Córdoba: vecinos denunciaron que una mujer roba las plantas de un local

Córdoba: denuncian que todas las noches una mujer roba las plantas de un local

Una cámara de seguridad captó una escena que, aunque breve, resume un problema cada vez más común en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba. En plena madrugada, una mujer se detuvo frente a un patio de comidas ubicado sobre avenida Patria al 1400, se inclinó sobre uno de los canteros y, sin prisa, arrancó un pino del suelo. La imagen, lejos de ser un caso aislado, fue publicada por la dueña del local como prueba de una seguidilla de robos insólitos que se repiten cada noche.

“No es la primera vez”, dijo la comerciante en diálogo con El Doce, al explicar que la misma persona regresa una y otra vez. Según su testimonio, ya se llevó varios pinos y también plantas de lavanda que decoraban el frente del negocio, inaugurado hace apenas un mes.

“Hace varias noches pasa la misma chica y nos roba los pinos y las plantas de lavanda. Hoy a las 6.15 pasó y se llevó los pinos que ya están más crecidos”, detalló.

El video compartido muestra el momento exacto en que la mujer, sola y caminando por la vereda, actúa con total naturalidad. Se detiene, observa, y con movimientos calculados retira uno de los ejemplares que ya había echado raíces. No es un hurto al voleo. La secuencia revela un patrón: la misma persona, el mismo objetivo, casi siempre a la misma hora.

Las imágenes muestran cómo una mujer retira un pino decorativo en plena madrugada

Pero eso no es todo. El entorno inmediato del patio de comidas también se ve afectado. La comerciante señaló que la peluquería lindera fue víctima de un robo en los últimos días. “Son de la misma junta de esta chica que roba plantas. Rompieron el vidrio y entraron a robar”, afirmó. Aunque no se conocen mayores detalles del hecho, el señalamiento apunta a un grupo de personas que frecuenta la zona con fines delictivos.

La situación, según describió la mujer, se agrava con la falta de presencia policial. En su relato, pintó un panorama habitual para quienes trabajan o viven en el barrio. “La inseguridad es bárbara. No podés estar tranquilo. Hay motochoros a toda hora y al mediodía siempre pasa algo. La Policía directamente no anda”, resumió.

Con más de un episodio en menos de un mes y sin respuestas por parte de las autoridades, la comerciante decidió hacer pública la denuncia con la intención de visibilizar lo que ocurre.

Robaron y profanaron una capilla en Córdoba: se llevaron hasta la botella de vino de misa

Los delincuentes entraron por el baño y forzaron la puerta de la sacristía (Foto: Carlos Paz Vivo)

La Capilla San José Esposo, de la localidad cordobesa de Malagueño, fue escenario de un robo y actos de profanación, cuando delincuentes ingresaron por el ventiluz del baño, provocaron destrozos en el interior y se llevaron elementos de utilidad.

Cuando los miembros de la comunidad ingresaron al templo, ubicado en calle Neuquén, observaron los daños que habían provocado. Según informó Carlos Paz vivo, los ladrones ingresaron a la capilla por la sacristía, forzando la entrada, durante la noche del viernes.

Al abrir la capilla el domingo, los encargados de la pastoral encontraron el sagrario violentado y parte de él arrojado en la puerta del baño. En el interior del lugar había hostias consagradas desparramadas y pisoteadas en el piso, junto con pisadas de barro.

Una de las responsables de la liturgia de la capilla, relató al mismo medio cómo descubrieron la escena. “Cada domingo venimos temprano para acomodar todo para la misa y apenas entramos vimos una parte del sagrario que estaba sobre el altar. El resto del sagrario estaba tirado en la puerta del baño”, detalló el mencionado portal.

Entre los bienes sustraídos indicaron que falta un parlante utilizado en procesiones, herramientas de mantenimiento, micrófonos, cables, un espejo y distintos utensilios domésticos. Además del listado detallado, los delincuentes se llevaron una botella de vino de misa y productos comestibles como golosinas y gaseosas que habían quedado de la última celebración. Según los testimonios recabados, no se llevaron elementos estrictamente religiosos como cálices o utensilios consagrados. “No se llevaron el cáliz u otras cosas de la liturgia porque los iba a delatar cuando buscaran venderlo”, contó la encargada.

De acuerdo con lo señalado por El Doce, los delincuentes accedieron también al mamógrafo del hospital municipal, ubicado en un edificio contiguo, y sustrajeron cables vitales para el funcionamiento del equipamiento.

Los responsables del templo expresaron su decepción y pidieron la colaboración a los vecinos de Malagueño para que aporten cualquier dato relevante o ayuden a identificar los objetos sustraídos.