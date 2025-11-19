Un camión perdió el control, chocó contra cuatro vehículos y atropelló a una mujer en Flores

El camión perdió el control y chocó contra cuatro vehículos

Un camión protagonizó ayer un fuerte accidente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), luego de chocar contra cuatro autos estacionados y atropellar a una transeúnte, quien resultó gravemente herida.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo de Iveco circulaba por la avenida Nazca al 800, en sentido hacia la avenida Gaona, en el barrio porteño de Flores. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el chofer realizó una maniobra fallida, perdió el control del vehículo y a partir de allí se desencadenó la serie de choques.

En la misma secuencia, impactó contra cuatro autos estacionados sobre la avenida y atropelló a una mujer que cruzaba la calle, dejándola inconsciente por el golpe.

Tras el impacto, oficiales de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar y solicitaron la presencia del SAME. Los médicos asistieron a la víctima, una mujer de 42 años, y dispusieron su traslado al hospital Álvarez, donde posteriormente fue operada por un traumatismo de cráneo. La intervención quirúrgica fue exitosa, de acuerdo con lo que pudo saber este medio.

En tanto, el test de alcoholemia realizado al conductor del camión arrojó un resultado negativo. Pese a ello, el hombre de 35 años quedó detenido y alojado en la Alcaidía policial, a disposición de la magistratura.

Los vehículos dañados por el impacto fueron un Volkswagen Gol, un Nissan Versa, una Renault Kangoo y un Peugeot 208. La zona permaneció con consigna policial hasta hoy, ya que por disposición judicial los autos debieron quedar en el lugar para la realización de las pericias correspondientes, antes de ser retirados por una grúa.

Choque, vuelco e incendio sobre la autopista 9 de Julio Sur

El tránsito en la autopista 9 de Julio Sur, a la altura de California, se vio interrumpido este miércoles tras un choque que derivó en un vuelco vehicular y posterior incendio. Pese a la magnitud del hecho, en el vehículo se trasladaba una sola persona, quien resultó ilesa.

El conductor, un hombre, consiguió salir del automóvil por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia, informaron fuentes del caso a Infobae.

El incidente motivó la intervención de bomberos y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes se dirigieron al lugar para asistir al conductor y controlar la situación.

La policía procedió a cortar dos carriles derechos en sentido hacia provincia, lo que generó demoras en la circulación vehicular. De hecho, se mantuvo un solo carril habilitado con sentido a Avellaneda.

El conductor, pese a la gravedad del siniestro, logró abandonar el vehículo sin asistencia externa, mientras los equipos de emergencia se desplazaban hacia el sitio del accidente.

La presencia de los bomberos resultó fundamental para sofocar el incendio y garantizar la seguridad en la zona afectada.

La restricción de carriles implementada por la policía permitió que los servicios de emergencia trabajaran con mayor eficacia, aunque provocó congestión en el tránsito habitual de la autopista.

En tanto, dos autos chocaron en la esquina de Humboldt y Cabrera, en el barrio de Palermo, en un incidente que provocó daños materiales y causó alarma entre los vecinos el pasado domingo. La colisión involucró a un Fiat Cronos y a un Toyota Corolla.

Los test de alcoholemia y narcotest a los conductores dieron negativo.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el Fiat Cronos circulaba por Cabrera, mientras que el Toyota Corolla transitaba por Humboldt cerca de las 5 de la mañana. Los vehículos impactaron al llegar a la esquina, por causas que se intentan establecer, y ambos quedaron prácticamente sobre la vereda, destruyendo un cantero que se encuentra justo en la esquina.

Agentes de la Policía de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar. En diálogo con Infobae, los agentes precisaron que ninguno de los conductores presentó lesiones y que los exámenes de alcoholemia y narcotest realizados arrojaron resultados negativos.

Según las declaraciones recogidas por este medio, no hubo víctimas ni daños mayores a comercios o viviendas linderas.