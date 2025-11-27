Sociedad

Un conductor atropelló a una ciclista en Palermo, se asustó y aceleró con la mujer debajo del auto

El automovilista, según testigos, quiso poner reversa y por los nervios terminó arrollando a la víctima. El SAME atendió a la mujer y la trasladó al Hospital Fernández

Un conductor atropelló a una ciclista en Palermo y la mujer quedó atrapada bajo el auto en Fitz Roy y Gorriti

En el barrio porteño de Palermo, una jornada habitual se vio interrumpida por un accidente de tránsito que dejó a una mujer herida y el estado de los comerciantes alterado. El episodio ocurrió en la intersección de Fitz Roy y Gorriti, cuando una ciclista circulaba por la zona y un automovilista, al mando de un Renault Sandero, la atropelló.

La situación se volvió crítica en cuestión de segundos, ya que, tras la colisión inicial, el conductor realizó una maniobra inesperada y avanzó nuevamente, atrapando a la víctima debajo del vehículo.

Testigos que se encontraban en las inmediaciones relataron que el momento del impacto estuvo acompañado por un brusco estruendo. Entre quienes presenciaron el hecho se encontraba Jorge, un comerciante de la esquina, quien dialogó con TN y revivió la secuencia: “Estaba tomando mates con mi hermana y escucho un ruido, miro para atrás y veo un coche que seguía acelerando y la mujer atrapada abajo. La chica gritaba ‘por favor’, el chofer de la desesperación siguió acelerando. Yo le gritaba por la ventanilla ‘pone reversa’”.

El SAME asistió rápidamente a
El SAME asistió rápidamente a la víctima del accidente en Palermo y la trasladó al Hospital Fernández

La mujer, según el testimonio del hombre, manifestaba dificultades para respirar como consecuencia de la presión ejercida por el auto, mientras el conductor demoraba en detenerse por completo.

La tensión se incrementó cuando, tras varios minutos, la víctima dejó de responder a quienes la rodeaban. Jorge aportó más detalles sobre esos instantes. “Me falta el aire”, decía la chica. “Estuvo como 3 minutos abajo del auto con la rueda acá (se señaló la costilla), hasta que nos dejó de hablar, se desmayó. Vino rápido el SAME, en 10 minutos”, agregó.

Vecinos y comerciantes, alarmados por la gravedad del episodio, no dudaron en intervenir. “Con mis hermanos salimos a levantar el auto, porque no podía poner marcha atrás. Lo levantamos entre todos y sacamos a la chica. Después se fue en la ambulancia”, agregó Jorge, que puntualizó la necesidad de un semáforo en ese cruce.

El rescate requirió la colaboración de múltiples personas, hasta que finalmente una unidad del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar. Los socorristas asistieron a la ciclista, que ya se encontraba nuevamente consciente, aunque visiblemente afectada por las lesiones.

Vecinos y comerciantes de Palermo
Vecinos y comerciantes de Palermo rescataron a la ciclista tras quedar aprisionada por un Renault Sandero

De acuerdo con la información de A24, la mujer fue trasladada al Hospital Fernández luego de ser rescatada, sin que hasta el momento se precisara el alcance de las heridas.

Los accidentes en esa esquina representan una constante. “Accidentes de bicicletas siempre hay, porque es doble mano. El coche viene de Fitz Roy y mira solo para el lado derecho. Veo uno por semana, siempre ahí, frenan justito o los pasan por arriba”, contó Jorge, quien también destacó que la policía suele acercarse periódicamente para solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

Antecedente de un accidente sin víctimas fatales

Una imagen sorprendente alteró la calma habitual del microcentro porteño: una camioneta volcada sobre la senda peatonal, a pocos pasos de la Casa Rosada, detuvo por completo el tránsito e hizo que transeúntes y trabajadores fijaran la atención en el lugar.

El hecho, ocurrido en octubre pasado, involucró también a otro vehículo y no ocasionó lesiones graves, aunque requirió un amplio operativo de emergencia en uno de los puntos más sensibles del centro histórico de la ciudad.

Durante la tarde del martes, un utilitario Citroën terminó de costado después de colisionar con un Fiat Cronos rojo. El incidente, registrado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Balcarce, movilizó a numerosos equipos de emergencia y derivó en el cierre de una arteria fundamental en el área histórica de la capital.

Un accidente en el microcentro porteño dejó una camioneta volcada cerca de la Casa Rosada sin heridos graves

Todo se desencadenó por una maniobra fallida. Los dos autos avanzaban a baja velocidad cuando ocurrió el choque. El Fiat Cronos apenas sufrió daños; la Berlingo, en cambio, quedó completamente volcada sobre el lado del conductor, interrumpiendo la senda peatonal y parte de la cinta asfáltica.

Aunque la imagen resultó impactante, las consecuencias físicas fueron menores. Una persona recibió asistencia médica del SAME en el lugar, únicamente a modo de prevención. Inmediatamente, dos dotaciones de bomberos acudieron para colaborar con las tareas de seguridad y establecer un perímetro controlado en la zona.

El operativo incluyó el corte total de la circulación en la calle Hipólito Yrigoyen a la altura de Bolívar, así como el bloqueo de Balcarce para facilitar el acceso y el trabajo de los servicios de emergencia.

