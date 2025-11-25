Sociedad

Tres muertos en otro trágico accidente en Chile: dos de las víctimas eran argentinos

Dos vehículos chocaron de frente en la región de Valparaíso, en la autopista Los Andes. Dos niños, nietos de la pareja mendocina fallecida, están internados en estado grave

El impacto fatal entre los dos vehículos, en medio de la niebla

Al menos dos argentinos y un chileno fallecieron este martes en un accidente vial ocurrido en la autopista Los Andes, en las cercanías de la comuna de San Felipe, ubicada en la región de Valparaíso, en Chile. El impacto, además, dejó a dos niños en estado grave.

El hecho involucró a un Fiat Cronos con patente argentina, proveniente de Mendoza, y una SUV de matrícula chilena conducida por un ciudadano de origen brasileño que residía y trabajaba en Chile, concretamente en el Hospital de Llay Llay, informó la Policía de Carabineros.

El accidente, que se produjo a primera hora del martes, tuvo como consecuencia a dos menores de edad heridos, de 11 y 13 años, quienes serían los nietos de la pareja mendocina fallecida. Ambos chicos fueron atendidos de urgencia en hospitales de la zona, según confirmaron las autoridades a medios locales como losandesonline.cl.

La colisión tuvo lugar cuando, según relató el mayor Gonzalo Medina, comisario de San Felipe, “ambos vehículos, por causas que se investigan, impactaron de frente y resultaron fallecidos dos ocupantes adultos de nacionalidad argentina y un ocupante de nacionalidad chilena”. El oficial agregó que los menores que viajaban en el vehículo argentino fueron rápidamente trasladados al hospital San Camilo de San Felipe y al hospital San Juan de Dios de Los Andes, donde reciben atención médica, según declaraciones tomadas por losandesonline.cl.

El siniestro se produjo poco después de que el auto de la familia mendocina hubiera ingresado a Chile mediante el complejo fronterizo Los Libertadores. Las primeras pericias señalan que el Fiat Cronos se habría cruzado de carril poco antes del choque, aunque los motivos que llevaron a la maniobra aún no se han esclarecido.

Autoridades señalaron la presencia de una densa neblina, que habría reducido considerablemente la visibilidad sobre la calzada durante la mañana, como un factor relevante.

Así quedó uno de los coches tras la embestida

El accidente ocurrió en inmediaciones de la Toma Yevide, en el sector poniente de San Felipe. La violencia del impacto provocó que la mujer argentina que iba de acompañante en el Cronos saliera despedida del vehículo, según informaciones del medio local @puranoticia y losandesonline.cl.

El conductor de la SUV chilena, quien había nacido en Brasil pero estaba radicado en Chile y era conocido por su labor como partero en el hospital de Llay Llay, murió en el instante.

La noticia generó conmoción tanto en Mendoza como en la región de Valparaíso, debido a la gravedad del accidente y a la presencia de menores de edad entre los afectados. El tránsito en la autopista Los Andes fue interrumpido en ambos sentidos para poder realizar las tareas de rescate, atención a los heridos y retiro de los cuerpos, provocando importantes inconvenientes de circulación en una ruta que es paso habitual entre ambos países, según reportó Los Andes.

Las autoridades chilenas mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión las causas del choque frontal. Entre las hipótesis que se manejan se encuentra el posible cruce involuntario de carril por parte del conductor argentino, sumado a la escasa visibilidad producto de la neblina.

No se descarta, además, la revisión de los antecedentes médicos y mecánicos de ambos vehículos implicados, así como testimonios de otros automovilistas que transitaban por el sector en el momento del hecho.

Lautaro Aillapi, de 33 años, falleció este fin de semana en Chile

El sábado pasado, en las rutas chilenas hubo otra tragedia que protagonizó un argentino. Un joven neuquino falleció tras un accidente vial en la ruta S-51, en el tramo entre Cunco y Padre de las Casas, al sur de Chile. El siniestro se produjo cuando una camioneta Ram Rampage volcó violentamente en una curva del sector identificado como Estero Cobulto.

En el vehículo viajaban cinco personas oriundas de la localidad mendocina de Centenario. Entre ellas se encontraba Lautaro Aillapi, de 33 años, quien perdió la vida debido a las graves lesiones sufridas en el impacto. Otros tres ocupantes resultaron con heridas leves y recibieron asistencia por parte de Carabineros, Bomberos y personal de salud en el lugar del accidente.

