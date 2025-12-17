Sociedad

Liberaron a más de 30 animales recuperados del tráfico ilegal en Córdoba

Ocurrió en la zona de Colanchanga. Se trató de 25 pájaros pequeños, seis aves grandes, dos comadrejas, un gato montés y un zorro gris

El zorro gris liberado en
El zorro gris liberado en la zona de las Sierras Chicas en Córdoba (El Doce.tv)

Una jornada de gran impacto ambiental se vivió en la provincia de Córdoba, puesto que más de 30 animales silvestres fueron reinsertados en su hábitat natural tras haber estado cautivos por el tráfico ilegal o la tenencia doméstica.

La operación, encabezada por la Policía Ambiental con la colaboración de equipos técnicos de recuperación de fauna, se llevó a cabo en la localidad de Colanchanga, en el corazón de las Sierras Chicas.

La escena reunió a especialistas, autoridades y varios vecinos que se acercaron para presenciar el regreso de las especies autóctonas a la naturaleza.

Entre los animales que recuperaron la libertad figuran 25 pájaros pequeños, seis aves grandes, dos comadrejas, un gato montés y un zorro gris. Todos los ejemplares habían sido capturados en distintos puntos de Córdoba y luego recuperados mediante una serie de operativos realizados por la Policía Ambiental y otras fuerzas provinciales.

El gato montés en el
El gato montés en el momento de ser liberado (El Doce.tv)

Según los especialistas, el tráfico ilegal de fauna sigue siendo una de las mayores amenazas para la biodiversidad local. La captura y retención de animales silvestres provoca desequilibrios ecológicos y pone en riesgo a especies vulnerables.

Luego de los rescates, cada ejemplar pasó por un proceso de rehabilitación en el Parque de la Biodiversidad y en la Reserva Tatucarreta. Durante ese periodo, veterinarios y biólogos evaluaron su estado de salud, generaron condiciones para su recuperación física y los entrenaron para que logren obtener alimento y refugio por sí mismos.

En su mayoría, los animales
En su mayoría, los animales recuperados son aves

La preparación de cada ejemplar incluyó exámenes clínicos, tratamientos sanitarios y una etapa clave de readaptación comportamental. Recién cuando los profesionales confirmaron que podían sobrevivir sin intervención humana se autorizó la liberación.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, el lugar elegido, Colanchanga, forma parte de las Sierras Chicas y posee condiciones óptimas para la reinserción de fauna.

Liberaron en Córdoba 15 animales silvestres rehabilitados

Hace unos meses, también en la provincia de Córdoba, la Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de esa provincia, junto al Parque de la Biodiversidad, realizó una nueva liberación de fauna silvestre a orillas del río Segundo, en la zona rural de Cosme, dentro del departamento Santa María.

Las acciones incluyeron la reintegración a su ambiente de 15 ejemplares de diferentes especies. Estos animales habían sido rescatados en operativos de control y luego alojados en el centro de fauna silvestre del Parque de la Biodiversidad, donde recibieron atención veterinaria hasta obtener el alta para regresar a su entorno natural. La selección del sitio de liberación se definió en función del área de distribución y las necesidades de hábitat de cada especie.

Las tareas se concretaron tras un período obligatorio de cuarentena sanitaria y rehabilitación. Entre los ejemplares liberados figuran un zorro gris, una comadreja overa, dos lechuzas vizcacheras, cuatro lechuzas de campanario, un carancho, un alicucú, un chimango y cuatro brasitas de fuego.

En el operativo participaron la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores; el secretario de Policía Ambiental, Adrián Rinaudo; técnicos y personal del Parque de la Biodiversidad de la Municipalidad de Córdoba.

El centro de fauna silvestre del Parque de la Biodiversidad recibe habitualmente aves pequeñas, conocidas como paseriformes, que permanecieron en cautiverio. En la mayoría de los casos, estos ejemplares presentan desnutrición o un plumaje menos vistoso, producto de una dieta inadecuada o condiciones de encierro.

Para estos animales, el proceso de recuperación consiste principalmente en una cuarentena breve, dirigida a estabilizarlos y restablecer su nutrición antes de la liberación.

Sin embargo, algunos casos requieren una intervención más prolongada debido a lesiones severas. Uno de los casos recientes involucra a un zorro gris que ingresó con un grave traumatismo de cráneo, ocasionado por un golpe.

Un proceso similar debieron atravesar varias lechuzas de campanario, que ingresaron siendo crías de pocas semanas de vida.

