminó con un hombre fallecido en la ciudad de La Plata, quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona. Todo ocurrió en la intersección de las calles 14 y 51, en las inmediaciones de Plaza Moreno.

La secuencia tuvo como protagonista a Juan Martín Lilli, de 63 años, quien conducía un Peugeot 208 gris. De acuerdo con fuentes policiales, el conductor habría sufrido una descompensación súbita al volante, lo que desencadenó la pérdida de control del vehículo.

En las últimas horas, se viralizó un video del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata, en el que se puede ver el momento y la secuencia del siniestro.

El auto perdió el control y se subió a la plaza, primero impactó contra una de las mesas. En ese instante pasó cerca de uno de los empleados que se encontraba trabajando, sin embargo, afortunadamente no recibió ningún daño. Luego rompió unos carteles, pero la totalidad de los destrozos del local de comida rápida, conocido como “El Pulpito”, fueron materiales.

El accidente en La Plata
El accidente en La Plata involucró a Juan Martín Lilli, de 63 años, quien sufrió una descompensación al volante y falleció por un paro cardiorrespiratorio

Cuando continuó su camino, volvió a estar cerca de arrollar a una persona que estaba en una bicicleta, frenada, dialogando con otro individuo. Ambos se salvaron por centímetros. Finalmente, el auto se detuvo cuando impactó contra una fila de árboles de la Plaza Moreno y quedó allí incrustado. Sin más heridos que el conductor del auto.

Agentes del Comando de Patrullas local indicaron que, alrededor de las 10:30, el automóvil invadió el espacio verde de la tradicional plaza céntrica.

Momentos después del siniestro, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribó a la intersección para asistir al conductor. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín (HIGA San Martín), donde permaneció internado bajo cuidados médicos.

Luego, según informaron a la Comisaría 9ª de La Plata, cerca de las 13:30, Juan Martín Lilli falleció mientras recibía atención médica en el nosocomio. La causa del deceso, de acuerdo con información oficial brindada por las autoridades, fue un paro cardiorrespiratorio.

El vehículo impactó mesas y
El vehículo impactó mesas y carteles de 'El Pulpito', pero no se registraron heridos entre empleados ni peatones en la zona céntrica

Tras el incidente, se iniciaron las actuaciones formales y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 y del Juzgado de Garantías N°2, quienes continuarán con los protocolos judiciales y administrativos previstos ante el fallecimiento ocurrido en el hospital. El caso aún permanece bajo tratamiento de las instancias legales correspondientes.

Un conductor atropelló a una ciclista en Palermo

En el barrio porteño de Palermo, un incidente vial dejó a una mujer herida y generó gran inquietud entre los comerciantes de la zona. El hecho sucedió semanas atrás, en la esquina de Fitz Roy y Gorriti, cuando una ciclista transitaba por allí y fue embestida por un Renault Sandero.

El accidente se agravó de inmediato: después del primer impacto, el automovilista realizó una maniobra inesperada, avanzó otra vez y la víctima terminó atrapada debajo del coche.

Varias personas presenciaron la situación y describieron el choque como un momento de gran estrépito. Entre los testigos estaba Jorge, comerciante en la esquina, quien relató a TN lo que vivió: “Estaba con mi hermana tomando mates; escuchamos un golpe fuerte, me giro y veo que un auto seguía acelerando y la chica había quedado debajo. Ella pedía ayuda, gritaba ‘por favor’; el conductor, completamente alterado, continuó acelerando. Por la ventana le decía que pusiera marcha atrás”.

El hombre recordó que la mujer evidenciaba problemas para respirar por la presión del vehículo, mientras el conductor tardaba en reaccionar y frenar.

La rápida intervención de vecinos y el SAME permitió rescatar a la ciclista herida en Palermo, quien fue trasladada al Hospital Fernández

La tensión aumentó porque, tras unos minutos, la ciclista se quedó sin responder a quienes intentaban ayudarla. “Decía que le faltaba el aire”, relató Jorge. “Estuvo alrededor de tres minutos atascada con la rueda sobre la costilla, luego dejó de hablar y se desmayó. El SAME llegó rápido, en menos de 10 minutos”, añadió.

Ante la gravedad del momento, vecinos y responsables de los comercios cercanos no dudaron en actuar. “Mis hermanos y yo acudimos a levantar el auto porque el hombre no podía retroceder. Entre todos lo alzamos y logramos sacar a la chica. Después la trasladó la ambulancia”, relató Jorge, quien también recalcó la necesidad de instalar un semáforo en ese punto para evitar futuros accidentes.

El auxilio requirió la rápida colaboración de varias personas, hasta que el equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó al lugar. Los paramédicos socorrieron a la ciclista, ya consciente, aunque afectada por las lesiones sufridas.

Según datos de A24, la mujer fue derivada al Hospital Fernández tras el rescate, sin que por el momento se conozca el diagnóstico exacto sobre sus heridas.

Temas Relacionados

La PlataPlaza MorenoAccidenteAccidente fatalAccidente vialCentro de Operaciones y MonitoreoCOMÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Está re loco”: un motociclista y un conductor protagonizaron una violenta pelea en plena autopista Buenos Aires-La Plata

El hecho fue grabado por una persona que venía desde atrás y logró capturar toda la secuencia que comenzó cuando el automovilista intentó encerrar a la moto contra la banquina. Hasta el momento, no se realizó ninguna denuncia formal por el hecho

“Está re loco”: un motociclista

La colombiana acusada de matar a la hija de su amante con una frambuesa envenenada vivió en Argentina tras el crimen

Zulma Guzmán Castro fue detenida este miércoles en Londres tras ser rescatada del río Támesis. Obtuvo un documento provisorio en el país con un domicilio en el barrio porteño de Belgrano

La colombiana acusada de matar

Apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo en San Clemente: el operativo para rescatarlo

Se trata de un zifio. Pese a los esfuerzos para devolverlo al mar, el animal fue hallado sin vida a la mañana siguiente

Apareció uno de los cetáceos

Detuvieron por abuso y robos a “Tractorcito” Cabrera, uno de los miembros de la banda de “El Gordo” Valor

El delincuente de 64 años cayó en un operativo de la Policía Bonaerense en Pilar. Era buscado por dos golpes en Moreno y Virrey del Pino, y por cometer un ataque sexual

Detuvieron por abuso y robos

Ludmila, la viuda negra prófuga de San Isidro que no drogó a su víctima y lo asaltó junto a tres cómplices

Es buscada por un ataque a un vecino en Acassuso. Sus cómplices fueron detenidos. Los videos de la huida

Ludmila, la viuda negra prófuga
DEPORTES
El presidente de Rosario Central

El presidente de Rosario Central habló por primera vez de la sorpresiva salida de Holan: “La eliminación rápida no nos gustó”

Le pegó desde atrás de mitad de cancha y la clavó en un ángulo: el golazo de Marruecos ante Jordania para ser campeón de la Copa Árabe

Cuánto deberán pagar los pilotos de la F1 por la superlicencia en 2026: el monto que tendrá que abonar Colapinto

“¡Aguante Argentina y vamos por la cuarta!”: el eufórico video de Claudio Tapia en el estadio Lusail a tres años del título en Qatar

El incómodo ida y vuelta de Moretti tras una pregunta sobre la cámara oculta que generó una crisis en San Lorenzo

TELESHOW
José María Muscari celebró sus

José María Muscari celebró sus dos años como papá de Lucio: “Todo el amor que cabe en mi corazón”

Homero Pettinato aseguró que alguien intentó extorsionarlo y apuntó contra Sofía Gonet: “Mi ex no te gasta un mango”

El primer parte médico oficial sobre el estado de salud de Christian Petersen: “Falla multiorgánica”

Elba Marcovecchio solicitó a la justicia que las hijas de Mauro Icardi pasen la Navidad con el futbolista

Thiago Medina llevó por primera vez a sus hijas a ver a Papá Noel: “Nunca pierdan ese espíritu navideño”

INFOBAE AMÉRICA

El héroe de Sídney, Ahmed

El héroe de Sídney, Ahmed al Ahmed, recibió más de 2 millones de euros tras desarmar al atacante en el atentado de la playa de Bondi

Estados Unidos sancionó a 29 buques por operar en la “flota en la sombra” del petróleo iraní

El papa León XIV designó al obispo Ronald Hicks como nuevo arzobispo de Nueva York

Francia aprobó leyes para rehabilitar a mujeres condenadas por abortar y a homosexuales perseguidos durante décadas

Lula confirmó que vetará la ley que reduce las condenas por intento de golpe de Estado en Brasil: “No es un secreto para nadie”