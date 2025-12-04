Descontrol en La Plata: una joven atacó a una mujer y destrozó una verdulería en la que buscó refugio

La agresora ingresó al comercio con un ladrillo y amenazó a las víctimas, exigiendo dinero y provocando daños materiales

Un episodio de violencia alteró la tranquilidad en Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 motivó la llegada del Comando de Patrullas LP a la intersección de las calles 117 y 601, donde se denunció la presencia de una mujer alterada que había causado daños en una verdulería local.

La situación, que ocurrió el lunes pasado, comenzó con la llegada de la agresora, identificada como M.R., una joven de 26 años, quien se encontraba en actitud hostil en inmediaciones del comercio.

Según relatos recabados en la escena, la comerciante, una mujer de nacionalidad paraguaya de 28 años, identificada como E.A.M., explicó a las autoridades: “Esa chica, le quiso pegar a la señora -señaló a una chica- y comenzó a romper todo en el comercio, porque no la dejaba entrar”.

La comerciante y una clienta de nacionalidad paraguaya resultaron heridas tras el violento episodio en La Plata

La agresora había ingresado al local blandiendo un ladrillo y lanzando amenazas: “Que salga, que salga, porque rompo todo. Ya, ahora”.

Según información oficial, tras el arribo de la policía, la señora que había sido atacada se identificó como M.G.S., otra paraguaya de 45 años. Relató que, al bajar del colectivo, fue seguida por M.R., quien le exigía dinero. Ante su negativa, la atacó físicamente y le arrojó una piedra que impactó en su cabeza.

La víctima alcanzó a ingresar a la verdulería y pidió cerrar el local para protegerse. “Cerrá porque me está siguiendo una chica loca”, dijo, de acuerdo con el medio platense 0221.

La policía aprehendió a la agresora y la trasladó a la Comisaría 16ta, con intervención de la UFI N°5 de La Plata

En esos momentos, M.R. intentó acceder por la fuerza, ocasionando daños sobre la puerta del comercio, rompiendo un vidrio y tirando mercadería. La situación se tornó aún más caótica cuando un vecino intervino intentando detener a la agresora con el palo de una escoba, momento en el que también fue atacado.

La mujer persiguió al hombre con un fierro y no dudó en arrojar distintos objetos, incrementando el nivel de violencia en la escena. Paralelamente, otros clientes y transeúntes se retiraron del lugar buscando evitar mayores riesgos.

Los efectivos policiales que arribaron al escenario lograron entrevistar tanto a las víctimas como a la agresora. Se constató la existencia de lesiones leves en M.G.S. por el piedrazo que recibió en su cabeza, también heridas en E.A.M. y los destrozos del local.

Finalmente, la violenta fue reducida y trasladada junto a las partes involucradas hasta la Comisaría 16ta de La Plata, donde quedó aprehendida.

El fiscal Juan Menucci avaló la aprehensión preventiva bajo la carátula de "Daño y Lesiones Leves"

Se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de La Plata, con la causa a cargo del fiscal Juan Menucci. El funcionario judicial avaló el procedimiento policial y ratificó la aprehensión preventiva bajo la carátula “Daño y Lesiones Leves”.

Vecinos denunciaron que una mujer roba las plantas de un local en Córdoba

Una cámara de seguridad registró un episodio que evidencia un problema creciente en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba. Durante la madrugada, una mujer se detuvo ante un patio de comidas sobre la avenida Patria al 1400, se inclinó sobre un cantero y, de manera tranquila, extrajo un pino del suelo.

Esta escena, lejos de ser un hecho aislado, fue difundida por la propietaria del sitio como testimonio de una sucesión de robos singulares que se presentan cada noche. El caso se viralizó semanas atrás.

“La situación ya sucedió en otras oportunidades”, aseguró la comerciante a El Doce TV, al mencionar que la misma persona reincide regularmente. Según relató, ya desaparecieron varios pinos y también plantas de lavanda que adornaban la entrada del local, inaugurado solo hace un mes.

En Córdoba, una cámara de seguridad captó a una mujer robando plantas de un local en barrio Pueyrredón

“Durante varias noches, la misma joven volvió y se llevó los pinos y las plantas de lavanda. Hoy, a las 6.15, nuevamente pasó y se llevó los pinos que ya estaban más grandes”, relató la dueña.

El impacto de estos hechos se extiende a los comercios vecinos. La propietaria señaló que una peluquería próxima también padeció un robo en días recientes. “Se trata del mismo grupo con el que se relaciona esta chica que roba plantas. Destrozaron el vidrio y entraron a robar”, afirmó.

Aunque faltan detalles sobre el episodio, la observación sugiere la presencia de un grupo vinculado a actos delictivos en la zona.

De acuerdo con el relato de la comerciante, la falta de presencia policial agrava la situación. Su testimonio describe una realidad frecuente para habitantes y trabajadores del barrio. “Hay una inseguridad terrible. Vivís en alerta constante. Los motochorros aparecen a cualquier hora, al mediodía siempre sucede algo. La Policía, directamente, no está presente”, concluyó.