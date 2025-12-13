Un incendio consumió una casa en Córdoba: internaron a un nene de 9 años y a una mujer de 70

El siniestro en barrio Alto General Paz movilizó a bomberos y policías, quienes rescataron a las víctimas del primer piso de la casa afectada (Policía de Córdoba)

Un incendio registrado en la noche del viernes movilizó a los cuerpos de emergencia en el barrio Alto General Paz de la ciudad de Córdoba. El siniestro, que se declaró en una vivienda ubicada sobre Avenida Patria al 400, generó una rápida intervención de personal policial y del cuerpo de bomberos, quienes lograron rescatar a una mujer de aproximadamente 70 años y a un niño de 9 años, ambos hospitalizados tras el incidente.

De acuerdo con la Policía de Córdoba, la alerta se produjo cuando el fuego comenzó a desarrollarse en el primer piso de la residencia. Hasta el lugar llegaron dotaciones de la Dirección de Bomberos, que emplearon técnicas específicas para acceder al interior del domicilio.

En medio de un clima de extrema tensión, efectivos policiales actuaron en primera instancia y lograron sacar del inmueble al niño. Mientras esto ocurría, el personal de bomberos ingresó a la vivienda y encontró a la mujer inconsciente tendida en el suelo. El subcomisario Agustín Medina, director de Bomberos, precisó que ambos rescatados fueron derivados a centros médicos para una valoración.

La mujer rescatada fue trasladada al Instituto del Quemado y permanece internada con diagnóstico reservado tras el incendio en Córdoba (Policía de Córdoba)

En el caso de la mujer, recibió asistencia médica en el sitio y fue trasladada al Instituto del Quemado para una atención más especializada, dado el cuadro de heridas de consideración. El niño, por su parte, fue llevado de manera preventiva al Hospital de Niños.

El operativo continuó con la intervención de los bomberos para extinguir las llamas. Tras el rescate y la evacuación del inmueble, el personal completó las extinciones sin reportar novedades adicionales en el lugar.

De acuerdo con la información de El Doce TV, la mujer aún permanece internada con diagnóstico reservado. En el sitio, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer el origen del incendio y evaluar la magnitud de los daños ocasionados en la propiedad.

Las autoridades investigan el origen del incendio en Córdoba y evalúan los daños ocasionados en la propiedad siniestrada (Policía de Córdoba)

Una empleada doméstica se olvidó una olla en el fuego y provocó un principio de incendio

Un principio de incendio ocurrido días atrás movilizó a numerosos equipos de emergencia en pleno centro de Santiago del Estero. El hecho se desató poco después de las 10:00 en un departamento del primer piso situado en la calle Entre Ríos al 100, a metros de la intersección con San Martín.

El área afectada, caracterizada por su elevada afluencia de personas, se llenó rápidamente de humo, lo que generó alarma tanto en residentes como entre quienes transitaban por el lugar.

Diario Panorama informó que el inicio del fuego se produjo en la cocina del departamento cuando una empleada doméstica, responsable del inmueble, dejó una olla en el fuego antes de salir a hacer unas compras.

Ese mínimo descuido bastó para que, en pocos minutos, el humo comenzara a recorrer todo el departamento y se hiciera notorio desde fuera, asomando por las ventanas y captando la atención de los transeúntes, preocupados por el riesgo de propagación hacia otras unidades del edificio.

No se registraron personas heridas, solo daños materiales

Ante el aviso, los Bomberos de la Policía llegaron de inmediato y lograron sofocar el fuego, según consignó El Liberal.

El despliegue sumó el apoyo de bomberos voluntarios, quienes trabajaron junto a los equipos oficiales para contener el incendio exclusivamente a la cocina, minimizando así las pérdidas y los riesgos estructurales. No se reportaron heridos, aunque sí daños materiales dentro del espacio afectado.

Mientras se desarrollaban las tareas de control y ventilación, personal policial cumplió funciones de resguardo en el sector, asegurando la protección de las personas y facilitando el acceso de los bomberos.