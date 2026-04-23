Padres enfrentan cargos tras caída de su hijo de 5 años desde una silla de esquí a seis metros de altura mientras viajaba solo

Un niño de cinco años cayó desde seis metros de altura tras viajar solo en un telesilla del Blue Knob Ski Resort de Pensilvania el 1 de marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un niño de cinco años resultó involucrado en una caída de seis metros desde un telesilla en el Blue Knob Ski Resort de Pensilvania el 1 de marzo de 2026, hecho que llevó a que sus padres fueran acusados de poner en peligro el bienestar infantil. La situación atrajo la atención de autoridades estatales, operadores turísticos y medios estadounidenses, dado que el menor viajaba solo, en aparente contravención de los protocolos de seguridad recomendados para ese tipo de instalaciones.

Según informó el medio estadounidense People y corroboraron la televisora local Local21News y el canal regional WJAC, el incidente se produjo mientras el niño intentaba ajustar sus gafas de esquí. Personal del centro asistió al menor, quien fue trasladado en helicóptero al UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh. Tras recibir atención médica, fue dado de alta esa misma noche sin lesiones graves. El Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania comunicó que la inspección oficial del telesilla no detectó fallos mecánicos ni deficiencias en el funcionamiento del equipo.

Las autoridades judiciales del condado de Bedford formularon cargos contra los padres, Micah Porter y Maya Porter, quienes comparecieron ante el tribunal y quedaron en libertad bajo fianza. El proceso penal abierto busca determinar el grado de responsabilidad de los progenitores en el cumplimiento de las normas de seguridad y supervisión de menores, en un contexto en que la ley estatal exige la vigilancia adulta en este tipo de actividades recreativas.

¿Cómo ocurrió la caída del niño en el telesilla y qué detalles revelaron las fuentes locales?

El 1 de marzo de 2026, un niño de cinco años cayó desde una altura aproximada de seis metros (20 pies) mientras viajaba solo en uno de los telesillas del Blue Knob Ski Resort, ubicado en Kimmel Township, Pensilvania. Según el gerente del resort, Gary Deitke, el menor perdió el equilibrio al intentar ajustar sus gafas, situación que provocó la caída. WJAC y Local21News recogieron declaraciones de los responsables de la estación y del personal de patrulla de esquí.

Los registros policiales, recopilados por People, indican que el operador del telesilla observó que el niño subió solo. Tras el incidente, se detuvo el sistema y se activó un operativo de emergencia. El menor permaneció aproximadamente quince minutos sin contacto con sus padres, lapso en el que fue asistido por personal del centro y servicios de emergencia locales.

El Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania inspeccionó el telesilla tras el accidente y concluyó que no existían fallas mecánicas ni deficiencias técnicas en el equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué atención médica recibió el niño y cómo influyeron las medidas de protección?

El niño fue inmovilizado en el lugar y evacuado en helicóptero al UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh, según reportes de la televisora local Local21News. Los exámenes médicos realizados confirmaron que el menor no sufrió lesiones graves y fue dado de alta esa misma jornada. La madre del niño atribuyó la ausencia de daños mayores al uso de casco, de acuerdo con testimonios recogidos por WJAC. Los protocolos de seguridad del resort y de los servicios de emergencia se activaron tras la alerta emitida por otros usuarios del telesilla.

Gary Deitke, gerente del resort, aseguró que el personal reaccionó de inmediato y que la patrulla de esquí siguió los procedimientos establecidos. El Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania intervino para inspeccionar el telesilla sin hallar fallas en el sistema, informó Local21News.

¿Por qué los padres fueron acusados y qué establece la ley de Pensilvania?

La policía estatal de Pensilvania y la fiscalía del condado de Bedford presentaron cargos contra Micah Porter y Maya Porter por presunta puesta en peligro del bienestar de un menor. Los documentos judiciales revisados por People indican que ambos permitieron que su hijo usara el telesilla sin la supervisión de un adulto, lo cual contraviene las recomendaciones de seguridad de la estación y las normas estatales.

Durante la investigación, un empleado del resort declaró que el padre admitió que “era capaz de viajar solo en el telesilla”. Posteriormente, ambos progenitores señalaron ante la policía que “un niño de cinco años no debería subir al telesilla sin compañía adulta”, según consta en los documentos judiciales citados por People. Tras comparecer ante el tribunal, la pareja quedó en libertad bajo fianza, con una caución de $50.000 para el padre y $30.000 para la madre. La próxima audiencia preliminar está programada para el 6 de mayo.

¿Qué hallaron las investigaciones técnicas sobre el telesilla y cuáles son los protocolos de seguridad?

El Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania inspeccionó el telesilla involucrado tras el accidente, de acuerdo con los reportes del canal regional WJAC. El informe técnico no detectó deficiencias mecánicas ni fallos de seguridad en el equipo. Se atribuyó la causa oficial del incidente a un descuido accidental del menor al intentar ajustar sus gafas. El gerente indicó que el sistema estaba operativo y las normas de uso claramente señalizadas.

Los protocolos internos del Blue Knob Ski Resort y las recomendaciones estatales requieren que los menores estén acompañados por un adulto responsable cuando utilizan los telesillas. La estación asegura que estas normas se comunican a los visitantes mediante señalización visible y personal en los puntos de embarque. Las autoridades estatales reiteran la importancia de la supervisión adulta en actividades recreativas y del uso de equipo de protección.

Personal del centro asistió al niño tras la caída y fue trasladado en helicóptero al UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh, siendo dado de alta la misma noche sin lesiones graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué frecuencia ocurren accidentes similares en los centros de esquí estadounidenses?

Según la National Ski Areas Association (NSAA), la asociación estadounidense de áreas de esquí, los accidentes de caídas desde telesillas representan una fracción reducida de los incidentes en las estaciones de esquí de Estados Unidos. La NSAA señala que, en promedio, ocurren entre 0,3 y 0,4 caídas por millón de trayectos en telesilla en todo el país. La mayoría de los incidentes involucran a menores y suelen relacionarse con comportamientos inadecuados o falta de supervisión.

Las normativas estatales y federales exigen inspecciones periódicas de los sistemas de elevación y la implementación de protocolos de seguridad. Las estaciones emplean cartelería, campañas informativas y personal de control para asegurar el cumplimiento de las normas, aunque la responsabilidad última recae en los adultos responsables de los menores.

¿Qué impacto tiene el caso en la regulación de los centros de esquí y cómo se han ajustado los protocolos?

El accidente en el Blue Knob Ski Resort ha impulsado el debate sobre la necesidad de reforzar controles y vigilancia en los centros de esquí, especialmente respecto a la supervisión de menores. Las autoridades de Pensilvania y la administración del resort han destacado la importancia de respetar las normas y han recordado que el acompañamiento adulto es obligatorio para niños pequeños en remontes mecánicos.

A raíz del incidente, la estación anunció la revisión de sus procedimientos internos y la intensificación de campañas de prevención dirigidas a familias y visitantes con menores. El Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania mantendrá inspecciones periódicas y evaluaciones de seguridad en este tipo de instalaciones.

¿Qué se sabe del proceso judicial y cuáles son los siguientes pasos para la familia?

De acuerdo con la documentación del medio estadounidense People, tras la audiencia de presentación permanecen abiertos los cargos penales contra Micah Porter y Maya Porter. La fiscalía del condado de Bedford deberá presentar pruebas en la vista preliminar fijada para el 6 de mayo. Los abogados defensores declinaron realizar comentarios públicos, según informa People.

El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades estatales y locales, mientras la familia espera la evolución del proceso judicial. La estación de esquí participa en la colaboración con las investigaciones y refuerza los controles de seguridad para prevenir incidentes similares.

Los padres del menor, Micah Porter y Maya Porter, enfrentan cargos penales por presunta negligencia al permitir que su hijo usara el telesilla sin supervisión adulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben tener en cuenta los visitantes de centros de esquí tras este caso?

Las autoridades estatales y los operadores turísticos de Pensilvania recomiendan a los visitantes extremar la vigilancia sobre los menores y cumplir las normas de uso de los telesillas y otras instalaciones. Los expertos insisten en la importancia del uso de cascos y equipo de protección, así como en la comunicación constante entre padres, responsables y personal del centro.

El efecto inmediato del caso se refleja en la intensificación de la concienciación sobre la seguridad en deportes de invierno y la revisión de protocolos internos en los centros de esquí de la región. Las autoridades estatales mantienen campañas informativas y continúan trabajando con las estaciones para reducir los riesgos asociados a la práctica recreativa.