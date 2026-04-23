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Panamá pide a su flota evitar el Estrecho de Ormuz tras incidente con dos buques de su registro

Autoridad Marítima de Panamá mantiene comunicación directa con operadores y prioriza la seguridad de las tripulaciones.

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Una captura de pantalla de un video que supuestamente muestra la incautación del buques portacontenedores MSC Francesca en el estrecho de Ormuz, transmitido por la televisión estatal iraní y publicado el 22 de abril de 2026, muestra a soldados participando en la operación. IRIB/Handout vía REUTERS
Una captura de pantalla de un video que supuestamente muestra la incautación del buques portacontenedores MSC Francesca en el estrecho de Ormuz, transmitido por la televisión estatal iraní y publicado el 22 de abril de 2026, muestra a soldados participando en la operación. IRIB/Handout vía REUTERS

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que tiene pleno conocimiento de la situación que involucra a las naves “Euphoria” y “MSC Francesca”, ambas con bandera panameña, en medio de un entorno de inestabilidad creciente en Medio Oriente que ha elevado los riesgos para la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el comunicado oficial, el buque Euphoria fue objeto de disparos por parte de tres embarcaciones no identificadas a las 10:00 a.m. del miércoles 22 de abril, aunque no se reportaron heridos y la nave logró desplazarse hasta Khorfakkan, en Emiratos Árabes Unidos, donde permanece fondeada.

En paralelo, el portacontenedores MSC Francesca fue interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que ordenó su fondeo cerca de la costa iraní mientras transitaba por el estrecho, quedando a la espera de nuevas instrucciones por parte de las autoridades locales.

La AMP indicó que mantiene un canal de comunicación directo y permanente con los operadores y propietarios de las embarcaciones, a quienes está brindando apoyo conforme a su rol como Estado de abanderamiento, en línea con lo establecido en el derecho internacional marítimo.

El MSC Francesca fue interceptado por la Guardia Revolucionaria de Irán en el Estrecho de Ormuz y permanece fondeado bajo vigilancia iraní. Tomada de www.vesselfinder.com
El MSC Francesca fue interceptado por la Guardia Revolucionaria de Irán en el Estrecho de Ormuz y permanece fondeado bajo vigilancia iraní. Tomada de www.vesselfinder.com

La entidad enfatizó que su prioridad absoluta es la seguridad del buque y de la gente de mar, en un contexto donde la región ha experimentado un aumento significativo de incidentes que comprometen la seguridad de la navegación internacional.

Ante este escenario, la Dirección General de Marina Mercante reiteró un llamado urgente a todos los buques de bandera panameña a evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por estas aguas, o en su defecto, a extremar las medidas de seguridad y vigilancia, siguiendo protocolos internacionales.

La Cancillería de Panamá también se pronunció tras los incidentes, confirmando que se activaron los mecanismos diplomáticos correspondientes para dar seguimiento a la situación y garantizar la protección de la tripulación, en coordinación con organismos internacionales.

Según reportes internacionales, el MSC Francesca forma parte de un grupo de embarcaciones detenidas por fuerzas iraníes, en un contexto de represalias tras la incautación de un buque iraní por parte de Estados Unidos días antes, lo que ha intensificado la tensión en la zona.

La AMP confirmó que la embarcación Euphoria, que fue atacada durante su tránsito por el Estrecho de Ormuz, se encuentra fondeada en Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos. Tomada de www.vesselfinder.com
La AMP confirmó que la embarcación Euphoria, que fue atacada durante su tránsito por el Estrecho de Ormuz, se encuentra fondeada en Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos. Tomada de www.vesselfinder.com

Información de Reuters indica que uno de los buques interceptados habrían sido trasladados hacia el puerto de Bandar Abbas, con unos 40 tripulantes a bordo, quienes se encuentran bajo control iraní, aunque hasta el momento no se han reportado daños físicos.

En paralelo, fuentes citadas por esa agencia señalaron que los marineros se encuentran en condiciones estables, aunque con movilidad restringida dentro de la embarcación, mientras continúan las negociaciones entre las empresas operadoras y las autoridades iraníes.

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más estratégicos del comercio global, ya que por esta vía transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que convierte cualquier incidente en la zona en un factor de impacto inmediato sobre los mercados internacionales.

El incremento de la tensión ya ha tenido efectos en los mercados energéticos, con el precio del crudo Brent superando los $100 por barril, impulsado por la incertidumbre sobre la continuidad del flujo de exportaciones desde el Golfo Pérsico.

Panamá mantiene contacto con operadores y propietarios de las embarcaciones afectadas. (Cortesía: Autoridad Marítima de Panamá)
Panamá mantiene contacto con operadores y propietarios de las embarcaciones afectadas. (Cortesía: Autoridad Marítima de Panamá)

Para Panamá, como uno de los principales países de abanderamiento de buques en el mundo, estos eventos tienen una relevancia directa, ya que involucran a embarcaciones registradas bajo su bandera y ponen a prueba los mecanismos de protección y respuesta del Estado frente a crisis internacionales.

Las autoridades panameñas reiteraron que continuarán monitoreando de cerca la evolución de los incidentes y coordinando con organismos internacionales y autoridades diplomáticas, con el objetivo de lograr una pronta resolución y garantizar la seguridad de las tripulaciones.

El episodio refleja el nivel de vulnerabilidad de las rutas marítimas en contextos de conflicto geopolítico, donde decisiones militares y tensiones entre Estados pueden impactar directamente en la cadena global de suministros y el comercio internacional.

Mientras tanto, la navegación en el Estrecho de Ormuz sigue bajo presión, con operadores marítimos ajustando rutas y evaluando riesgos en una zona que, en cuestión de días, ha pasado de ser un corredor clave a un foco crítico de inestabilidad global.

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