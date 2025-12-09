Sociedad

Santiago del Estero: una empleada doméstica se olvidó una olla en el fuego y provocó un principio de incendio

El hecho generó preocupación entre vecinos y transeúntes, que advirtieron el humo saliendo por las ventanas. Bomberos trabajaron en el lugar y lograron controlar la situación

No se registraron personas heridas, solo daños materiales

Un principio de incendio doméstico provocó una intensa movilización en el centro de la ciudad capital de Santiago del Estero, durante la mañana de este martes. El episodio comenzó poco después de las 10:00 en un departamento del primer piso, ubicado sobre la calle Entre Ríos al 100, antes de la intersección con calle San Martín.

Los hechos ocurrieron en una zona concurrida, donde la rápida propagación del humo encendió la alarma entre los vecinos y peatones que transitaban el lugar.

De acuerdo con la información del medio local Diario Panorama, el origen del fuego estuvo en la cocina. Una empleada doméstica, que se encontraba a cargo del departamento, dejó una olla sobre la hornalla y salió momentáneamente a realizar compras.

La intervención de bomberos y
La intervención de bomberos y policías evitó que el incendio en Santiago del Estero se extendiera a otras viviendas y causara mayores daños (Diario Panorama)

Ese descuido fue suficiente para que, en cuestión de minutos, el humo comenzara a desplazarse por el inmueble y sea visible también desde el exterior. Las columnas de humo por las ventanas llamaron la atención de quienes pasaban por el sector, generando preocupación por la posibilidad de que el incendio se propagara a otras unidades habitacionales.

Ante la advertencia y la premura del caso, se solicitó la intervención de los Bomberos de la Policía, que acudieron con celeridad y lograron controlar el foco de incendio, según indicó otro medio santiagueño, El Liberal.

El operativo contó además con el respaldo de bomberos voluntarios, quienes trabajaron simultáneamente para evitar que las llamas se extendieran más allá de la cocina del departamento y causaran mayores pérdidas o complicaciones estructurales. No se registraron personas heridas, aunque sí se constataron daños materiales dentro del sector afectado.

Mientras los equipos de emergencia avanzaban con las tareas técnicas, personal policial se desplegó en la zona para garantizar la seguridad de los presentes y facilitar el acceso de los bomberos.

Un auto estalló dentro de una vivienda y provocó daños materiales

El incendio en Lanús consumió la planta baja y el primer piso de la vivienda, dejando juguetes y objetos calcinados en el garaje

Un estallido sacudió a los residentes de Lanús Oeste durante la madrugada, luego de que un automóvil explotara en el garaje de una vivienda en la esquina de 1° de Mayo y Molinedo. El incendio consumió por completo tanto el vehículo como el garaje, alcanzando además a la planta baja y al primer piso de la casa. Ocurrió días atrás, apenas comenzado diciembre.

La llegada de los Bomberos Voluntarios de Lanús fue inmediata para frenar el avance de las llamas, mientras agentes de la Policía Bonaerense garantizaban la seguridad en la zona y establecían el bloqueo total de la manzana. Debido a la gravedad del evento, los trabajos para sofocar el fuego se prolongaron durante varias horas.

“Nos avisaron de madrugada que ocurrió una explosión y ahora todos están en el hospital. Dos chicos que viven arriba fueron trasladados y se encuentran bien, pero el hombre que vive en la planta baja, primo de mi esposo, está muy grave”, contó una vecina a América.

Otro testimonio, ofrecido por un vecino que habita la casa posterior, relató: “Apenas llegamos, ya estaba todo en llamas y se rompieron todos los vidrios de la parte de atrás”. Confirmó además que varios habitantes colaboraron para reducir las llamas con baldes de agua.

El frente de la casa terminó cubierto de hollín y los daños estructurales se aprecian tanto arriba como abajo. La entrada del garaje se encontraba llena de juguetes y objetos quemados, reflejando la magnitud de lo ocurrido.

En diálogo con Todo Noticias, Gerardo -habitante del primer piso- narró: “Escuché una explosión, me asomé al balcón y vi a mi cuñado envuelto en llamas. Los vecinos lo asistieron, mientras yo luchaba con el humo para sacar a los chicos. Pasamos media hora atrapados, sin poder respirar, y llegué a pensar que no íbamos a salir”.

Agregó que esperaron cerca de dos horas la llegada tanto de la ambulancia como de los bomberos, “en ese tiempo los vecinos hicieron todo lo que pudieron”. Detalló además que su cuñado sufrió quemaduras en todo el cuerpo. De acuerdo con TN, esta persona fue trasladada en estado crítico al Hospital Evita, con quemaduras que alcanzan el 90% de su cuerpo.

