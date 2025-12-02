Impactante incendio en una departamento de Villa Devoto: dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo

Incendio en un edificio en Av. Chivilcoy entre José Pedro Varela (Video: SAME)

Durante la madrugada de este martes, un importante incendio se desató en el séptimo piso de un edificio ubicado en Avenida Chivilcoy y José Pedro Varela, lo que motivó la intervención inmediata de dotaciones de Bomberos y móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo con la información constatada por los servicios de emergencia a Infobae, el fuego permanecía activo mientras se reportaba la presencia de personas atrapadas en el interior del edificio ubicado en el barrio porteño de Villa del Parque.

Hasta el momento, dos personas resultaron afectadas y fueron trasladadas al Hospital Zubizarreta. Se trata de un menor de 10 años y una mujer de 37, que debieron recibir atención por inhalación de humo. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

El incendio se registró en una vivienda de Villa Devoto

Cinco unidades móviles trabajaron en el operativo, mientras la situación en el edificio se mantenía bajo evaluación dado el avance del incendio. Tras casi una hora de trabajo, los equipos de combate lograron extinguir el incendio, el cual se inició en uno de los dormitorios de la vivienda.

Las tareas de los bomberos continuaron después de extinguir el incendio para ventilar y asegurar la zona afectada.

Explosión e incendio en una vivienda de Lanús

Una explosión seguida de incendio causó gran destrucción en una vivienda de Lanús Oeste durante la madrugada del lunes. El incidente ocurrió cuando un automóvil explotó dentro del garaje de una propiedad ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Molinedo, provocando daños materiales de importancia en el vehículo, el garaje y gran parte de la vivienda. El siniestro afectó también al primer piso y la planta baja, obligando a la intervención de organismos de emergencia y a la evacuación de los habitantes.

El vehículo que habría iniciado el incendio

Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lanús, que trabajaron durante varias horas para controlar y extinguir las llamas, mientras que efectivos de la Policía Bonaerense dispusieron el corte total de la circulación en toda la manzana. El impacto de la explosión se sintió en viviendas linderas, donde los residentes reportaron la rotura de vidrios y daños por la onda expansiva. Vecinos de la zona colaboraron para mitigar el fuego antes de la llegada de los equipos de emergencia, utilizando baldes con agua para contener el avance de las llamas.

Según informaron los testigos, los menores que residían en el primer piso resultaron afectados por la inhalación de humo y fueron trasladados a un centro médico, aunque permanecen fuera de peligro. Uno de los adultos, identificado como el ocupante de la planta baja y familiar de los residentes, sufrió heridas graves por quemaduras y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita, donde permanecía internado en estado crítico tras haber sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo.

“Nos avisaron a la madrugada que hubo una explosión y ahora están todos en el hospital. Dos chicos que viven arriba (en la segunda planta) fueron derivados y están bien, pero el señor que vive abajo, que vendría a ser el primo de mi marido, se encuentra en grave estado”, explicó una vecina en declaraciones al canal América.

La magnitud de la explosión destruyó por completo el automóvil y dejó la fachada de la vivienda cubierta de hollín y escombros. Restos de juguetes, muebles calcinados y elementos personales cubrían la entrada del garaje. Las tareas de los bomberos se prolongaron hasta lograr la extinción total del fuego y la ventilación del edificio.

Las autoridades investigan el origen de la explosión para determinar las causas exactas que provocaron el siniestro. El operativo demandó la presencia sostenida de ambulancias y equipos de emergencia como parte del protocolo de atención por el alto riesgo de propagación de las llamas.