Mendoza: un camión que cargaba más de 80 motos se prendió fuego y quedó destruido en la Ruta 7

El incendio de un camión en la Ruta Nacional 7 generó la destrucción total de 83 motocicletas Corven y afectó la circulación en La Paz

Un camión con semirremolque que transportaba cerca de 83 motos de la marca Corven se incendió en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 912, en jurisdicción del departamento de La Paz, provincia de Mendoza, y el fuego convirtió la carga en pérdidas totales.

La secuencia comenzó instantes después de las 6. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un vehículo de carga incendiándose en esa transitada vía. Sin demora, agentes de la Comisaría 22° de La Paz y bomberos voluntarios llegaron al lugar, donde constataron la gravedad del escenario. El fuego alcanzó cada rincón del semirremolque, afectando en su totalidad a las motocicletas que transportaba.

El cargamento representaba una pérdida millonaria, ya que el fuego consumió casi todas las unidades antes de la llegada de los equipos de emergencia. En tanto, el conductor, identificado como A. A. L., logró abandonar el camión a tiempo y resultó ileso, un dato relevante considerando la rápida propagación del incendio.

El medio mendocino El Sol confirmó que el siniestro no dejó personas heridas, aunque la circulación sobre la Ruta Nacional 7 experimentó complicaciones mientras se desarrollaban las tareas de extinción y remoción. La dimensión del operativo sumó esfuerzos del personal policial y de los bomberos de La Paz, quienes trabajaron para apagar las llamas y evitar que el incidente se extendiera.

Las llamas no solo destruyeron el valioso lote de motocicletas, sino que generaron tareas de contención durante varias horas.

Por su parte, la Oficina Fiscal de La Paz intervino en las actuaciones posteriores, relevando el estado del vehículo, entrevistando testigos y asegurando el perímetro. La Comisaría 22° lideró la investigación sobre el origen del siniestro, que —hasta el momento— no presenta indicios de participación de terceros ni afectación a otros automotores.

La presencia de los bomberos voluntarios fue determinante para controlar el avance del incendio y permitir la posterior liberación del tráfico en la ruta.

El operativo desarrollado en el kilómetro 912 incluyó también el retiro de restos calcinados y la asistencia logística para restablecer la normalidad en la Ruta Nacional 7, considerada clave para el corredor vial entre distintas provincias.

La investigación sobre las verdaderas causas del incendio permanece abierta bajo la órbita de la Oficina Fiscal de La Paz, que lidera las actuaciones vinculadas al episodio.

Un camión perdió el control, chocó contra cuatro vehículos y atropelló a una mujer en Flores

Un camión protagonizó ayer un fuerte accidente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), luego de chocar contra cuatro autos estacionados y atropellar a una transeúnte, quien resultó gravemente herida.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo de Iveco circulaba por la avenida Nazca al 800, en sentido hacia la avenida Gaona, en el barrio porteño de Flores. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el chofer realizó una maniobra fallida, perdió el control del vehículo y a partir de allí se desencadenó la serie de choques.

En la misma secuencia, impactó contra cuatro autos estacionados sobre la avenida y atropelló a una mujer que cruzaba la calle, dejándola inconsciente por el golpe.

Tras el impacto, oficiales de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar y solicitaron la presencia del SAME. Los médicos asistieron a la víctima, una mujer de 42 años, y dispusieron su traslado al hospital Álvarez, donde posteriormente fue operada por un traumatismo de cráneo. La intervención quirúrgica fue exitosa, de acuerdo con lo que pudo saber este medio.

En tanto, el test de alcoholemia realizado al conductor del camión arrojó un resultado negativo. Pese a ello, el hombre de 35 años quedó detenido y alojado en la Alcaidía policial, a disposición de la magistratura.

Los vehículos dañados por el impacto fueron un Volkswagen Gol, un Nissan Versa, una Renault Kangoo y un Peugeot 208. La zona permaneció con consigna policial hasta hoy, ya que por disposición judicial los autos debieron quedar en el lugar para la realización de las pericias correspondientes, antes de ser retirados por una grúa.