A partir del 2026, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires registrarán el presentismo con una huella digital obligatoria

La medida aplica a todas las escuelas estatales porteñas (Noticias Argentinas)

Los docentes de todas las escuelas estatales porteñas tendrán tiempo hasta el 22 de diciembre para registrar su huella digital. A partir del próximo año lectivo, el presentismo se controlará de manera digital.

La resolución tiene carácter obligatorio. Según información del Gobierno de la Ciudad, el nuevo sistema digital busca agilizar y transparentar el control de asistencia, conforme a la creación del Registro Digital de Asistencia.

Desde el GCBA indicaron que este será el único mecanismo válido para registrar el ingreso y egreso del personal docente en los establecimientos educativos, donde ya fueron instalados los dispositivos homologados. La medida también alcanza al personal no docente.

Además, en una segunda etapa, se incorporarán las escuelas públicas de gestión privada.

“Se firmó la resolución para que desde el próximo ciclo lectivo ingreso y egreso de todos los docentes sea registrado exclusivamente con huella digital. Dejamos atrás el libro de firmas en papel y pasamos a un sistema ágil, transparente y unificado”, aseguró al respecto el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y agregó: “Esta medida forma parte del Plan Buenos Aires Aprende y tiene un objetivo concreto: modernizar la escuela, simplificar tareas administrativas y que los docentes puedan dedicar más tiempo a lo importante: que los chicos aprendan más y mejor”.

Actualmente, el 99% de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con el dispositivo necesario para el registro de huella digital. La recolección de datos biométricos, implementada por los ministerios de Educación y Hacienda, deberá completarse antes de concluir el ciclo lectivo 2025.

En tanto, más de 28 mil docentes, que representan la mitad de la nómina, ya están enrolados en el sistema. Otros 15 mil utilizan los dispositivos en período de prueba. Para completar el proceso, se instalarán postas de atención que funcionarán hasta el 22 de diciembre.

“La implementación de la huella digital es parte de nuestro plan estratégico que busca digitalizar todos los procesos administrativos escolares para que aumente el tiempo de enseñanza y aprendizaje y disminuya la carga burocrática que genera la administración en papel”, añadió la titular de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

El gobierno porteño resaltó que el sistema permitirá modernizar el área administrativa mediante la sustitución gradual de los registros en papel, habilitar registros en tiempo real que facilitan auditorías y el control de presentismo, y mayor eficiencia en las liquidaciones. En ese sentido, permitirá aplicar altas y bajas con mayor precisión.

En tanto, la medida implica la homologación técnica debido a que únicamente se utilizarán dispositivos y sistemas certificados por la Subsecretaría competente. También tendrá impacto en la liquidación de haberes, ya que se incorporarán pautas para el cálculo del adicional salarial docente y del adicional por asistencia, beneficios que el sector docente considera de gran importancia.

La resolución establece un protocolo para el caso de que los dispositivos no funcionen, por el cual las autoridades de cada escuela deberán notificar a la Dirección General de Planificación y Control Operativo.

En caso de daño intencional, la resolución abre la posibilidad a la investigación.