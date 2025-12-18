Sociedad

El incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces ya arrasó con más de 270 hectáreas de gran valor ecológico

La emergencia, que se mantiene activa desde hace más de una semana, afecta una zona de reserva natural silvestre y requirió un despliegue constante de brigadistas y recursos aéreos en Chubut

El operativo de combate incluye helicópteros con helibalde, aviones hidrantes y estrictos protocolos de bioseguridad en Los Alerces

El incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut ya devastó aproximadamente 270 hectáreas de la zona considerada de mayor valor ecológico dentro del área protegida. La emergencia, que se mantiene activa desde hace más de una semana, se desarrolla en el brazo sur del lago Menéndez, un sector catalogado como intangible y de reserva natural silvestre. La persistente sequía y el déficit hídrico que atraviesa la región incrementaron la vulnerabilidad del ecosistema, lo que dificultó las tareas de control y obligó a un despliegue constante de brigadistas y recursos aéreos.

A pesar de la magnitud del incendio, las autoridades confirmaron que no existen viviendas en riesgo, ya que el área afectada no cuenta con pobladores ni guardaparques residentes, según la información a la que pudo acceder el medio local LM Neuquén.

El intendente del Parque Nacional, Danilo Hernández Otaño, subrayó que se trata de “la más valiosa del Parque desde el punto de vista ecológico”, pero aclaró: “No hay en riesgo viviendas de pobladores o de guardaparques, ahí no vive nadie”.

Los servicios turísticos, sendas y áreas de uso público de Los Alerces continúan operando con normalidad, dado que el siniestro se desarrolla en una zona alejada de los circuitos habituales.

Las llamas comenzaron el 9 de diciembre

El origen del fuego se atribuye a la caída de rayos. Aunque esta es la principal hipótesis, se inició una investigación oficial para determinar las causas exactas y se aguardan los resultados de los peritajes.

La primera columna de humo fue detectada en la mañana del martes 9 de diciembre, lo que activó de inmediato el despliegue de equipos de brigadistas y guardaparques, con el apoyo de un avión hidrante y un helicóptero.

El combate al incendio presenta desafíos logísticos considerables. El jefe de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas, describió la complejidad del terreno: “Es un lugar muy complicado para trabajar. Hay que ir abriendo camino mientras se sube, y el incendio está prácticamente más cerca de la cumbre que de la costa”. El acceso solo es posible por vía lacustre, por lo que los brigadistas ingresaron embarcados durante los últimos días, conformando cuatro cuadrillas que trabajan con líneas de agua y herramientas manuales.

El operativo cuenta con el apoyo de cinco medios aéreos: dos helicópteros equipados con helibalde, un avión anfibio y dos aviones hidrantes AT. Estos recursos resultan esenciales para llegar a sectores de vegetación densa y sin caminos accesibles, donde el avance terrestre se ve limitado.

La causa del incendio en el Lago Menéndez se atribuye a la caída de rayos, según el reporte oficial del parque nacional

Las condiciones meteorológicas tampoco favorecieron el control del fuego. Aunque se esperaba que un frente frío aportara lluvias y humedad, el cambio climático no fue suficiente para modificar la situación de manera significativa. Para este miércoles, el pronóstico indicaba una temperatura máxima de 17 °C, humedad relativa mínima del 45 % y vientos del oeste de entre 25 y 35 kilómetros por hora, con ráfagas de mayor intensidad.

El área donde se inició el incendio está dominada por un bosque alto de coihues y caña colihue, especies que, se vieron afectadas por la sequía. Los responsables del operativo advirtieron: “Con lo seco que está todo, cualquier descarga genera riesgo”.

Este evento se suma a una serie de incendios que afectaron a la región en los últimos años. El último siniestro de gran magnitud en el Parque Nacional Los Alerces ocurrió hace casi dos años, cuando el fuego consumió miles de hectáreas dentro y fuera de sus límites. Durante 2024 y principios de 2025, también se registraron episodios que requirieron la intervención de brigadistas, apoyo aéreo y coordinación interjurisdiccional, con daños en áreas protegidas y bosques nativos.

