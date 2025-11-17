Crimen y Justicia

Misiones: murió un nene de 4 años que recibió una descarga eléctrica en un accidente doméstico

El hecho ocurrió Posadas. El niño falleció al tomar contacto con un alargue conectado a la corriente mientras intentaba lavarse las manos en una pileta de plástico

Nene de 4 años murió
Nene de 4 años murió electrocutado en Posadas, Misiones

Un trágico accidente ocurrió este domingo por la tarde en el barrio El Porvenir II, de Posadas, Misiones, donde un niño de apenas 4 años, identificado como Aarón Sebastián Díaz, perdió la vida luego de sufrir una descarga eléctrica dentro de una vivienda familiar.

Según informaron fuentes policiales y sanitarias al diario El Territorio, el hecho se registró alrededor de las 17:50. En ese momento, Aarón jugaba a la pelota en el patio junto a otros dos niños.

En un instante, el pequeño se apartó del grupo y se dirigió hacia una pileta de plástico para lavarse las manos, sin notar que en el lugar había un alargue conectado a la corriente eléctrica.

Por razones que aún son materia de investigación, el niño entró en contacto con el cableado y recibió una fuerte descarga que lo dejó inconsciente de inmediato.

Los menores que presenciaron la escena corrieron a pedir ayuda a los adultos presentes, quienes actuaron con rapidez y trasladaron a Aarón en un vehículo particular hasta el Hospital de Itaembé Guazú.

A pesar del esfuerzo por llegar lo antes posible, el desenlace fue fatal: la médica de guardia informó que el niño ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Durante aproximadamente 40 minutos, el equipo profesional realizó intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar, intentando revertir el cuadro. Sin embargo, la gravedad de la descarga hizo imposible recuperarlo y finalmente se confirmó su fallecimiento.

En la vivienda donde ocurrió el accidente trabajó personal de la Comisaría 15ª, junto con peritos de la Policía Científica y el médico policial.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y pusieron en conocimiento al Juzgado de turno, que dispuso las actuaciones legales pertinentes para esclarecer con precisión las circunstancias del suceso.

En el mes de mayo, una tragedia similar tuvo lugar en Mendoza; cuando un niño de 11 años murió electrocutado cuando intentaba recuperar una pelota de un techo mientras jugaba en el Club Social y Deportivo Tupungato.

El niño, identificado como Tito Isai Santino, conocía bien el lugar, ya que su padre trabaja como sereno del establecimiento y la familia residía allí.

Según relataron los familiares, la pelota con la que estaba jugando había caído sobre una de las casas que están dentro del predio del club. Al subir a buscarla, el chico tomó contacto con un cable que le provocó una fuerte descarga eléctrica. El impacto fue inmediato y el niño quedó inconsciente.

En un intento desesperado por salvarlo, sus familiares lo trasladaron en vehículo hasta el Hospital General Las Heras, el centro asistencial más cercano.

Durante el trayecto, también se comunicaron con el sistema de emergencias 911 para alertar sobre lo sucedido. Al llegar al hospital, el personal médico confirmó que el niño no tenía signos vitales, por lo que ingresó ya fallecido a la guardia.

Según informaron las fuentes hospitalarias, los médicos constataron que había fallecido producto de un paro cardiorrespiratorio derivado de la electrocución.

