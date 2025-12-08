“¿Tan piola sos?“: atacó a traición a un profesor de kickboxing en un gimnasio y lo dejó con múltiples fracturas

El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Areco a principio de diciembre. El hombre era peleador profesional y recibió un golpe cuando estaba de espalda. Ahora, debe realizarse una intervención quirúrgica por las lesiones que le quedaron en la cabeza

Un violento episodio se registró en la localidad bonaerense de Carmen de Areco cuando un joven atacó a traición a un profesor de kickboxing en medio de un altercado dentro de un gimnasio. El hecho ocurrió a principios del mes de diciembre y ahora la víctima debe realizarse una serie de intervenciones quirúrgicas por las lesiones que le dejó.

Según lo que pudo saber Infobae, el agredido se llama Alexander Acuña, un hombre de 35 años que se dedicaba a enseñar diferentes disciplinas de combate como kickboxing o taekwondo. En tanto, el agresor es un joven identificado con las iniciales P.P. que asistía al gimnasio como cliente y realizaba pesas de manera libre.

De acuerdo a lo que comentaron a este medio, todo comenzó días antes por unas quejas debido al desorden que había en el gimnasio. En ese sentido, el joven acusó a Acuña de exponerlo ante el dueño del lugar. Esto llevó a un intercambio a través de WhatsApp donde se leen amenazas.

“Me mandó Cristian hoy que vos le dijiste q soy re desordenado no sé q problema tenés dos ejercicios ise nomás (sic)”, se lee en uno de los primeros intercambios. La respuesta de Acuña fue: “Pero yo no dije nada d los ejercicios man...! solo q luego tu e acomodar todo, no m cuesta nada! Pero si lo hacemos en equipo mucho mejor (sic)”.

El intercambio continuó con reclamos por las quejas debido al desorden que había en el lugar y escaló: “No me mandes más en algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí. Yo voy todos los días”, fue otra de las réplicas por parte del agresor que en el video se lo ve con una musculosa de Los Angeles Lakers, equipo de la NBA.

“Yo no peleo amigo. Yo ago deporte. Querés pelear con migo? Preparate! Y nos vemos en un ring! O jaula!! Pero yo no peleo en la calle ni en ningún otro lugar. En un ring peleo yo amigo con un juego referí, bien legal. Aparte no era para que te pongas así (sic)”, se lee en otros de los mensajes que envió Acuña.

Tras el intercambio a través de mensajes, ambos sujetos se encontraron en el gimnasio el pasado 3 de diciembre, día en el que ocurrió la brutal agresión. Según las imágenes que se pueden ver en el video que encabeza esta nota, había tres personas en el recinto en ese momento: uno era Acuña y el otro P.P., mientras que hay un tercero que es ajeno a la situación.

En el video se escucha como ambos se recriminan cosas, hasta que Acuña lleva unos guantes de boxeo y lo invitó a subirse a un ring: “Vení, amigo, toma, vos que querés pelear. Vamos a pelear”, se escucha decir al hombre de 35 años mientras el joven continúa con unos ejercicios con mancuernas frente al espejo.

El momento de la agresión a traición del joven al profesor de kickboxing

A continuación, Acuña tomó su teléfono para llamar a la gente del gimnasio y, según aseguraron a este medio, para pedirle que no fuera más porque tenía una denuncia por el hostigamiento que realizó por mensaje: “Vos viniste acá a prepotearme”, se escucha en otro pasaje de las imágenes de la cámara de seguridad. Sin embargo, fue en ese momento que el agresor aprovechó que se dio vuelta y lo atacó a traición con un golpe en la cabeza.

Tras el golpe, P.P. continuó con una serie de golpes cuando Acuña estaba desmayado sobre un banco y lo arrojó al piso donde le pegó patadas. “A que no te la bancas salame. Parate, dale parate ¿Tan piola sos?“, se escuchó en palabras del agresor.

El hombre sufrió fractura del pómulo derecho y del maxilar derecho

Acuña realizó una denuncia, pero el joven identificado como su agresor todavía continúa en libertad. Según comentaron cerca de la víctima, el hombre de 35 años sufrió la fractura del pómulo derecho y también en el maxilar derecho. En ese sentido, explicaron que debe realizarse una intervención quirúrgica en San Nicolás debido a los golpes que sufrió en la cabeza.

La causa quedó bajó la UFI 4 de Mercedes y ayudantía fiscal de Carmen de Areco. El agresor fue notificado de la causa en su contra por lesiones graves.

Justamente, la familia de Acuña inició una campaña de colaboración para cubrir los gastos del traslado y la atención especializada en la ciudad del norte bonaerense.