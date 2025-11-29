Crimen y Justicia

Tragedia en Monserrat: murieron dos personas y hay dos heridos de gravedad tras un fuerte choque

Una camioneta, un auto y una bicicleta protagonizaron un choque fatal. El operativo de emergencia movilizó a toda la zona y se pidió evitar

El cruce de la Avenida Belgrano y Avenida Huergo, ubicado en el barrio porteño de Monserrat, se convirtió en escenario de una colisión múltiple que dejó un saldo trágico: dos mujeres muertas y dos personas heridas de gravedad. El incidente involucró a una camioneta Volkswagen Amarok, un automóvil Citroën C3 y una bicicleta, que transitaban por la zona.

Entre las víctimas fatales se identificó a una ciclista de 27 años y otra mujer de 24, que presuntamente habría intentado cruzar la avenida cuando ocurrió el impacto. A pesar de esto, sus nombres no trascendieron.

En el caso de los dos heridos graves, se conoció que serían dos personas de 34 y 47 años. Aparentemente, se tratarían de una mujer y un hombre que, según las autoridades, fueron atendidos en el lugar y trasladados por el SAME hacia el Hospital Argerich, ubicado en el barrio de La Boca.

Además, participaron en las tareas de rescate y control del área los Bomberos, la Policía y el personal de la Científica, quienes trabajaron coordinadamente para asistir a los afectados y realizar las pericias correspondientes.

Las autoridades aún trabajarían en la escena del siniestro (Gentileza: X @HugoPalamara)

Cerca de la medianoche, las autoridades todavía continuaban con los procedimientos en el lugar. Asimismo, por la magnitud del siniestro solicitaron máxima precaución e instaron a la población a evitar el sector, mientras continuaban las labores de los equipos de emergencia.

En la zona también se había desplegado una carpa roja, para poder proteger a la víctima que murió en el lugar. Luego de que los agentes pudieran identificarlos, se dio aviso a los familiares, quienes llegaron al lugar minutos más tarde.

Según la información difundida por el noticiero A24, al inicio del operativo se habían desplegado tres móviles para brindarles asistencia médica a tres de las víctimas. Sin embargo, se confirmó la muerte de la ciclista poco después de que fuera ingresada a la guardia.

“La ciclista ingresa al Hospital Argerich en gravísimo estado”, describió el titular del SAME, Alberto Crescenti, sobre cómo se encontraba la segunda víctima producto del choque. Asimismo, aclaró que no fue traslada por una de sus unidades, sino por una ambulancia que pasaba por la zona.

Así quedó el frente de uno de los vehículos involucrados (Gentileza: A24)

“Se le hacen maniobras de reanimación, pero esta chica fallece”, señaló el especialista. En línea con esto, agregó que el operativo comenzó a las 21:58 horas, cuando los Bomberos de la Ciudad y el SAME trabajaron para liberar a las personas que quedaron atrapadas dentro del Citroën C3.

Luego de que concluyeran el rescate, Crescenti indicó que se dio aviso sobre la segunda víctima fatal del episodio. “Ahí constatamos, lamentablemente, el fallecimiento de una mujer de 24 en el acto. No se pudo hacer nada por ella, no se la pudo reanimar”, aseguró.

A pesar de que las circunstancias en las que se produjo el siniestro estarían bajo investigación, la primera hipótesis indicaría que la camioneta 4x4 habría rozado al automóvil. En ese momento, el conductor del auto habría perdido el control y se estrelló en la esquina contraria.

Ambos circulaban por la mano que se dirige hacia el sentido sur de la capital. De esta manera, durante el recorrido que el Citroën C3 realizó antes de chocar contra un poste y un árbol, el vehículo atropelló a la ciclista que circulaba en sentido contrario y a una peatón que habría intentado cruzar la avenida.

Nota en desarrollo

