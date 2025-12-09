Sociedad

Encontraron a la joven chaqueña de 20 años que dijo que iba a la facultad y viajó a CABA sin avisarle a nadie

Las autoridades informaron que la joven chaqueña fue hallada en buen estado y explicó que su salida del hogar fue voluntaria, motivada por desacuerdos familiares

Guardar
Encontraron a la joven chaqueña
Encontraron a la joven chaqueña de 20 años que dijo que iba a la facultad y viajó a CABA sin avisarle a nadie

La búsqueda de Liliana Evelin Machuca, la joven chaqueña de 20 años que había desaparecido tras viajar a Buenos Aires sin avisar a su familia, concluyó este martes cuando la Policía de la Ciudad la localizó. Según confirmaron las autoridades, se encontraba en buen estado y manifestó que su partida fue voluntaria, motivada por supuestos malos tratos de su madre. La Fiscalía Especial en Temática y Género Número 5 avaló la decisión de Machuca de permanecer fuera de su hogar.

En la etapa final de la investigación, los registros de las antenas de telefonía móvil y los movimientos de la tarjeta SUBE le permitieron a la Policía determinar que Liliana se hallaba en Longchamps.

Según pudo saber Infobae, un móvil policial se desplazó hasta el lugar y la encontró en la vivienda de una amiga. La joven explicó que había dejado su casa por decisión propia y que no había sido víctima de ningún delito. La Fiscalía, a cargo de María Fernanda Abraham, resolvió respetar la voluntad de la joven, quien ya es mayor de edad.

Su desaparición había generado una intensa búsqueda y preocupación en su entorno familiar. Según relató su madre, Carolina, el último contacto con su hija fue el jueves 4 de diciembre a las 15, cuando Liliana le informó que se dirigía a la terminal de ómnibus para viajar a la Universidad Nacional del Nordeste. Sin embargo, la joven abordó un micro de larga distancia con destino a la terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, sin comunicarlo a su familia ni a sus amigos.

Desde que arribó a CABA, el viernes pasado cerca de las 8, Liliana no estableció comunicación alguna con sus seres queridos, que de inmediato denunciaron su desaparición ante la Policía de la Ciudad.

“Intuyo que ellas fueron a buscarla, porque sola no se maneja”, estimó su madre en diálogo con este medio.

Carolina describió a su hija como una persona introvertida y reservada, con quien mantenía una comunicación fluida, aunque limitada en lo que respecta a su vida privada. “Evelin hablaba en la medida que le preguntábamos. Ella no era de contarte las novedades del día y, aparte, como no tenía una vida social acá en Resistencia, es como que capaz hablábamos de películas, canciones, libros”, detalló la madre en su momento. Además, había asegurado que no había notado ningún comportamiento inusual en los días previos a la desaparición y que la relación familiar era buena.

Una imagen de una cámara
Una imagen de una cámara de seguridad del día que desapareció

Las sospechas de la familia apuntaban a que Liliana viajó a Buenos Aires para encontrarse con un grupo de “amigas virtuales” que había conocido a través de la plataforma X. “Las conoce hace aproximadamente dos años, haciéndome mención de que tienen la misma edad, que también estudian en la facultad, que tienen intereses en común, lo que leen, lo que escuchan…”, explicó Carolina. La madre nunca tuvo contacto directo con estas jóvenes ni solicitó a su hija información adicional sobre ellas, considerando que, a los 20 años, Liliana ya era adulta.

Durante la búsqueda, la Policía de la Ciudad solicitó colaboración ciudadana y difundió los datos de la joven, incluyendo su vestimenta al momento de la desaparición: una remera negra con estampado, camisa leñadora cuadrillé, pantalón negro tipo Oxford y zapatillas negras con vivos blancos.

La intervención de la Fiscalía Especial en Temática y Género Número 5 fue clave para coordinar la búsqueda y el posterior hallazgo de la joven. La fiscalía dispuso que se respetara la decisión de Liliana Machuca, quien optó por permanecer en la casa de su amiga tras dejar su hogar en Chaco.

Temas Relacionados

ChacoResistenciaBuenos AiresPersonas desaparecidasDesaparecidosLiliana Evelin MachucaPolicía de la CiudadLongchampsÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Mató a su novia embarazada y apeló la figura de femicidio: la Corte Suprema deberá resolver el caso

Los magistrados trabajarán sobre el crimen de Julieta González, ocurrido en 2016, y por el cual Andrés Di Césare recibió una ampliación de la pena a perpetua. En un primer momento, fue condenado por homicidio simple al considerar que no medió violencia de género

Mató a su novia embarazada

Así fue el momento en el que encendieron el árbol de Navidad del Obelisco

La tradicional fiesta porteña contó con la presencia de estudiantes elegidos por su esfuerzo escolar, la conducción de Fer Dente, intervenciones lumínicas en plazas y avenidas, además de propuestas navideñas que se extenderán hasta el 7 de enero

Así fue el momento en

Era intensamente buscada por un robo en Buenos Aires y cayó en Río Negro tras varios días de investigación

Un operativo coordinado permitió localizar a una mujer de 20 años, quien era requerida por la Justicia bonaerense y permanecía prófuga desde hacía varias semanas

Era intensamente buscada por un

Video: así fue la demolición de dos puentes de la autopista Dellepiane y avanzan las obras de remodelación

El tránsito quedó restablecido este lunes por la mañana luego de un cierre total que inicialmente se extendía hasta el martes. Qué resta hacer en una de las principales vía de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires

Video: así fue la demolición

Detuvieron a una vecina del ex policía asesinado a puñaladas al que le quemaron la casa para borrar rastros

La mujer, de 47 años, vive apenas a 150 metros de donde asesinaron al jubilado. El crimen se dio en el marco de un robo hace casi dos años y tres meses

Detuvieron a una vecina del
DEPORTES
Las lágrimas del DT de

Las lágrimas del DT de Gimnasia tras perder el clásico de La Plata frente a Estudiantes: el gesto de su familia

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

Tyson sorprendió al revelar cuándo y dónde será la “pelea de los 107 años” contra Mayweather: “Vamos a romper todos los récords”

Faustino Oro se quedó con el duelo de jóvenes talentos en la primera rueda del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

TELESHOW
Natalia Oreiro y El Eternauta

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

El guiño de Leonardo Sbaraglia al ganar en los Martín Fierro por la serie de Carlos Menem: “Vamos por la reelección”

Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

Camila Plaate ganó Revelación en el Martín Fierro de Cine 2025 por la película Belén: “Se lo dedico a las mujeres pobres”

Priscila Crivocapich confirmó su separación de Roberto García Moritán: “Desilusionada”

INFOBAE AMÉRICA

Le pagaron para hacer llover

Le pagaron para hacer llover y pasaron cosas. Pero, ¡ojo!, que al final llovió

El día que un retrato provocó un escándalo real: la fallida boda de Enrique VIII y Ana de Cleves

“El Eternauta”: una profecía sobre la resistencia que se renueva

Tras la cita en Londres, Ucrania propondrá a Estados Unidos un plan de paz que excluye la cesión de tierras reclamadas por Rusia

La dictadura de Cuba sentenció a cadena perpetua al ex ministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción