Buscan intensamente a una oficial de Policía que quedó varada con su auto en Chubut y está desaparecida

María José San Martín fue vista por última vez el pasado viernes 12 de diciembre (ADN Sur)

La desaparición de María José San Martín, una joven oficial de Policía de 25 años, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad de la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut.

Según reportó la División Búsqueda de Personas, la joven fue vista por última vez el pasado viernes 12 de diciembre, luego de quedar varada con una compañera en un inhóspito camino de la zona norte del lago Colhué Huapi.

La alerta se instauró en el entorno policial, familiar y vecinal tras la confirmación de que solo una de las dos ocupantes del vehículo regresó al pueblo. La incertidumbre y la espera angustiante se potencian cada hora que pasa, sin que surjan indicios concluyentes sobre cómo o en qué circunstancias desapareció la oficial.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el portal ADN Sur, María José San Martín transitaba con una colega cuando el vehículo oficial quedó atascado en la arena de un camino poco transitado junto al lago Colhué Huapi.

Tras varios intentos fallidos para liberar el rodado y sin posibilidad de comunicación telefónica, ambas decidieron emprender a pie la búsqueda de señal de cobertura.

La consulta sobre la ausencia de la oficial derivó en la intervención de un agente local, que recorrió el área y constató que San Martín ya no estaba en el sitio donde había quedado el vehículo. Inmediatamente, se notificó a la División Policial de Investigaciones, que activó el protocolo para casos de desapariciones y desplegó recursos técnicos y humanos en la zona.

Tras esto, el operativo de localización se puso en marcha recién el domingo e involucra a personal de la ciudad de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías.

Las condiciones del terreno, caracterizadas por extensos arenales y vegetación dispersa, obstaculizan las tareas de rastreo. Aunque se prioriza el uso de perros adiestrados, drones y patrullas a pie, hasta el momento no se obtuvieron pistas determinantes.

La División Búsqueda de Personas emitió un comunicado con la descripción física de la joven policía: aproximadamente 1,60 metros de altura, contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello largo, lacio y de color castaño. La difusión del alerta apunta a captar la atención de pescadores, vecinos y transeúntes que pudieran haber visto a la agente en las últimas horas.

Además, habilitaron un número perteneciente al área de Búsqueda de Personas para quienes tengan datos sobre su paradero. De igual forma, precisaron que está disponible el 101 de emergencias y la red de comisarías locales.

Búsqueda de los jubilados en Chubut

A dos meses de la desaparición de los jubilados en Chubut, nada se sabe de ellos. En este contexto, el Ministerio de Seguridad Nacional de la República Argentina dispuso la semana pasada el ofrecimiento de una recompensa de $5.000.000 por cada uno de ellos.

Se trata de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69). La pareja de jubilados fue vista por última vez el 11 de octubre cuando salieron de una vivienda con destino a Camarones, y el último rastro que dejaron fue la camioneta en la que viajaban, en Comodoro Rivadavia. Su camioneta fue hallada a seis kilómetros de la costa el 17 de octubre, en una zona conocida como “Zanjón de Visser”, a quince kilómetros de la Ruta Nacional 3, completamente cerrada, sin ocupantes y con los objetos personales de ambos en su interior. La investigación contempla tres hipótesis: ausencias voluntarias, desaparición por un evento accidental o desaparición como consecuencia de un hecho delictivo.

De esta manera, establecieron que la recompensa se destinará exclusivamente a quienes aporten datos útiles sin haber participado en los hechos investigados. El pago se realizará en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que determine la titular de la cartera, garantizando la preservación de la identidad de quienes colaboren, previa evaluación de la información por parte de la autoridad interviniente.