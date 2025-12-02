Sociedad

Choque múltiple y muerte en General Paz: remolcaban un auto, se soltó la linga y un hombre fue atropellado

Cinco vehículos chocaron en cadena. Además del fallecido, dos personas fueron atendidas por los servicios de emergencia y el tránsito se ve interrumpido por los trabajos en la zona

Guardar
Un choque múltiple dejó un muerto y varios heridos en la colectora de General Paz

Un grave accidente de tránsito se registró en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de la calle Chávez, en sentido hacia el Riachuelo, donde cinco vehículos se vieron involucrados en un choque múltiple que dejó como saldo un muerto y varios heridos.

Según pudo saber Infobae, el episodio comenzó cuando un Ford Fiesta, que era remolcado por un Volkswagen Gol, sufrió la rotura de la linga de remolque. Ante esta situación, los ocupantes descendieron de los vehículos, momento en el que se desencadenó el siniestro.

En la colisión participaron, además de los dos primeros autos, una Volkswagen Amarok blanca, un Renault Logan gris y un Fiat Palio gris.

Un choque múltiple dejó un
Un choque múltiple dejó un muerto y varios heridos en la colectora de General Paz

Como consecuencia del impacto, un hombre fue arrollado y perdió la vida en el lugar, hecho que fue constatado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al arribar a la escena.

Otro hombre adulto fue trasladado al Hospital Santojanni para recibir atención médica, mientras que una mujer adulta fue asistida en el sitio del accidente.

El desprendimiento de una linga de remolque desencadenó un choque entre cinco autos

En el operativo intervinieron Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía y personal de Tránsito, quienes dispusieron el corte total de la colectora de la General Paz al 10.800, en sentido hacia el Riachuelo, a la altura de la estación de servicio Axion.

El desprendimiento de una linga
El desprendimiento de una linga de remolque desencadenó un choque entre cinco autos, con saldo fatal y heridos

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoAvenida General PazPolicíaSAMEBomberosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El secundario de adultos que logró que el 60% de sus alumnos ingrese a la universidad

Unas 60 personas mayores de 50 años pasaron por la escuela y los talleres de la ONG Orillas, retomaron estudios, aprendieron oficios y abrieron nuevas oportunidades de trabajo y protagonismo social

El secundario de adultos que

Impactante incendio en una departamento de Villa Devoto: dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo

Se trata de un adulto y un menor que en un primer momento recibieron asistencia en el lugar. El episodio se registró en un piso 7

Impactante incendio en una departamento

Balearon a un adolescente en Rosario y la Policía detuvo a seis sospechosos

El menor fue atendido en el HECA y dado de alta a las pocas horas del ataque, mientras los vecinos reclaman mayor seguridad ante una seguidilla de hechos violentos

Balearon a un adolescente en

La brutal pelea entre dos chicas previo al ataque a los maestros en una escuela: “Por meterte con macho ajeno”

Tras este enfrentamiento, los familiares de una de las involucradas se dirigieron al establecimiento a exigir respuestas. El caos se desató y varias docentes resultaron heridas y con quemaduras

La brutal pelea entre dos

Confirmaron que el cuerpo hallado en Formosa es de Xiomara Portillo y hay dos imputados por homicidio

Tras varios días de búsqueda y una compleja tarea forense, la Policía Científica identificó el cuerpo encontrado en el barrio Procrear mediante pruebas dactiloscópicas y un minucioso proceso en laboratorio

Confirmaron que el cuerpo hallado
DEPORTES
El tragicómico sorteo del Mundial

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

Dar las gracias: Delphine de

Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos

El arte argentino desembarca a lo grande en la Semana del Arte de Miami

Maryam Touzani: “En el cine los cuerpos de las personas más ancianas no se muestran”

Donald Trump afirmó que Honduras está “intentando alterar los resultados” de las elecciones presidenciales

La CIDH advirtió sobre el deterioro institucional y la criminalización de la disidencia en Guatemala