La inseguridad vial es la principal causa de muerte entre los jóvenes a nivel mundial

Bernardino García, presidente de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA).

La inseguridad vial continúa como la principal causa de muerte entre los jóvenes a nivel mundial, según advirtió Bernardino García, presidente de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA), durante el aniversario de la entidad. García subrayó que, pese a los avances logrados en la reducción de víctimas fatales en Argentina, la problemática persiste y requiere un abordaje integral que trascienda la mera aplicación de sanciones.

En el cierre del encuentro, García enfatizó la necesidad de transformar el proceso de obtención de licencias de conducir para los jóvenes, proponiendo que se les informe explícitamente sobre el riesgo de mortalidad asociado al tránsito. “La inseguridad vial sigue siendo la primera causa de muerte de los jóvenes en el mundo. ¿Por qué le negamos al aspirante a su primera licencia o aquel que le renueva hasta los veintinueve años la información de su posibilidad de muerte? Dándole esa información a los jóvenes, se transformaría el trámite en un contrato mutuo entre el usuario de la vía pública y el que obtiene la licencia, con las responsabilidades y los conocimientos adecuados que hoy no los tiene”, afirmó el titular de CECAITRA.

Durante la celebración, que reunió a afiliados, funcionarios y periodistas especializados en materia vial, así como a organizaciones de familiares de víctimas de incidentes viales, se entregaron reconocimientos a figuras destacadas en la temática. Entre los homenajeados estuvieron Darío Antiñolo, secretario de tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Teresa de Melano, representante de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito.

García destacó los avances alcanzados en la última década en Argentina, atribuyendo la mejora a la labor conjunta de los actores presentes. “En Argentina se ha logrado disminuir desde 2013 al 2024, a más de la mitad, la cantidad de fallecidos por siniestros viales, por cada cien mil vehículos, que es la medición que utiliza la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entonces, en 2013 por cada cien mil vehículos fallecían sesenta y tres personas por cada cien mil vehículos del parque automotor por año y en 2024 han fallecido treinta y dos”, explicó.

Según García, este descenso representa un impacto positivo tanto en la reducción del dolor social como en el aspecto económico: “Según la OMS el costo de la inseguridad vial en los países de desarrollo oscila entre el tres y el cinco por ciento del producto bruto interno. Si esto ocurrió, se ha reducido económicamente el uno coma cinco por ciento del producto bruto interno. Sin despedir a nadie, sin echar a nadie, sin cerrar ninguna fábrica y salvando vidas, evitando costos, evitando dolor”.

El presidente de CECAITRA también cuestionó la tendencia a reducir el debate sobre seguridad vial a la discusión sobre las fotomultas. “Lamentablemente, en los últimos años el concepto de conciencia vial, que tanto usamos en CECAITRA, fue reemplazado y mutó en la expresión fotomulta. No se habla más de la seguridad vial, se habla de la fotomulta. Pero la fotomulta es solamente una herramienta de varias para lograr el objetivo de salvar vidas”, sostuvo.

García remarcó la responsabilidad compartida de todos los usuarios de la vía pública, citando la calificación de la OMS que define la inseguridad vial como una pandemia. “La conclusión es que absolutamente todos somos usuarios de la vía pública, adónde se producen las víctimas que tratamos de evitar. Entonces, todos somos víctimas y victimarios. La OMS califica a la inseguridad vial como pandemia. Una problemática en la que, absolutamente todos formamos parte, de una u otra forma, somos partícipes. Como peatones, como conductores o acompañantes”, expresó.

Finalmente, cuestionó los criterios actuales para la obtención de licencias de conducir, señalando que el conocimiento de la señalización no es suficiente si no se comprenden las consecuencias de su incumplimiento. “Continúo sin comprender por qué una licencia de conducir es otorgada solo conociendo el significado de la cartelería y la señalización. ¿Por qué además de explicarle y mostrarle ese cartel, no tratamos de hacerle entender las consecuencias de no cumplir con lo que significa la señal? Conocen lo que prohíbe o señala, pero no sabe lo que ocurre si no lo cumple”, concluyó.