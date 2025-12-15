Sociedad

Impactante incendio en Colegiales: se quemaron cinco vagones abandonados del Tren Mitre

El fuego sorprendió en plena noche y movilizó a los Bomberos de la Ciudad, el SAME y personal de Trenes Argentinos. No hubo víctimas y el servicio del ferrocarril no se vio afectado

Se incendiaron vagones abandonados en el predio ferroviario de Colegiales

Este domingo por la noche, se desató un feroz incendio de vagones ferroviarios en desuso en la estación Colegiales del tren Mitre. El siniestro, que generó una densa columna de humo visible a varias cuadras, no alteró el servicio de trenes y no provocó víctimas.

Según pudo averiguar Infobae, el hecho ocurrió dentro del Parque Ferroviario, ubicado en el barrio porteño de Colegiales, más precisamente en la calle Moldes al 800, entre Palpas y Aguilar. Este espacio a cielo abierto cuenta con una superficie total de 24.000 m², de los cuales más de 18.000 m² corresponden a suelo absorbente, según la descripción del Gobierno de la Ciudad en su sitio web.

El incendio comenzó a las 22:20 horas, momento en que personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado al lugar y desplegó dos líneas de 38 milímetros para combatir las llamas.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de personal de la Policía Federal y de la Comisaría Vecinal 13 C, quienes colaboraron con los bomberos para asegurar la zona y evitar riesgos a los vecinos, dado que se trata de un área densamente poblada.

Incendio en la estación Colegiales: cinco vagones afectados y una locomotora dañada

En el predio se encontraban diez unidades ferroviarias fuera de servicio. En total cinco vagones y una locomotora resultaron dañados por las llamas, de gran intensidad y color rojizo,

El fuego fue sofocado antes de las 23:30 horas, de acuerdo con la información proporcionada por Trenes Argentinos, mientras que el operativo de emergencia, del que participó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), concluyó a las 00:10 horas del lunes. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron víctimas ni personas lesionadas

Las imágenes del feroz incendio se difundieron rápidamente por las redes sociales. En ellas, también puede observarse el trabajo de los equipos de emergencia.

En las redes sociales, vecinos y usuarios señalaron que el predio suele ser frecuentado por personas que cruzan el cerco de seguridad para encender fogatas, presuntamente con el objetivo de quemar el recubrimiento de cables de bronce y revender el material. A pesar de esta hipótesis, el origen del incendio permanece bajo investigación, ya que hasta el momento no se determinó qué lo provocó.

Impactante incendio vagones abandonados en la estación Colegiales del Ferrocarril Mitre

Un incendio consumió una casa en Córdoba: internaron a un nene de 9 años y a una mujer de 70

Este fin de semana, un incendio de gran magnitud en el barrio Alto General Paz de la ciudad de Córdoba dejó como saldo a una mujer de 70 años y a un niño de 9 hospitalizados, mientras las autoridades investigan el origen del siniestro y evalúan los daños materiales en la vivienda afectada. La mujer permanece internada con diagnóstico reservado, mientras que el menor fue derivado de manera preventiva al Hospital de Niños.

El incidente se produjo en la noche del viernes en una casa situada sobre Avenida Patria al 400, lo que motivó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información de El Doce TV, tras el rescate y la evacuación, los bomberos lograron extinguir las llamas sin que se reportaran novedades adicionales en el lugar.

La Policía de Córdoba detalló que la alerta se activó cuando el fuego comenzó a desarrollarse en el primer piso de la residencia. Dotaciones de la Dirección de Bomberos emplearon técnicas específicas para acceder al interior del domicilio, mientras efectivos policiales actuaron en primera instancia y lograron sacar al niño del inmueble. En paralelo, el personal de bomberos ingresó y halló a la mujer inconsciente tendida en el suelo.

El subcomisario Agustín Medina, director de Bomberos, precisó a Infobae que ambos rescatados fueron derivados a centros médicos para una valoración. La mujer recibió asistencia médica en el sitio y fue trasladada al Instituto del Quemado para una atención más especializada, dado el cuadro de heridas de consideración. El niño, en tanto, fue llevado al Hospital de Niños como medida preventiva.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar el origen del incendio y cuantificar la magnitud de los daños en la propiedad.

