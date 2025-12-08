Desesperada búsqueda de una chaqueña de 20 años: dijo que iba a la facultad y viajó a CABA sin avisarle a nadie

Liliana Evelin Machuca tiene 20 años

Liliana Evelin Machuca, una chica de 20 años oriunda de la provincia de Chaco, desapareció el pasado jueves en la ciudad de Buenos Aires, a la que viajó en micro sin avisarle a nadie de su círculo cercano. En medio de la incertidumbre y la desesperación, su familia impulsa la búsqueda para dar con su paradero y apunta a un grupo de chicas que conoció por redes sociales. “Intuyo que ellas fueron a buscarla, porque sola no se maneja”, estimó este lunes Carolina, su madre, en diálogo con Infobae.

Según se desprende de la investigación que encabeza la fiscal especializada en temática de Género de la Fiscalía N°5 de Chaco, María Fernanda Abraham, Liliana, estudiante de Ciencias Económicas en la ciudad de Resistencia, salió de su casa con la excusa de que asistiría a clases. No obstante, esa era la coartada para, sin previo aviso a su familia ni a sus amigos, abordar un micro con destino a la terminal de ómnibus del barrio porteño de Retiro.

Pero desde que arribó a CABA, el viernes cerca de las 8, Liliana no estableció comunicación alguna con sus seres queridos, que de inmediato denunciaron su desaparición ante la Policía de la Ciudad.

Carolina, su mamá, habló con este medio y contó que el último contacto con Evelin fue el jueves 4 de diciembre a las 15, cuando le avisó que había llegado a la terminal de ómnibus para viajar a la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste). Y si bien la comunicación entre ambas era bastante fluida, la joven siempre puso ciertos reparos a la hora de hablar de su intimidad.

Una imagen de una cámara de seguridad del día que desapareció

“Evelin -tal como llama a su hija-, que es muy introvertida y reservada, hablaba en la medida que le preguntábamos. Ella no era de contarte las novedades del día y, aparte, como no tenía una vida social acá en Resistencia, es como que capaz hablábamos de películas, canciones, libros”, detalló Carolina. Y en esa línea, agregó: “Ella no permitía entrar en lo que era su privacidad”.

Consultada por si había notado alguna actitud o acción extraña en Liliana durante los días previos a su desaparición, Carolina contó que no hubo nada fuera de lo común, por lo cual jamás hubiera imaginado que su hija decidiera viajar sin previo aviso.

Liliana tiene 20 años y no se sabe nada de ella desde el 4 de diciembre

“No encontré nada extraño. Tiene una excelente relación con su hermana y una buena relación conmigo. Ese día yo me fui a trabajar a las 12 y, a la hora que sale de acá, se cruza con su hermana. Se baña y entonces se acerca y le dice que ella se iba y que se llevaba las llaves, así que no había necesidad de que fuera a cerrar la puerta ni nada. La hermana no la ve salir, porque de verla salir ahí sí, se iba a dar cuenta de que iba a otro lado, que no era la facultad”, recordó.

Las sospechas de Carolina y allegados es que Evelin viajó a la ciudad de Buenos Aires para reunirse con un grupo de “amigas virtuales” que conoció a través de la plataforma X. “Las conoce hace aproximadamente dos años, haciéndome mención de que tienen la misma edad, que también estudian en la facultad, que tienen intereses en común, lo que leen lo que escuchan...”, comentó la madre de la chica.

Liliana es estudiante de Ciencias Económicas

A pesar de que nunca las conoció personalmente ni mantuvo un diálogo con alguna de ellas, Carolina no le pidió a su hija explicaciones ni fotos de las ahora sospechosas. “Ya con 20 años ella es adulta, y no puedo hacer un control parental y ver con quién habla, con quién se reúne. Si fuese acá, por supuesto. Pero esto no me lo esperaba”, concluyó.

Al momento de su desaparición en el barrio porteño de Retiro, Evelin vestía una remera negra con un estampado al frente, una camisa leñadora cuadrillé, un pantalón negro tipo Oxford y zapatillas negras con vivos blancos.

Desde la Policía de la Ciudad solicitan que si alguna persona tuviera novedades sobre el paradero de la joven, se puede comunicar al 4309-9700 (interno 234153), o a través de WhatsApp, al 115-821-4001.