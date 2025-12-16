Desplegaron un amplio operativo para encontrar a la policía que desapareció en una ruta de tierra al sur de Chubut

María José San Martín tiene 25 años y trabaja para la División Policial de Investigaciones de Sarmiento

La búsqueda de María José San Martín, oficial ayudante de la División Policial de Investigaciones de Sarmiento, continúa siendo el eje de un amplio operativo desplegado a unos 70 kilómetros de Sarmiento, en la zona del extinto lago Colhué Huapi, al sur de la provincia de Chubut. El caso—que mantiene la atención de autoridades, familiares y vecinos—se inició el domingo tras la denuncia formal de su desaparición.

La fiscal Rita Barrionuevo y su equipo se presentaron por la mañana de este martes en el lugar donde se registró el último dato cierto sobre la joven. El área, marcada por arena y caminos poco transitados, fue escenario del incidente que llevó a la desaparición de la funcionaria policial de 25 años.

Según el Ministerio Público Fiscal, San Martín viajaba acompañada de otra empleada de la policía, en dirección a un yacimiento petrolero, como parte de un servicio adicional. El viernes 12 de diciembre, el vehículo en el que se desplazaban quedó encajado en un banco de arena, a 70 kilómetros del destino previsto.

Las dos optaron por aguardar dentro del automóvil durante la noche, ante la imposibilidad de retomar la marcha y sin señal de telefonía disponible para solicitar auxilio. Sin novedades durante horas y con el sol del sábado avanzando, ambas resolvieron abandonar el rodado y emprender la caminata por la zona con la esperanza de localizar una elevación que permitiera recibir alguna señal de celular y, así, pedir ayuda.

Familiares y autoridades mantienen el seguimiento constante del caso (Foto: La Informativa)

En ese trayecto, la compañera de San Martín relató que una tormenta de viento y arena interrumpió la marcha y separó a las dos, una situación que le impidió seguir el rastro de la oficial. Decidió entonces volver al punto de partida, es decir, al vehículo varado, y aguardar una mejor oportunidad para retomar la búsqueda. El día siguiente, ya acompañada por otro agente, incursionó nuevamente por las inmediaciones, aunque sin éxito.

La desesperación y la incertidumbre crecieron y, al regresar sin novedades, se formalizó el aviso a la comisaría local. De inmediato, el Ministerio Público Fiscal activó el protocolo previsto en la Instrucción 007/12 de la Procuración General para casos de búsqueda de personas, lo que puso en marcha un despliegue que involucra a numerosas divisiones especializadas.

La colaboración se extendió a la Policía Federal, Bomberos Voluntarios de Trelew, el Sistema Federal de Personas Desaparecidas-Extraviadas, y otras instituciones. Se reunieron perros entrenados para el rastreo, ante la dificultad que representa la inmensidad y hostilidad del territorio.

El operativo incluye a la Sección Canes de la Policía Federal de Trelew, bomberos, la Sección Canes de Comodoro Rivadavia, la Sección Motos y distintas dependencias de la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, además de la Comisaría de Sarmiento y la Brigada de Drogas.

El despliegue de drones, perros adiestrados, motos y caballos marca la intensidad de la búsqueda iniciada tras la denuncia por ausencia de la joven (Foto: MPF Chubut)

Las tareas en la zona reúnen variedad de recursos: motos, cuatriciclos, camionetas, caballos, perros adiestrados y aeronaves. Además, se sumaron directores de la Policía Judicial, funcionarios municipales y vecinos de la comunidad, todos con el propósito de recorrer y examinar terrenos amplios y áreas poco accesibles. Hasta la mañana de este lunes, el operativo no reportó hallazgos ni rastros significativos que conduzcan al paradero de la joven.

En ese contexto, la fiscal Barrionuevo, junto con la licenciada en Criminalísticas Julieta Bochatey y la Procuradora Marisol Sandoval, encabezaron una inspección ocular en la zona. La fiscalía mantiene un contacto constante con la familia de San Martín, informando y actualizando sobre cada novedad registrada en la pesquisa.

Las autoridades resolvieron que la investigación mantenga la calificación de “búsqueda de persona”. El dato, confirmado oficialmente, excluye por ahora la presencia de indicios de criminalidad en el hecho. “Hasta el momento, no se hallaron indicios de criminalidad”, remarcaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, desde la División Búsqueda de Personas se difundió la descripción física de la oficial, con el fin de sensibilizar a la población local: altura de 1,60 metros, contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello largo, lacio y castaño. Se solicita a cualquier persona que haya transitado la zona, pescadores o vecinos con información relevante, que la aporten a través de los canales habituales, manteniendo la línea 101 y la red de comisarías locales como vías habilitadas para recibir datos.