Letalidad por neumonía sube en El Salvador: el 98% de pacientes requiere cuidados hospitalarios, afirma especialista

Esta ilustración médica en 3D detalla los efectos de la neumonía en el interior de los pulmones humanos, mostrando la inflamación y la acumulación de fluidos en los alvéolos y bronquiolos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de salud salvadoreño enfrenta una presión sostenida debido a un incremento crítico en las infecciones respiratorias agudas (IRA) que, lejos de ser cuadros pasajeros, están derivando en hospitalizaciones masivas y complicaciones prolongadas. Según datos del último Boletín Epidemiológico (Semana 14), se contabilizan más de 31,700 casos semanales, elevando el acumulado anual por encima de las 180,000 consultas.

El Dr. Manuel López Ramos, neumólogo y endoscopista respiratorio, advirtió en una entrevista para Frente a Frente sobre una tendencia preocupante: pacientes que no logran recuperarse plenamente.

“Estamos viendo episodios que inician de forma sutil, pero incrementan su intensidad llevando al paciente a permanecer con síntomas hasta por cuatro semanas. Lo más grave son las infecciones recurrentes: personas que se recuperan y a las dos semanas recaen con un nuevo episodio”, explicó el especialista.

Esta recurrencia debilita el sistema de defensa, dejando el camino libre para la neumonía, cuya letalidad en el país ha subido al 3.7%. Un dato revelador de la severidad actual es que el 98% de los diagnosticados con neumonía han necesitado ingreso hospitalario, debido a síntomas tan graves como la sepsis o el riesgo de fallo multiorgánico.

La semana 14 del año reportó 31.761 casos de infección respiratoria aguda, evidenciando una tendencia al alza en El Salvador (https://boletin.salud.gob.sv/).

La gravedad de los cuadros actuales no responde a un solo agente. El Dr. López Ramos confirmó la circulación simultánea de:

Influenza A (subtipo H3N2): el predominante y con mayor tendencia a complicaciones. Influenza B. Virus Sincitial Respiratorio (VSR): especialmente peligroso en niños y adultos mayores. SARS-CoV-2 (COVID-19). Rinovirus. Adenovirus. Bacterias oportunistas: generan neumonías bacterianas tras el desgaste viral.

Ante este escenario ha dado lugar a las peligrosas coinfecciones. “Es común observar pacientes con Influenza y COVID-19 al mismo tiempo, o Influenza y VSR. Esta combinación de virus en un mismo organismo ‘barre’ con el sistema inmunológico, volviendo al paciente extremadamente vulnerable”, explicó el neumólogo.

Esta fatiga inmunitaria es la razón por la cual muchos salvadoreños reportan “gripes” que no ceden en una semana, sino que se prolongan por 21 o incluso 30 días, presentando recaídas constantes.

En la semana 14 del año se registraron 177 casos de neumonía, reflejando una persistencia de esta complicación en El Salvador (https://boletin.salud.gob.sv/).

Guía de supervivencia: ¿Cómo fortalecer la respuesta inmunitaria?

Más allá de los fármacos, el Dr. López Ramos enfatizó que la mejor defensa comienza en los hábitos del hogar. Estas son sus recomendaciones clave:

El “escudo” de la vacunación actualizada: El médico fue categórico: “La vacuna no impide la infección, pero disminuye drásticamente el riesgo de una complicación grave”. El esquema ideal para adultos incluye:

Influenza: Aplicación anual (protege contra la cepa H3N2 circulante).

Neumococo: Vital para pacientes con factores de riesgo.

Virus Sincitial Respiratorio: Recomendada para mayores de 65 años.

Refuerzo de Tosferina y Herpes Zóster: A partir de los 50 años.

Hábitos metabólicos y descanso: el sistema inmunológico no se repara solo con vitaminas de farmacia. El doctor sugiere:

Higiene del sueño: Dormir 8 horas obligatorias . El descanso insuficiente “pasa factura” a la respuesta defensiva del cuerpo.

Alimentación real: Reducir drásticamente alimentos ultraprocesados y azúcares.

Hidratación: Priorizar el agua sobre bebidas azucaradas o populares entre jóvenes.

Consulta oportuna y no automedicación: el doctor recomendó no esperar más de 5 días si los síntomas persisten. Sin embargo, para grupos de riesgo (diabéticos, pacientes con cáncer, personas con enfermedades autoinmunes o que toman esteroides), la consulta debe ser desde el primer día de síntomas.

Claves para reforzar tu inmunidad: vacunas, hábitos y consulta médica - VisualesIA ScribNews

“Es el médico quien debe decidir si el cuadro es viral o bacteriano. El uso de antibióticos solo está indicado en casos bacterianos, y la evaluación oportuna previene que una rinosinusitis se convierta en una neumonía fatal”, abogó.

Pese a la alarma, López Ramos sostiene que estas muertes son prevenibles. La estrategia central es la vacunación estratégica. “La vacuna no impide la infección, pero disminuye drásticamente el riesgo de una complicación grave”, subrayó. El esquema recomendado para adultos incluye la vacuna anual contra la influenza, la del neumococo para pacientes de riesgo, y la inmunización contra el VSR en mayores de 65 años.

Con más de 31,700 consultas semanales solo en IRA, el llamado a la prevención individual es la única vía para aliviar la saturación de los centros asistenciales y frenar el avance de las complicaciones pulmonares.