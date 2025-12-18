Sociedad

Confirmaron un brote de triquinosis en Córdoba y llamaron a extremar las precauciones

Son todos casos en la localidad de Laboulaye. Los afectados están bajo tratamiento y evolucionan favorablemente

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó un brote de triquinosis en la localidad de Laboulaye. Se trata de cinco positivos, que tienen un factor común: consumieron un salame comprado en la vía pública y sin ningún tipo de registro sanitario.

Los afectados recibieron atención en un centro de salud público, evolucionan de manera favorable y su estado se controla de forma ambulatoria. En este contexto, las autoridades solicitan colaboración a la población para evitar nuevos casos.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, las primeras indagaciones realizadas por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud identificaron el consumo de salame casero, ofrecido de manera ambulante y sin identificación comercial, como el probable desencadenante del brote.

Según señalaron las autoridades provinciales, ninguna de las piezas involucradas tenía etiqueta ni información sobre el proceso de elaboración, lo que bloquea la trazabilidad y dificulta la localización del productor.

Las acciones de control involucran a la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y distintas áreas municipales, que trabajan de manera coordinada para limitar la dispersión de la enfermedad y detectar la circulación de otros productos contaminados.

El municipio instó a que cualquier vecino que advierta la venta de productos cárnicos sin autorización lo denuncie. Como medida preventiva, el personal de fiscalización intensificó los controles en ferias y comercios del rubro.

La triquinosis es producida por el parásito Trichinella spiralis, presente en carne de cerdo o en chacinados crudos, mal cocidos o fabricados sin controles adecuados. La infección ocurre al ingerir carnes infestadas, que mantienen el parásito viable si no reciben el tratamiento térmico suficiente.

Especialistas explicaron que la sintomatología puede variar con la cantidad de larvas ingeridas y el estado general del paciente. Los cuadros iniciales suelen presentar fiebre, dolores musculares intensos, cefaleas y malestar general. Otra manifestación típica es la hinchazón periocular. En algunos casos, pueden presentarse náuseas, vómitos o diarrea.

Las autoridades sanitarias recomendaron que, ante la presencia de síntomas compatibles, quienes hayan consumido carne de cerdo de dudosa procedencia consulten de manera inmediata con el sistema de salud.

Aunque existen medicamentos útiles en la etapa inicial de la infección, no hay un tratamiento específico una vez que las larvas alcanzan los músculos. Los quistes pueden permanecer en el organismo durante años y el tratamiento se enfoca en aliviar los síntomas, principalmente el dolor muscular, mediante el uso de analgésicos.

Hace unos meses, se registró un gran brote en la provincia de Buenos Aires, con más de 40 casos confirmados. Los primeros positivos se detectaron en la última semana de junio en las localidades de Tornquist y Bahía Blanca, en donde se contabilizó un total de seis personas afectadas. Aparentemente, los pacientes habían consumido carne de cerdo casera.

Para la segunda semana de julio, se reportó un segundo brote que alcanzó a un total de 31 personas de la ciudad de Azul. De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, todos habían presentado síntomas poco después de haber consumido productos elaborados artesanalmente.

En el caso de Escobar, las autoridades investigarían otro posible foco, que se habría originado tras un evento familiar con consumo de alimentos caseros. En total habría cinco personas que presentaron síntomas compatibles, pero aún resta conocer los resultados de los controles y muestras enviadas al Departamento de Zoonosis Rurales.

