Habló el profesor de kickboxing que recibió un golpe a traición: “Tengo la cara quebrada en tres partes”

Alexis Acuña fue agredido cuando se encontraba de espaldas en un gimnasio de Carmen de Areco. Ahora, debe operarse y aseguró: “No estoy bien, no sé cómo va a terminar esto”

Alexis Acuña fue agredido cuando se encontraba de espaldas en un gimnasio de Carmen de Areco. Ahora, debe operarse y aseguró: "No estoy bien, no sé cómo va a terminar esto"

Tras la difusión de las violentas imágenes que se difundieron en las últimas horas, el profesor de kickboxing que fue agredido a traición por otro hombre en un gimnasio de Carmen de Areco, habló por primera vez del hecho y aseguró que debe someterse a una operación debido a las lesiones que le quedaron en la cabeza.

Alexis Acuña, de 35 años, recibió un golpe cuando estaba de espalda a su agresor y terminó noqueado. Sin embargo, la agresión continuó mientras estaba en el piso. El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar y a las que tuvo acceso este medio.

El profesor de kickboxing agredido
El profesor de kickboxing agredido sufrió múltiples fracturas en la cara

En un video que subió a sus redes sociales, el entrenador que se dedica a enseñar diferentes deportes de combate como taekwondo o artes marciales mixtas, señaló: "Creo que todos saben qué es lo que me está pasando. No puedo modular bien. Tengo la cara quebrada en tres partes. Necesito una operación. Tengo que viajar a San Nicolás".

“Yo soy un peleador que estaba preparado para pelear ya profesional. Una carrera de unos años en preparación, siendo profe. Me acaba de pasar esto. Quiero pasar a contarles que tengo que costearme la operación. No tengo obra social, no tengo cómo moverme, no tengo cómo costear todos los gastos. Y a raíz de esto quería ver si me podían ayudar”, agregó.

Alexis Acuña era peleador y
Alexis Acuña era peleador y preparaba su carrera para ser profesional

En ese sentido, especificó que debe ser revisado por un oculista, por un cirujano y que también tiene lesiones dentro de la oreja. “No escucho, estoy mareado, tengo dolores de cabeza, me siento mareado. No puedo comer, no puedo abrir la boca. No estoy bien. No sé cómo va a terminar esto. Mi carrera, mi vida. Necesito ayuda”, completó en el mensaje que se difundió en su página de Facebook Ale Nico Acuña Bj.

El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Areco a principio de diciembre. El hombre era peleador profesional y recibió un golpe cuando estaba de espalda. Ahora, debe realizarse una intervención quirúrgica por las lesiones que le quedaron en la cabeza

Cómo fue el hecho

Según lo que pudo confirmar Infobae, la agresión sobre Acuña fue realizada por un joven identificado con las iniciales P.P., quien se encuentra en libertad, pero notificado por la acusación de lesiones graves que investiga UFI 4 de Mercedes y ayudantía fiscal de Carmen de Areco.

Todo comenzó días antes porunas quejas debido al desorden que había en el gimnasio. En ese sentido, el joven acusó a Acuña de exponerlo ante el dueño del lugar. Esto llevó a un intercambio a través de WhatsApp.

“Me mandó Cristian hoy que vos le dijiste q soy re desordenado no sé q problema tenés dos ejercicios ise nomás (sic)”, se lee en uno de los primeros intercambios. La respuesta de Acuña fue: “Pero yo no dije nada d los ejercicios man...! solo q luego tu e acomodar todo, no m cuesta nada! Pero si lo hacemos en equipo mucho mejor (sic)”.

El intercambio continuó con reclamos por las quejas debido al desorden que había en el lugar y escaló: “No me mandes más en algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí. Yo voy todos los días”, fue otra de las réplicas por parte del agresor que en el video se lo ve con una musculosa de Los Angeles Lakers, equipo de la NBA.

Yo no peleo amigo. Yo ago deporte. Querés pelear con migo? Preparate! Y nos vemos en un ring! O jaula!! Pero yo no peleo en la calle ni en ningún otro lugar. En un ring peleo yo amigo con un juego referí, bien legal. Aparte no era para que te pongas así (sic)”, se lee en otros de los mensajes que envió Acuña.

Tras el intercambio a través de mensajes, ambos sujetos se encontraron en el gimnasio el pasado 3 de diciembre, día en el que ocurrió la brutal agresión. Según las imágenes que se pueden ver en el video que encabeza esta nota, había tres personas en el recinto en ese momento: uno era Acuña y el otro P.P., mientras que hay un tercero que es ajeno a la situación.

En el video se escucha como ambos se recriminan cosas, hasta que Acuña lleva unos guantes de boxeo y lo invitó a subirse a un ring: “Vení, amigo, toma, vos que querés pelear. Vamos a pelear”, se escucha decir al hombre de 35 años mientras el joven continúa con unos ejercicios con mancuernas frente al espejo.

A continuación, Acuña tomó su teléfono para llamar a la gente del gimnasio y, según aseguraron a este medio, para pedirle que no fuera más porque tenía una denuncia por el hostigamiento que realizó por mensaje: “Vos viniste acá a prepotearme”, se escucha en otro pasaje de las imágenes de la cámara de seguridad. Sin embargo, fue en ese momento que el agresor aprovechó que se dio vuelta y lo atacó a traición con un golpe en la cabeza.

El momento de la agresión
El momento de la agresión a traición del joven al profesor de kickboxing

Tras el golpe, P.P. continuó con una serie de golpes cuando Acuña estaba desmayado sobre un banco y lo arrojó al piso donde le pegó patadas. “A que no te la bancas salame. Parate, dale parate ¿Tan piola sos?“, se escuchó en palabras del agresor.

Según comentaron cerca de la víctima, el hombre de 35 años sufrió lafractura del pómulo derecho y también en el maxilar derecho. La familia de Acuña inició una campaña de colaboración para cubrir los gastos del traslado y la atención especializada en la ciudad del norte bonaerense.

