Choque múltiple y muerte en General Paz: remolcaban un auto, se soltó la linga y un hombre fue atropellado

Un choque múltiple dejó un muerto y varios heridos en la colectora de General Paz

Un grave accidente de tránsito se registró en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de la calle Chávez, en sentido hacia el Riachuelo, donde cinco vehículos se vieron involucrados en un choque múltiple que dejó como saldo un muerto y varios heridos.

Según pudo saber Infobae, el episodio comenzó cuando un Ford Fiesta, que era remolcado por un Volkswagen Gol, sufrió la rotura de la linga de remolque. Ante esta situación, los ocupantes descendieron de los vehículos, momento en el que se desencadenó el siniestro.

En la colisión participaron, además de los dos primeros autos, una Volkswagen Amarok blanca, un Renault Logan gris y un Fiat Palio gris.

Como consecuencia del impacto, un hombre fue arrollado y perdió la vida en el lugar, hecho que fue constatado por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al arribar a la escena.

Otro hombre adulto fue trasladado al Hospital Santojanni para recibir atención médica, mientras que una mujer adulta fue asistida en el sitio del accidente.

En el operativo intervinieron Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía y personal de Tránsito, quienes dispusieron el corte total de la colectora de la General Paz al 10.800, en sentido hacia el Riachuelo, a la altura de la estación de servicio Axion.

Noticia en desarrollo.