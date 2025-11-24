Murió un argentino tras volcar con una camioneta en Chile y otros tres resultaron heridos

Falleció un joven de Neuquén en un accidente de tránsito y hay un detenido (Foto: Río Negro)

El sábado, en la ruta que une Cunco con Padre de las Casas, en Chile, una camioneta en la que viajaban cinco residentes de Centenario, provincia del Neuquén, perdió el control y volcó. Uno de ellos murió al instante, pero su identidad se confirmó este domingo.

Se trata de Lautaro Aillapi, de 33 años. De acuerdo con la información publicada por el portal Río Negro, las primeras pericias indicaron que el conductor de la camioneta no logró mantener el dominio al tomar una curva el sector conocido como Estero Cobulto de Temuco, lo que derivó en el siniestro.

Como resultado del impacto, Aillapi sufrió heridas de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el lugar, mientras que otros tres ocupantes presentaron lesiones leves. Todos los involucrados recibieron asistencia inmediata por parte de personal sanitario, bomberos y Carabineros, quienes acudieron rápidamente a la zona del accidente.

Las autoridades chilenas detuvieron preventivamente al conductor de la camioneta, quien fue trasladado a una comisaría de Cunco y quedó a disposición de la Fiscalía. Además, se ordenó la realización de análisis toxicológicos y de alcoholemia para determinar si alguno de los ocupantes se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro, intentando esclarecer si el consumo de sustancias pudo haber influido en la pérdida de control del vehículo.

En cuanto a los antecedentes del grupo, señalaron que los cinco habrían participado horas antes en un partido de fútbol en una cancha cercana al lugar del accidente, aunque este dato aún no fue confirmado oficialmente por las autoridades.

La noticia generó una profunda conmoción en Centenario, especialmente porque la información oficial fue escasa durante los primeros momentos. La primera alerta sobre el accidente llegó a la Comisaría Quinta de la ciudad neuquina a través de un testigo que viajaba en otro vehículo y advirtió que el siniestro involucraba a vecinos de la localidad.

Un patrullero que circulaba a alta velocidad y sin sirenas atropelló a una niña en Neuquén y está grave

Una niña de 8 años permanece en estado crítico tras ser atropellada por un patrullero de la Policía de Neuquén que circulaba a alta velocidad y sin sirenas en el barrio Los Álamos de Plottier, provincia del Neuquén, el miércoles por la tarde.

El accidente provocó una fuerte reacción en la comunidad, que se movilizó el jueves frente a la Comisaría 46 y la Escuela 234 para exigir justicia y reclamar mejoras en la seguridad vial del barrio. Los manifestantes denunciaron que la circulación imprudente de móviles policiales en calles angostas, sin veredas ni cordón cuneta, es un problema recurrente. Además, responsabilizaron al municipio por retirar los lomos de burro que los vecinos colocan para reducir la velocidad.

La menor, identificada como C. G., fue embestida mientras jugaba en bicicleta y quedó inconsciente, con convulsiones y lesiones graves.

Un video difundido por los presentes muestra a la oficial que conducía el patrullero arrodillada junto a la niña, en estado de shock, mientras la madre intentaba contener la situación.

La ambulancia tardó aproximadamente una hora en llegar, pese a la presencia de varios móviles policiales y agentes motorizados, según informaron LM Neuquén y LM Cipolletti.

La niña fue trasladada primero al hospital de Plottier, donde fue estabilizada, y luego derivada al hospital Castro Rendón. De acuerdo con el parte médico más reciente, permanece en terapia intensiva pediátrica con pronóstico reservado, asistencia respiratoria y politraumatismo grave.

La madre, Paola Beatriz Marifil, relató que su hija soportó más de tres paros cardíacos y fue sometida a una cirugía neurológica de casi nueve horas. La intervención incluyó descompresión del cráneo, reparación de fracturas en el tobillo, pie y brazo derecho, y estabilización de lesiones internas: ambos pulmones comprometidos, daños en hígado y riñones y un cuadro de falla multiorgánica. “Ahora solo su cuerpo puede sanar. Sigue en riesgo”, expresó Marifil.

Durante la protesta, una vecina cuestionó la continuidad de la oficial al volante: “No puede conducir más un móvil policial, no lo puede seguir haciendo”, y afirmó que no es la primera vez que la agente circula de esa manera. Por su parte, Mariano, padre de una compañera de la víctima, sostuvo: “Queremos que esto sirva para que no vuelvan a circular a esas velocidades. La fiscalía debe hacer lo que corresponde y el municipio también”.

El grupo de vecinos evalúa nuevas acciones y convocatorias barriales mientras aguardan la recuperación de la menor y el avance de la investigación judicial.