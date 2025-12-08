Sociedad

“¿Tan piola sos?“: atacó a traición a un profesor de kickboxing en un gimnasio y lo dejó con múltiples fracturas

El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Areco a principio de diciembre. El hombre era peleador profesional y recibió un golpe cuando estaba de espalda. Ahora, debe realizarse una intervención quirúrgica por las lesiones que le quedaron en la cabeza

Guardar
El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Areco a principio de diciembre. El hombre era peleador profesional y recibió un golpe cuando estaba de espalda. Ahora, debe realizarse una intervención quirúrgica por las lesiones que le quedaron en la cabeza

Un violento episodio se registró en la localidad bonaerense de Carmen de Areco cuando un joven atacó a traición a un profesor de kickboxing en medio de un altercado dentro de un gimnasio. El hecho ocurrió a principios del mes de diciembre y ahora la víctima debe realizarse una serie de intervenciones quirúrgicas por las lesiones que le dejó.

Según lo que pudo saber Infobae, el agredido se llama Alexander Acuña, un hombre de 35 años que se dedicaba a enseñar diferentes disciplinas de combate como kickboxing o taekwondo. En tanto, el agresor es un joven identificado con las iniciales P.P. que asistía al gimnasio como cliente y realizaba pesas de manera libre.

De acuerdo a lo que comentaron a este medio, todo comenzó días antes por unas quejas debido al desorden que había en el gimnasio. En ese sentido, el joven acusó a Acuña de exponerlo ante el dueño del lugar. Esto llevó a un intercambio a través de WhatsApp donde se leen amenazas.

“Me mandó Cristian hoy que vos le dijiste q soy re desordenado no sé q problema tenés dos ejercicios ise nomás (sic)”, se lee en uno de los primeros intercambios. La respuesta de Acuña fue: “Pero yo no dije nada d los ejercicios man...! solo q luego tu e acomodar todo, no m cuesta nada! Pero si lo hacemos en equipo mucho mejor (sic)”.

El intercambio continuó con reclamos por las quejas debido al desorden que había en el lugar y escaló: “No me mandes más en algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí. Yo voy todos los días”, fue otra de las réplicas por parte del agresor que en el video se lo ve con una musculosa de Los Angeles Lakers, equipo de la NBA.

Yo no peleo amigo. Yo ago deporte. Querés pelear con migo? Preparate! Y nos vemos en un ring! O jaula!! Pero yo no peleo en la calle ni en ningún otro lugar. En un ring peleo yo amigo con un juego referí, bien legal. Aparte no era para que te pongas así (sic)”, se lee en otros de los mensajes que envió Acuña.

Tras el intercambio a través de mensajes, ambos sujetos se encontraron en el gimnasio el pasado 3 de diciembre, día en el que ocurrió la brutal agresión. Según las imágenes que se pueden ver en el video que encabeza esta nota, había tres personas en el recinto en ese momento: uno era Acuña y el otro P.P., mientras que hay un tercero que es ajeno a la situación.

En el video se escucha como ambos se recriminan cosas, hasta que Acuña lleva unos guantes de boxeo y lo invitó a subirse a un ring: “Vení, amigo, toma, vos que querés pelear. Vamos a pelear”, se escucha decir al hombre de 35 años mientras el joven continúa con unos ejercicios con mancuernas frente al espejo.

El momento de la agresión
El momento de la agresión a traición del joven al profesor de kickboxing

A continuación, Acuña tomó su teléfono para llamar a la gente del gimnasio y, según aseguraron a este medio, para pedirle que no fuera más porque tenía una denuncia por el hostigamiento que realizó por mensaje: “Vos viniste acá a prepotearme”, se escucha en otro pasaje de las imágenes de la cámara de seguridad. Sin embargo, fue en ese momento que el agresor aprovechó que se dio vuelta y lo atacó a traición con un golpe en la cabeza.

Tras el golpe, P.P. continuó con una serie de golpes cuando Acuña estaba desmayado sobre un banco y lo arrojó al piso donde le pegó patadas. “A que no te la bancas salame. Parate, dale parate ¿Tan piola sos?“, se escuchó en palabras del agresor.

El hombre sufrió fractura del
El hombre sufrió fractura del pómulo derecho y del maxilar derecho

Acuña realizó una denuncia, pero el joven identificado como su agresor todavía continúa en libertad. Según comentaron cerca de la víctima, el hombre de 35 años sufrió la fractura del pómulo derecho y también en el maxilar derecho. En ese sentido, explicaron que debe realizarse una intervención quirúrgica en San Nicolás debido a los golpes que sufrió en la cabeza.

La causa quedó bajó la UFI 4 de Mercedes y ayudantía fiscal de Carmen de Areco. El agresor fue notificado de la causa en su contra por lesiones graves.

Justamente, la familia de Acuña inició una campaña de colaboración para cubrir los gastos del traslado y la atención especializada en la ciudad del norte bonaerense.

Temas Relacionados

ataque a traicióngolpesataquesCarmen de Arecoúltimas noticias

Últimas Noticias

Intentó robar una cadenita en el ingreso a La Bombonera y se vio en vivo por TV cómo lo corría la Policía

Durante el operativo de seguridad en Boca-Racing, la fuerza porteña logró recuperar la alhaja sustraída, mientras familiares de la víctima, de visita desde España, denunciaban lo sucedido en el acceso al estadio

Intentó robar una cadenita en

Otro detenido por el caso de la pelea familiar que derivó en un tiroteo en el que mataron a una adolescente

A cinco meses del absurdo homicidio de Daniela Abigaíl Góngora (17), cayó uno de los prófugos. La víctima había recibió un disparo en la cabeza, un vecino fue baleado en el pie y una hermana de la chica asesinada, un tiro en el glúteo

Otro detenido por el caso

Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia del Quini 6: cuánto se llevó

La combinación de los números 05, 15, 25, 33, 40 y 45 consagró a un participante de Reconquista como el nuevo millonario del país

Un apostador de Santa Fe

Sin piedad: el video del ataque al jubilado que agonizó una semana tras el robo de su bicicleta en Moreno

Mario Rueda tenía 72 años, trabajaba y estudiaba en una escuela para adultos en José C. Paz. Lo abordaron en la puerta de su casa. Hay un detenido por el crimen

Sin piedad: el video del

Desesperada búsqueda de una chaqueña de 20 años: dijo que iba a la facultad y viajó a CABA sin avisarle a nadie

La familia de Liliana Evelin Machuca no tiene noticias suyas desde el pasado jueves. “Ella no permitía entrar en lo que era su privacidad”, dijo su madre en diálogo con Infobae

Desesperada búsqueda de una chaqueña
DEPORTES
Gimnasia y Estudiantes se enfrentan

Gimnasia y Estudiantes se enfrentan en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura

River Plate inició conversaciones para incorporar a una figura de la selección argentina y de la Premier League

Las explosivas declaraciones de Arturo Vidal por la crisis del Colo Colo que provocaron la respuesta de un ex referente: “Mal compañero”

Drama y festejo alocado: el gol en el último segundo con el que Argentina venció a Túnez en el Mundial de handball femenino

Las modificaciones que oficializó la FIFA para el Mundial 2026: de la cantidad de jugadores por lista a la medida para combatir el calor

TELESHOW
El conmovedor encuentro de Luisana

El conmovedor encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Papa León XIV: “Va a quedar en el corazón para siempre”

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

INFOBAE AMÉRICA

Mulino se reunió con la

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura mantiene la ventaja en el escrutinio tras tres días de parálisis en el conteo

Premio Nobel de Literatura 2025: el discurso completo de Laszlo Krasznahorkai

La Justicia de Ecuador llevará a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a 24 allegados por presunta corrupción

Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza