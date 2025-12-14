El comienzo de Janucá, la celebración judía de las luces que conmemora el triunfo de la fe

Una festividad judía que habla del milagro de las velas

La festividad de Janucá, cuyo nombre significa “dedicación”, conmemora la rededicación del Templo Sagrado tras la victoria sobre los seléucidas, conocidos también como sirio-griegos, quienes intentaron imponer su cultura y creencias al pueblo de Israel en el siglo II antes de la era común.

El inicio de Janucá marca para el pueblo judío una oportunidad de renovar la esperanza y la fe, en un contexto donde la luz se convierte en símbolo de resistencia y renovación. Según el rabino Tzvi Grunblatt, director general de Jabad Argentina, la festividad, que se extiende durante ocho noches a partir de este domingo 14 de diciembre de 2025, invita a cada familia a encender la menorá en sus hogares, recordando que incluso una sola vela puede iluminar la oscuridad.

Este mensaje, transmitido a la comunidad, resalta la vigencia de una tradición que, con más de dos mil doscientos años de historia, sigue ofreciendo respuestas ante la adversidad: “La manera de responder, de actuar, es encendiendo luz. Frente a la adversidad, la respuesta no es tirarse para atrás, la respuesta no es caerse, la respuesta es encender luz”, afirmó Grunblatt.

En el relato tradicional, el milagro de Janucá se manifiesta en dos episodios centrales. El primero, según el rabino Grunblatt, es la victoria de un pequeño grupo de judíos liderados por Matityahu, hijo del último sumo sacerdote y sus hijos, quienes, pese a ser pocos, se rebelan y enfrentan al poder político, cultural griego de ese momento. “Eran diez personas, doce personas, y enfrentan todo. Se les empieza a sumar gente, pero eran pocos. Y acá viene el milagro, que pocos, cuando tienen espíritu, tienen fe, creen en Dios, pero en serio, con bondad, porque un Dios que va de la mano de la crueldad, no es Dios. Un Dios que viene de la mano de la bondad, que eso es lo que es Dios, un Dios como el que en el cual creían los macabeos, es ahí donde ellos llevan a cabo el milagro de que pocos vencen a muchos. Donde hay fe verdadera en el legado recibido en el monte Sinaí para toda la eternidad, está esa fortaleza, doblega absolutamente a la potencia militar, económica, política más grande del mundo”, contó el rabino.

En el momento en que los macabeos quieren encender el candelabro en el templo de Jerusalén, que es símbolo de la presencia de Dios en el templo, se encuentran que no tenían aceite apto para el encendido. Y allí ocurre un segundo milagro, el hallazgo de una vasija de aceite puro en el Templo de Jerusalén, suficiente solo para una noche, pero que ardió durante ocho días, el tiempo necesario para preparar más aceite en condiciones de pureza ritual. “Nunca digas imposible. Buscá, vas a encontrar una parte que no fue violada, una parte que queda pura, hay una parte en cada uno que siempre queda íntegra”, expresó Grunblatt, subrayando el mensaje de perseverancia y fe.

La menorá, candelabro de nueve brazos utilizado en Janucá, se enciende progresivamente: la primera noche una vela, la segunda dos, hasta alcanzar ocho, utilizando el noveno brazo, el shamash, para encender las demás.

La menorá

Esta práctica se realiza en cada hogar, y en las últimas décadas, miles de grandes menorás han sido instaladas en espacios públicos de ciudades. “Janucá se celebra en cada hogar. Janucá es la suma de la historia del pueblo judío. O sea, miles de años que lo estamos celebrando. Y lo celebramos también en Buenos Aires, en diecisiete parques de la ciudad, en el mundo entero, porque el mensaje es para el pueblo judío, pero es el mensaje para todo hombre, para darle fuerza, esperanza ”, expresó y agregó: “esperemos que este Janucá, que quiere decir inauguración también, porque se inauguró el templo de nuevo después de que se recuperó de los griegos, sea una inauguración para cada uno en su vida, con su familia, con sus hijos, en el camino del bien, de la bondad y de la fe”.

Rituales de Janucá

Durante Janucá, se recitan oraciones especiales como el Halel y se añade V’Al HaNisim en las plegarias diarias y en la bendición posterior a las comidas, en agradecimiento por la victoria. Una de las frases destacadas en estas oraciones es: “entregar a los fuertes en manos de los débiles, a los muchos en manos de los pocos... a los malvados en manos de los justos”.

La gastronomía de Janucá está marcada por el uso del aceite, en recuerdo del milagro. Entre los platos más populares se encuentran el latke, una tortita de papa tradicional de Europa del Este, y la sufganiá, una rosquilla rellena de mermelada muy apreciada en Israel.

Además, el juego con el dreidel o sevivón, una perinola con las letras hebreas nun, guímel, hei y shin, recuerda la frase “allí ocurrió un gran milagro”.

Los niños suelen recibir guelt de Janucá, regalos de dinero que buscan recompensar el buen comportamiento y el estudio de la Torá, así como fomentar la tzedaká, o caridad. De esta costumbre deriva el popular “guelt de chocolate”, monedas de chocolate recubiertas de papel de aluminio.

El rabino Grunblatt destacó que, si bien el mundo sigue alterado, está un poco más tranquilo y debe aprovecharse para fortalecer la educación basada en principios éticos y fe en Dios. “Tomemos este momento de tranquilidad que hay en el mundo, un momento de mayor tranquilidad para educar bien, educar con bases, educar con fe en Dios, con principios de conducta, no robar, no matar, no mentir, no cometer adulterio, creer en Dios, educar como corresponde, poner bases sólidas a la humanidad”, instó Grunblatt a la comunidad. Para él, Janucá es la suma de la historia del pueblo judío y un mensaje universal de esperanza, fuerza y renovación, que invita a cada persona a inaugurar un nuevo ciclo de bondad y fe junto a sus familias.