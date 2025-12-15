De eso sí se habla: la clandestinidad del aborto protagonista en doce series

23/09/2025 Zinemaldia.- Dolores Fonzi dirigió y protagonizó la película "Belén" sobre una mujer condenada por un aborto espontáneo en Tucumán

1) "Delirio"

La serie “Delirio” es de Colombia y se centra en la violencia de los años ochenta y sus repercusiones sociales y subjetivas. La trama desentraña la incidencia del narcotráfico en la vida cotidiana y, por sobre todo, profundiza en los estigmas, causas y consecuencias de la locura, la salud mental, el amor y las batallas ideológicas en un país clasista, machista y plagado de secretos, ocultamientos y abusos.

La trama está basada en la novela de la escritora Laura Restrepo. La protagonista es Agustina y cuando se develan las razones de su sufrimiento se muestra una escena en donde accede a un aborto forzada por su madre para impedir que tenga un hijo con un hombre que no aceptaba. También se revela el desamparo y el trauma que deja la clandestinidad, la soledad y la presión para que no se convierta en madre.

2) “Simplemente Alicia”

Se trata de una serie rupturista colombiana (con grandes aportes actorales y de guion argentinos) que habla de la bigamia, el poliamor y otras formas de vínculos fuera de los cánones establecidos. En la novela se muestra a la protagonista que va acompañada por una amiga a hacerse un aborto, cuando el hombre con el que estaba desaparece.

A lo largo de la trama, la ausencia paterna toma protagonismo en las decisiones de la (no) pareja principal. No querer repetir la experiencia de soledad y de clandestinidad también toma fuerza para sus futuras decisiones. La irresponsabilidad masculina y la doble moral social y religiosa se revelan a lo largo de los capítulos.

La actriz principal es Verónica Orozco y sus dos maridos son los actores Sebastián Carvajal y Michel Brown. La guionista que se animó a innovar en la trama es la argentina Marta Betoldi.

3) “Entre tierras”

La serie está en Netflix y fue filmada en España. Tiene un marco histórico y muestra lo siniestro de la clandestinidad del aborto. Claudia Berea (Clara Garrido) es una trabajadora rural que no quiere ser madre y se ve obligada a robar para conseguir el dinero para pagarle a un médico.

Se asusta de lo tenebroso del consultorio y se ve condicionada por el miedo. Su novio, Gabriel Expósito, Gabi, (Llorenç González) es obrero de una fábrica. También está afectado por la criminalización de la decisión y advierte: “Podemos acabar en la cárcel”.

4) "La reina del sur"

En la tercera temporada de “La reina del sur”, una producción que se empezó a filmar en España y México y que terminó con sets en Bolivia y Argentina, el personaje de Sheila (la actriz española Antonia Escribano García-Conde, conocida como Cuca Escribano) queda embarazada y tiene que tomar una decisión.

Se encuentra en Buenos Aires y cuenta que por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) puede acceder a un aborto legal hasta la semana 14 y que la legislación avala su derecho a decidir. Más allá de la decisión que toma se valoriza la nueva legislación argentina y la posibilidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos.

La actríz Cuca Escribano posó en los premios Goya pidiendo más personajes femeninos en 2017. Su papel en "La Reina del Sur" reivindicó la legalidad del aborto en Argentina. REUTERS/Juan Medina

5) “Workin’ Moms"

“La maternidad será deseada o no será”, es el lema feminista que da sentido a elegir la maternidad o elegir no ser madre. Pero el asunto no termina ahí. También se elige cuándo ser madre y cuántas veces serlo. En la genial serie canadiense “Workin’ Moms”, una de las madres más emblemáticas del grupo de crianza, Anne Carlson (Dani Kind) decide no seguir adelante con un nuevo embarazo e ir a una clínica a practicarse un aborto.

6) “La niña”

En la serie “La niña”, de Caracol, se ve la realidad de los abortos forzados en la guerrilla colombiana. La violación sexual como arma de guerra de parte de militares y paramilitares es retratada en esta serie. El cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas es forzado por fuerzas de seguridad, guerrilleros y paramilitares.

En “Netflix” se puede encontrar esta novela que muestra la denuncia histórica, el retrato de la violencia sexual y la apuesta por el amor y la paz. Pero también se denuncia que abortar siempre debe ser una decisión y nunca una imposición sobre las jóvenes que tienen el derecho a disponer de sus cuerpos y sus proyectos de vida.

En la serie canadiense "Working Mom´s" se habla de maternidad, deseo, sexo, lactancia y también del aborto como una decisión acompañada por el Estado

7) “El cuento de la criada”

La serie “The Handmaid’s Tale” se convirtió en un emblema de la lucha de las mujeres por sus derechos sexuales y reproductivos. El apoyo al referéndum por el derecho al aborto del 25 de mayo del 2018 en Irlanda, las manifestaciones de la marea verde en Argentina y las protestas contra un candidato fundamentalista evangélico en Costa Rica se realizaron con performances basadas en “El cuento de la criada”.

El libro de Margaret Atwood (que apoyó el libro “Somos Belén”, de Ana Correa y la película de Dolores Fonzi) es una alerta de un mundo que puede parecerse a Gilead. La autora advierte que el neoconservadurismo que avanza en el mundo se parece a la ficción que escribió.

Margaret Atwood y un podcast para entender a una autora fundamental en relación al derecho al aborto

8) “La casa de papel”

En la exitosa serie española, el personaje de Mónica Gaztambide (interpretado por la actriz Esther Acebo) se entera de que está embarazada del pesado de Arturo cuando queda de rehén en el secuestro del banco y pide medicamentos para abortar. En todo momento y en todo lugar la posibilidad es una opción vital.

En España el aborto es legal, aunque se cuestiona el acceso en la salud pública y en algunas ciudades, como Madrid, se intentan poner frenos a través de la falta de un listado de objetores de conciencia y de advertir sobre un falso síndrome post aborto.

9) “El embarcadero”

En la serie española “El embarcadero”, de Movistar+, definida como un thriller emocional, el personaje de Alejandra (Verónica Sánchez) decide no ser madre más allá de la opinión de su marido Óscar (Álvaro Morte) que sí quiere ser padre. La decisión de las mujeres sobre su cuerpo más allá de los deseos y decisiones de sus parejas se pone en juego en la pantalla.

10) “Girls”

En la cuarta temporada, Adam le propone a su novia Mimi-Rose salir a correr y ella le suelta, tan pancha: “No puedo, ayer me hice un aborto”. Él se altera, ella le explica que no tenía intención de ser madre, él le pregunta si era niño o niña y ella le dice que “era una bola de células más pequeña que una perla, no tenía pene ni vagina”, describe Mariola Cubells en la nota “Las ficciones que recomiendo que vea la ultraderecha y sus votantes”, de “Huff Post”.

11) “Glow”

La serie de un grupo de mujeres que se juntan para salir adelante a través de la lucha libre tiene entre sus maravillas el abordaje del aborto. La decisión de Ruth (Alison Brie) es emblemática para mostrar que se puede buscar una intervención sin culpa y con acompañamiento.

“Su decisión no es difícil. Para ella está claro lo que debe hacer, tan claro que la serie no la muestra teniendo un debate moral consigo misma. Lo que hace es llamar a un amigo e ir a una clínica limpia en la que la atienden profesionales amables. Ruth aborta de manera segura y sin complicaciones porque está segura de que no es el momento correcto, no es el bebé correcto. Ruth no quedó traumatizada”, dice la nota de Juliana Abaúnza en “Volcánicas”.

12) “Caso Roe”

El documental “Caso Roe: el aborto en los EE.UU” sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de legalizar el acceso al aborto en 1973, se estrenó en 2018 en Netflix. La embestida conservadora que hizo caer la sentencia llegó en el 2022. El documental intenta ser neutral en un tema que atraviesa sin neutralidad los cuerpos gestantes. Pero deja ver las presiones religiosas que impactaron en el retroceso de los derechos de las mujeres.