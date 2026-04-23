Más de 4 millones de entradas vendidas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 mientras se abre nueva oportunidad de compra

La venta de más de 4 millones de entradas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 marca un récord en la historia del evento. (REUTERS/Lucy Nicholson)

La venta de más de 4.000.000 de entradas para los Juegos Olímpicos de Los ángeles 2028 fue confirmada el 23 de abril de 2026 por el comité organizador LA28, marcando un hito en el proceso de acceso para aficionados de todo el mundo. El anuncio coincide con la apertura de la segunda ronda de registro para adquirir boletos, un mecanismo que busca atender la demanda global de cara al evento deportivo previsto para el verano boreal de 2028, según información difundida por el propio comité y replicada por el medio de comunicación estadounidense NBC News y el medio canadiense The Star.

La portavoz oficial de LA28 detalló que el registro para la segunda fase, conocida como “Drop 2”, estará disponible hasta el 22 de julio de 2026, mientras que la venta para quienes resulten seleccionados se iniciará en agosto. De acuerdo con el reporte de The Star y la página oficial de LA28, el nuevo ciclo de comercialización ofrecerá boletos a diferentes precios para todas las disciplinas olímpicas, manteniendo el objetivo de accesibilidad y amplitud de público.

Los ángeles será la tercera ciudad en organizar tres ediciones olímpicas, tras las celebraciones de 1932 y 1984, y por primera vez será sede de los Juegos Paralímpicos. El proceso de venta se desarrolla en un contexto de fuerte demanda de entradas y un operativo logístico que incluye inscripción virtual, asignación de turnos y comunicación directa a los compradores, según los canales institucionales de LA28.

¿Cuántas entradas se vendieron en la primera fase y cómo fue el proceso?

La primera fase incluyó una preventa exclusiva para residentes de Los ángeles y Oklahoma City del 2 al 6 de abril, en la que se adquirió el 95% de los boletos con valores inferiores a USD 100, incluyendo aproximadamente medio millón de entradas a USD 28, con cifras de LA28 citadas por NBC News. La venta general para el público internacional se realizó entre el 9 y el 19 de abril y permitió el acceso a compradores de diferentes continentes.

Los residentes de la ciudad de Los ángeles efectuaron la mayor parte de las compras en California, seguidos por los habitantes de Irvine, Long Beach, Santa Monica y Pasadena. Entre los recintos con mayor demanda se encuentran Exposition Park, el centro de Los ángeles y Long Beach, en línea con la información publicada en el sitio oficial de LA28.

Durante esta etapa, los deportes más solicitados fueron fútbol, atletismo, baloncesto, natación y gimnasia. Además, disciplinas incorporadas recientemente al programa olímpico, como flag football, lacrosse, sóftbol y squash, agotaron rápidamente su inventario.

El registro para la segunda fase de boletos de Los Ángeles 2028 permanecerá abierto hasta el 22 de julio de 2026, según el comité LA28. (REUTERS/Lucy Nicholson/Archivo)

¿Cómo funciona el registro y la venta de entradas para la segunda fase?

El registro para la segunda ronda de venta de entradas, denominada “Drop 2”, permanecerá abierto hasta el 22 de julio de 2026, con la venta programada para iniciar en agosto, según la información comunicada por LA28 y recogida por NBC News. Los interesados deben inscribirse en la plataforma oficial para acceder al sorteo que determinará su turno de compra.

Las reglas de LA28 establecen que cada usuario podrá adquirir un máximo de 12 entradas para cualquier evento olímpico, incluyendo un límite de cuatro boletos para las ceremonias de apertura y clausura. Para el torneo de fútbol, existe la posibilidad de ampliar el total hasta 12 entradas adicionales.

Inscribirse no tiene costo y basta una sola inscripción para futuros sorteos, incluidos los previstos para los Juegos Paralímpicos de 2027. Aquellos que no obtuvieron oportunidad de compra en la primera fase quedan inscritos automáticamente en el próximo sorteo.

¿Cuántos deportes y sedes formarán parte de Los ángeles 2028 y cuáles son los más destacados?

De acuerdo con el portal oficial de LA28, la programación contempla la realización de 36 deportes en más de 40 sedes distribuidas en el área metropolitana. Entre los recintos confirmados figuran el LA Memorial Coliseum, el Rose Bowl de Pasadena, el BMO Stadium, el SoFi Stadium y el Intuit Dome.

No está previsto construir nuevos estadios permanentes, priorizándose el uso de instalaciones existentes modernizadas. Esta estrategia responde a criterios de sostenibilidad y optimización de recursos detallados por el comité.

Fútbol, atletismo, baloncesto, natación y gimnasia concentran el mayor interés en la venta de entradas, mientras que las nuevas disciplinas olímpicas como flag football y squash agotaron la totalidad de boletos ofrecidos durante la etapa inicial.

¿Qué cifras y tendencias arrojó la venta de boletos en la primera fase?

En la primera etapa de ventas, se comercializaron más de 4.000.000 de entradas a nivel global, una cifra definida como récord por el comité organizador en su reporte oficial, replicado por The Star. De ese total, más de un millón de boletos correspondieron a la tarifa mínima de USD 28, alineado con la política de accesibilidad anunciada previamente.

La demanda mostró una clara preferencia por deportes de equipo y disciplinas tradicionales, aunque los deportes recién incorporados también agotaron rápidamente su inventario disponible. Según Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28, citado por NBC News: "El interés del público ha sido muy superior al promedio habitual reportado en ciclos anteriores".

En cuanto a la distribución por género, los eventos femeninos registraron una tasa de venta del 93%, mientras que los masculinos alcanzaron el 88%. Las sesiones femeninas de voleibol, gimnasia artística y fútbol destacaron en desempeño, según el reporte institucional.

Las entradas para todos los deportes, incluidos flag football, sóftbol, squash y lacrosse, se agotaron rápidamente durante la primera fase de ventas. (Crédito: COI)

¿Qué alternativas existen para quienes no logren adquirir boletos en las fases iniciales y cómo afecta a residentes y aficionados?

El comité organizador anunció el desarrollo de un programa oficial de reventa de entradas previsto para 2027, que permitirá a los aficionados acceder a boletos verificados y seguros en caso de no obtenerlos en las etapas iniciales.

Durante la preventa local entre el 2 y el 6 de abril, se colocó el 95% de los boletos de bajo costo, reflejando una demanda particularmente alta en la población local. Tras la apertura de la venta general, la participación internacional llevó a la comercialización de millones de entradas adicionales.

La posibilidad de un registro único para todas las fases posteriores facilita el acceso a quienes no lograron comprar boletos en la primera ronda, optimizando una distribución más equitativa. LA28 notificará los turnos asignados por correo electrónico para evitar sobrecarga en la plataforma virtual.

Impacto de la venta de entradas y organización en Los ángeles 2028

La venta de entradas para Los ángeles 2028 establece nuevos parámetros en la historia reciente de los Juegos Olímpicos, con una demanda que supera los registros de ediciones anteriores, según el análisis de NBC News y The Star. El comité organizador proyecta que el evento será el primero con mayor presencia de atletas mujeres que hombres, en línea con los objetivos del Comité Olímpico Internacional en paridad y diversidad.

El proceso de venta continuará en los próximos meses, con nuevas oportunidades de compra y la implementación de la plataforma oficial de reventa en 2027. Las autoridades de LA28 mantienen el compromiso de transparencia y accesibilidad, según los canales institucionales consultados.