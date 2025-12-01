Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló dentro de una vivienda y provocó daños materiales

El vehículo que habría iniciado el incendio.

Un fuerte estallido sorprendió a los vecinos de Lanús Oeste durante la madrugada, cuando un auto explotó en el garaje de una casa, ocasionando un incendio que destruyó por completo el vehículo y el garaje de la propiedad ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Molinedo. El fuego también afectó el primer piso y la planta baja de la vivienda.

Personal de Bomberos Voluntarios de Lanús acudió con celeridad al lugar para controlar las llamas, mientras efectivos de la Policía Bonaerense aseguraban la zona y ejecutaban el bloqueo total de la circulación en la manzana afectada. Los trabajos de contención se extendieron por varias horas debido a la magnitud del episodio.

“Nos avisaron a la madrugada que hubo una explosión y ahora están todos en el hospital. Dos chicos que viven arriba (en la segunda planta) fueron derivados y están bien, pero el señor que vive abajo, que vendría a ser el primo de mi marido, se encuentra en grave estado”, afirmó una vecina en declaraciones al canal América.

La casa quedó completamente afectada por el incendio, en Lanús.

“Nos encontramos con el fuego y nos explotaron todos los vidrios atrás”, indicó otro vecino, que vive en la casa de atrás de la vivienda afectada. También confirmó que otros vecinos colaboraron a aminorar las llamas “a puro balde”.

La fachada de la casa, donde ocurrió la explosión, quedó completamente cubierta de hollín, y el impacto provocó daños visibles en ambas plantas del edificio. La entrada del garaje, cubierta de juguetes y otros elementos quemados, da cuenta de la magnitud del hecho.

En Todo Noticias habló Gerardo, quien vive en el primer piso de la casa afectada y relató: “Escuché una explosión, salí a mirar al balcón y vi que mi cuñado se estaba prendiendo fuego. Los vecinos lo ayudaron, mientras yo estaba peleando contra el humo para sacar a los chicos. Quedamos atrapados por media hora, no podíamos respirar y dije que acá no zafaba más”.

Además, afirmó que esperaron aproximadamente dos horas la presencia de una ambulancia y de los bomberos, “mientras los vecinos hicieron lo que pudieron”. También puntualizó que su cuñado terminó “con todo el cuerpo quemado”. En este sentido, desde TN confirmaron que dicha persona fue trasladada al Hospital Evita y que está en grave estado, debido a que cuenta con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Noticia en desarrollo...