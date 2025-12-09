Sociedad

A partir del 2026, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires registrarán el presentismo con una huella digital obligatoria

Los maestros de las escuelas estatales porteñas deberá registrar su huella antes del 22 de diciembre

Guardar
La medida aplica a todas
La medida aplica a todas las escuelas estatales porteñas (Noticias Argentinas)

Los docentes de todas las escuelas estatales porteñas tendrán tiempo hasta el 22 de diciembre para registrar su huella digital. A partir del próximo año lectivo, el presentismo se controlará de manera digital.

La resolución tiene carácter obligatorio. Según información del Gobierno de la Ciudad, el nuevo sistema digital busca agilizar y transparentar el control de asistencia, conforme a la creación del Registro Digital de Asistencia.

Desde el GCBA indicaron que este será el único mecanismo válido para registrar el ingreso y egreso del personal docente en los establecimientos educativos, donde ya fueron instalados los dispositivos homologados. La medida también alcanza al personal no docente.

Además, en una segunda etapa, se incorporarán las escuelas públicas de gestión privada.

"Dejamos atrás el libro de
"Dejamos atrás el libro de firmas en papel y pasamos a un sistema ágil, transparente y unificado”, aseguró al respecto el jefe de Gobierno

“Se firmó la resolución para que desde el próximo ciclo lectivo ingreso y egreso de todos los docentes sea registrado exclusivamente con huella digital. Dejamos atrás el libro de firmas en papel y pasamos a un sistema ágil, transparente y unificado”, aseguró al respecto el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Y agregó: “Esta medida forma parte del Plan Buenos Aires Aprende y tiene un objetivo concreto: modernizar la escuela, simplificar tareas administrativas y que los docentes puedan dedicar más tiempo a lo importante: que los chicos aprendan más y mejor”.

Actualmente, el 99% de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de la Ciudad de Buenos Aires cuentan con el dispositivo necesario para el registro de huella digital. La recolección de datos biométricos, implementada por los ministerios de Educación y Hacienda, deberá completarse antes de concluir el ciclo lectivo 2025.

En tanto, más de 28 mil docentes, que representan la mitad de la nómina, ya están enrolados en el sistema. Otros 15 mil utilizan los dispositivos en período de prueba. Para completar el proceso, se instalarán postas de atención que funcionarán hasta el 22 de diciembre.

Más de 28 mil docentes,
Más de 28 mil docentes, que representan la mitad de la nómina, ya están enrolados en el sistema.

“La implementación de la huella digital es parte de nuestro plan estratégico que busca digitalizar todos los procesos administrativos escolares para que aumente el tiempo de enseñanza y aprendizaje y disminuya la carga burocrática que genera la administración en papel”, añadió la titular de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

El gobierno porteño resaltó que el sistema permitirá modernizar el área administrativa mediante la sustitución gradual de los registros en papel, habilitar registros en tiempo real que facilitan auditorías y el control de presentismo, y mayor eficiencia en las liquidaciones. En ese sentido, permitirá aplicar altas y bajas con mayor precisión.

En tanto, la medida implica la homologación técnica debido a que únicamente se utilizarán dispositivos y sistemas certificados por la Subsecretaría competente. También tendrá impacto en la liquidación de haberes, ya que se incorporarán pautas para el cálculo del adicional salarial docente y del adicional por asistencia, beneficios que el sector docente considera de gran importancia.

La resolución establece un protocolo para el caso de que los dispositivos no funcionen, por el cual las autoridades de cada escuela deberán notificar a la Dirección General de Planificación y Control Operativo.

En caso de daño intencional, la resolución abre la posibilidad a la investigación.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCABABuenos AiresJorge MacriEscuelaEscuela pública

Últimas Noticias

Violento asalto en Córdoba: cuatro chicas que salían del boliche atacaron a golpes a una panadera para robarle

Ocurrió este lunes en la capital provincial. Las asaltantes fueron aprehendidas a las pocas cuadras del lugar del hecho. El video del brutal ataque

Violento asalto en Córdoba: cuatro

Rosario: prendieron fuego a un indigente en venganza por un robo que habría cometido su hermano

La víctima está en estado crítico con quemaduras en más del 70% de su cuerpo. Los dos sospechosos, que lo rociaron con combustible a él y a su familiar, están detenidos. La hipótesis de la agresión

Rosario: prendieron fuego a un

Chubut: un hombre asesinó de una puñalada en el cuello a su compañero de trabajo

La víctima fue identificada como Nelson Ortiz, quien murió tras permanecer internado en terapia intensiva en Comodoro Rivadavia. El agresor quedó detenido

Chubut: un hombre asesinó de

Elevaron a juicio el caso de la joven asesinada en un acto sindical: su hermano es el principal acusado

Gabriela Mónica Pérez recibió un disparo en el cuello durante un almuerzo del Sindicato de Limpieza en Córdoba, en 2023

Elevaron a juicio el caso

Pidieron que el exnovio de Lourdes Fernández vaya a juicio: el círculo de violencia en el que se encontraba la cantante

Para la fiscal Silvana Russi, Leandro García Gómez sometió a la integrante de Bandana a “distintas formas de agresión física y psicológica”. También lo acusan de amenazar a las amigas de la víctima

Pidieron que el exnovio de
DEPORTES
La desopilante historia de Maxi

La desopilante historia de Maxi López y sus salidas nocturnas con Ronaldinho en el Barcelona: “Ya no lo quería atender”

Indignación en la NFL por una jugada antideportiva que podría ponerle fin a la carrera de una figura

Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

Un luchador de UFC cayó mal, sufrió una escalofriante lesión y perdió el título mundial en una decisión que desató un debate

TELESHOW
El ida y vuelta entre

El ida y vuelta entre Mario Pergolini y Fernando Bravo por su rivalidad futbolística: “No maltrates al invitado”

El cuarteto conquista al mundo: la UNESCO lo incluyó como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Maxi López contó qué es lo que más le molesta de Wanda Nara: “¡No lo quiero más!"

La emotiva dedicatoria de Lorena Vega al ganar su primer Martín Fierro: “¡Qué suerte que estás viva, mamá!"

Cómo Griselda Siciliani y Luciano Castro evitaron cruzarse con Sabrina Rojas en la entrada al Martín Fierro de Cine

INFOBAE AMÉRICA

Al menos siete personas murieron

Al menos siete personas murieron tras estrellarse un avión de transporte militar ruso An-22

Estos son los cuatro finalistas del Premio Turner 2025

Creta, mito e historia de la isla reconocida por la UNESCO como patrimonio mundial

El vicepresidente Edmand Lara condiciona la aprobación del financiamiento externo a Bolivia

Nueve aviones militares rusos y chinos entraron en la zona de identificación de defensa surcoreana: Seúl desplegó cazas