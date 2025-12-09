Encontraron a la joven chaqueña de 20 años que dijo que iba a la facultad y viajó a CABA sin avisarle a nadie

La búsqueda de Liliana Evelin Machuca, la joven chaqueña de 20 años que había desaparecido tras viajar a Buenos Aires sin avisar a su familia, concluyó este martes cuando la Policía de la Ciudad la localizó. Según confirmaron las autoridades, se encontraba en buen estado y manifestó que su partida fue voluntaria, motivada por supuestos malos tratos de su madre. La Fiscalía Especial en Temática y Género Número 5 avaló la decisión de Machuca de permanecer fuera de su hogar.

En la etapa final de la investigación, los registros de las antenas de telefonía móvil y los movimientos de la tarjeta SUBE le permitieron a la Policía determinar que Liliana se hallaba en Longchamps.

Según pudo saber Infobae, un móvil policial se desplazó hasta el lugar y la encontró en la vivienda de una amiga. La joven explicó que había dejado su casa por decisión propia y que no había sido víctima de ningún delito. La Fiscalía, a cargo de María Fernanda Abraham, resolvió respetar la voluntad de la joven, quien ya es mayor de edad.

Su desaparición había generado una intensa búsqueda y preocupación en su entorno familiar. Según relató su madre, Carolina, el último contacto con su hija fue el jueves 4 de diciembre a las 15, cuando Liliana le informó que se dirigía a la terminal de ómnibus para viajar a la Universidad Nacional del Nordeste. Sin embargo, la joven abordó un micro de larga distancia con destino a la terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, sin comunicarlo a su familia ni a sus amigos.

Desde que arribó a CABA, el viernes pasado cerca de las 8, Liliana no estableció comunicación alguna con sus seres queridos, que de inmediato denunciaron su desaparición ante la Policía de la Ciudad.

“Intuyo que ellas fueron a buscarla, porque sola no se maneja”, estimó su madre en diálogo con este medio.

Carolina describió a su hija como una persona introvertida y reservada, con quien mantenía una comunicación fluida, aunque limitada en lo que respecta a su vida privada. “Evelin hablaba en la medida que le preguntábamos. Ella no era de contarte las novedades del día y, aparte, como no tenía una vida social acá en Resistencia, es como que capaz hablábamos de películas, canciones, libros”, detalló la madre en su momento. Además, había asegurado que no había notado ningún comportamiento inusual en los días previos a la desaparición y que la relación familiar era buena.

Una imagen de una cámara de seguridad del día que desapareció

Las sospechas de la familia apuntaban a que Liliana viajó a Buenos Aires para encontrarse con un grupo de “amigas virtuales” que había conocido a través de la plataforma X. “Las conoce hace aproximadamente dos años, haciéndome mención de que tienen la misma edad, que también estudian en la facultad, que tienen intereses en común, lo que leen, lo que escuchan…”, explicó Carolina. La madre nunca tuvo contacto directo con estas jóvenes ni solicitó a su hija información adicional sobre ellas, considerando que, a los 20 años, Liliana ya era adulta.

Durante la búsqueda, la Policía de la Ciudad solicitó colaboración ciudadana y difundió los datos de la joven, incluyendo su vestimenta al momento de la desaparición: una remera negra con estampado, camisa leñadora cuadrillé, pantalón negro tipo Oxford y zapatillas negras con vivos blancos.

La intervención de la Fiscalía Especial en Temática y Género Número 5 fue clave para coordinar la búsqueda y el posterior hallazgo de la joven. La fiscalía dispuso que se respetara la decisión de Liliana Machuca, quien optó por permanecer en la casa de su amiga tras dejar su hogar en Chaco.