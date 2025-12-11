Sociedad

Brutal pelea a la salida de una fiesta de egresados en Rosario: un adolescente terminó desmayado sobre la calle

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles y terminó con un joven internado por una fractura en el oído. Los agresores también serían menores de edad

En un nuevo caso de violencia a la salida de un boliche, un adolescente terminó desmayado tras recibir un brutal golpe tras una fiesta de egresados que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario. Por el hecho, el joven de 17 años terminó internado y estuvo durante más de 24 horas en observación.

Según se pudo reconstruir, todo comenzó en la intersección de las calles Santa Fe y Vera Mujica, cerca de una zona conocida como Mercado del Patio, donde hay un local de comidas rápidas abierto durante las 24 horas. De acuerdo a lo que relató Corina, la madre del joven, el adolescente se juntó con unos amigos en esa zona tras salir de una fiesta en el Club Náutico.

Tras el violento ataque, el joven terminó internado en observación en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). La madre del menor relató que la situación comenzó con un intercambio verbal entre su hijo y al menos dos chicos de edades similares. Según el relato recogido por LT8, “en un segundo uno de esos pibes le aplicó una trompada en la cara a mi hijo que lo hizo caer desmayado directamente. Producto de esa caída, mi hijo sufrió una fisura del hueso que está detrás del oído derecho. Eso le provocó un sangrado que lo tiene hasta ahora y un pequeño coágulo en el lóbulo frontal derecho”. Por este motivo, el joven permaneció internado en observación hasta recibir el alta médica este jueves.

Corina remarcó que su hijo no tiene recuerdos completos de lo sucedido: “Lo único que se acuerda es que estaba discutiendo con alguien y que en un momento lo despertó alguien a los gritos”, afirmó en diálogo con LT8. La joven víctima también se encuentra bajo indicación médica de mantener reposo absoluto, sin actividad física ni deportes al menos durante 20 días, ya que la fisura sufrida requiere atención y monitoreo constante. Por el momento, deberá extremar los cuidados para evitar complicaciones adicionales.

El episodio fue grabado por testigos y el video se viralizó en cuestión de minutos. “Los chicos estaban alcoholizados, no me da vergüenza decirlo. Pero una discusión no amerita una trompada o una agresión como esa, totalmente desmedida”, sostuvo la madre. El material fílmico fue entregado a la Justicia para contribuir a la investigación de lo ocurrido.

Según pudo saber Infobae, por el momento no entró ninguna denuncia a la Fiscalía de Menores donde se debería tratar este caso ni se ha trabajado para citar a declarar a los menores involucrados en la agresión.

En tanto, la familia de la víctima relató que sí se cruzaron con los padres de los otros menores. “Ellos amablemente nos ofrecieron asistencia y mi marido les mostró el video de lo que había pasado. Se quebraron. Lo único que deseo es que se hagan cargo de lo que hicieron y eso lo determinará la Justicia”, indicó Corina a LT8.

Atacaron a traición a un profesor de kickboxing

El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Areco a principio de diciembre. El hombre era peleador profesional y recibió un golpe cuando estaba de espalda. Ahora, debe realizarse una intervención quirúrgica por las lesiones que le quedaron en la cabeza

Un violento episodio se registró en la localidad bonaerense de Carmen de Areco cuando un joven atacó a traición a un profesor de kickboxing en medio de un altercado dentro de un gimnasio. El hecho ocurrió a principios del mes de diciembre y ahora la víctima debe realizarse una serie de intervenciones quirúrgicas por las lesiones que le dejó.

Según lo que pudo saber Infobae, el agredido se llama Alexander Acuña, un hombre de 35 años que se dedicaba a enseñar diferentes disciplinas de combate como kickboxing o taekwondo. En tanto, el agresor es un joven identificado con las iniciales P.P. que asistía al gimnasio como cliente y realizaba pesas de manera libre.

De acuerdo a lo que comentaron a este medio, todo comenzó días antes por unas quejas debido al desorden que había en el gimnasio. En ese sentido, el joven acusó a Acuña de exponerlo ante el dueño del lugar. Esto llevó a un intercambio a través de WhatsApp donde se leen amenazas.

Tras el intercambio a través de mensajes, ambos sujetos se encontraron en el gimnasio el pasado 3 de diciembre, día en el que ocurrió la brutal agresión. Según las imágenes que se pueden ver en el video que encabeza esta nota, había tres personas en el recinto en ese momento: uno era Acuña y el otro P.P., mientras que hay un tercero que es ajeno a la situación.

En el video se escucha como ambos se recriminan cosas, hasta que Acuña lleva unos guantes de boxeo y lo invitó a subirse a un ring: “Vení, amigo, toma, vos que querés pelear. Vamos a pelear”, se escucha decir al hombre de 35 años mientras el joven continúa con unos ejercicios con mancuernas frente al espejo.

A continuación, Acuña tomó su teléfono para llamar a la gente del gimnasio y, según aseguraron a este medio, para pedirle que no fuera más porque tenía una denuncia por el hostigamiento que realizó por mensaje: “Vos viniste acá a prepotearme”, se escucha en otro pasaje de las imágenes de la cámara de seguridad. Sin embargo, fue en ese momento que el agresor aprovechó que se dio vuelta y lo atacó a traición con un golpe en la cabeza.

Acuña realizó una denuncia, pero el joven identificado como su agresor todavía continúa en libertad. Según comentaron cerca de la víctima, el hombre de 35 años sufrió la fractura del pómulo derecho y también en el maxilar derecho. En ese sentido, explicaron que debe realizarse una intervención quirúrgica en San Nicolás debido a los golpes que sufrió en la cabeza.

