El papa León XIV dijo que planea visitar Argentina en 2026

El anuncio del papa León XIV sobre su gira internacional que incluiría a la Argentina (Radio Mitre)

El papa León XIV confirmó la posibilidad de incluir a la Argentina en una próxima gira internacional a realizarse en 2026.

De esta forma, el sumo pontífice explicó que está en marcha la planificación de un viaje papal. “Durante el año de jubileo, vamos adelante viviendo, cada día hay actividades y el próximo año ya vamos a programar poco a poco”, afirmó el Papa.

León XIV junto a artistas de cine

Consultado puntualmente sobre su interés en viajar por América Latina el año próximo, manifestó ante un grupo de periodistas a la salida de su residencia en Castel Gandolfo: “Por supuesto”, y dejó entrever su entusiasmo con una risa. En el diálogo se mencionaron posibles destinos.

Ante la pregunta sobre la inclusión de Fátima en la agenda, León XIV respondió: “Va, Fátima, a todos los lugares. Yo encantado de viajar. El problema es programar con todos los compromisos, pero sí, a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina pendientes también ir al Perú, por supuesto”, este último en un gesto que destaca el vínculo de Robert Prevost (el nombre del sumo pontífice) con la nación trasandina en donde vivió casi cuatro décadas como misionero y obispo.

El Papa detalló que la organización del itinerario depende de las obligaciones institucionales y personales: “El problema es programar con todos los compromisos”, indicó, y reconoció su deseo de concretar el recorrido por distintos países. La gira por América Latina proyectada para 2026 incluiría destinos postergados y sitios emblemáticos para la comunidad católica.

El papa León XIV visitará Turquía y el Líbano, durante fines de este ano (AP foto/Alessandra Tarantino)

El calendario internacional del Papa para fin de este año está centrado en Turquía y el Líbano, dos destinos que figuran como los únicos confirmados hasta el momento para la agenda de viajes del pontífice en 2025.

El recorrido está programado entre el 27 y el 30 de noviembre en territorio turco, seguido de una visita al Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Ambos países habían sido considerados previamente por su predecesor, el papa Francisco, como posibles destinos durante su pontificado.

Mensaje papal sobre el cambio climático

El inicio de la segunda semana de la COP30 en la Amazonía brasileña estuvo marcado por un llamado urgente del papa León XIV a los líderes mundiales para que intensifiquen sus esfuerzos frente al cambio climático.

En un mensaje en video dirigido a los participantes de las conversaciones climáticas de Naciones Unidas y a líderes religiosos reunidos en Belém, el pontífice estadounidense advirtió que los avances logrados hasta ahora resultan insuficientes y subrayó la necesidad de tomar medidas inmediatas para proteger a las poblaciones más vulnerables ante el aumento de fenómenos extremos y el calentamiento global.

Una persona graba con su teléfono un video del Papa León XIV este lunes, en el Museo Amazónico en Belém (Brasil). (EFE/ Fraga Alves)

El mensaje de León XIV coincidió con la llegada de ministros de alto nivel de todo el mundo a la región amazónica, donde se desarrollan las negociaciones climáticas. Durante la jornada, varios líderes de países del Sur Global compartieron testimonios sobre los devastadores efectos de los recientes desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos.

En su intervención, el papa León XIV afirmó que “una de cada tres personas vive en una situación de gran vulnerabilidad debido a estos cambios climáticos”. Y añadió que para estas poblaciones, el cambio climático “no es una amenaza lejana, e ignorar a estas personas es negar nuestra humanidad compartida”.

El pontífice insistió en que la creación de Dios “está clamando en forma de inundaciones, sequías, tormentas y un calor implacable”, y remarcó que, aunque se han registrado avances, “no son suficientes”.

El Papa dijo en un mensaje grabado al COP30 que “como administradores de la creación de Dios, estamos llamados a actuar con rapidez, con fe y profecía" (REUTERS/Yara Nardi)

Los científicos advierten que el calentamiento de la atmósfera no solo incrementa las temperaturas, sino que también provoca una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como inundaciones, sequías, lluvias torrenciales y huracanes más potentes.

En este contexto, León XIV sostuvo que aún existe margen para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, pero el tiempo es limitado. “Como administradores de la creación de Dios, estamos llamados a actuar con rapidez, con fe y profecía, para proteger el regalo que Él nos confió”, expresó el papa, y agregó: “Debemos ser honestos: no es el acuerdo el que está fallando, nosotros estamos fallando en nuestra respuesta. Lo que está fallando es la voluntad política de algunos”.