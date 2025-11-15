Sociedad

Los videos y las fotos más impactantes de las explosiones e incendio en el polo industrial de Ezeiza

Una inesperada explosión seguida por un incendio de gran magnitud en una fábrica de Ezeiza generó alerta en la población. En pocos minutos, los videos se difundieron en las redes sociales causando conmoción

Guardar
Explosión planta de agroquímicos en Ezeiza

El temor se apoderó de Ezeiza durante la noche del viernes tras una explosión de gran magnitud en el Polo Industrial Spegazzini, donde se desató un incendio que movilizó a quince dotaciones de bomberos. El siniestro, que alertó a los vecinos y generó alarma en el distrito bonaerense, mantiene a las autoridades en plena labor para controlar la situación y esclarecer las causas del incidente.

incendio ezeiza

En los videos difundidos en las redes sociales se observa las llamas de gran magnitud que genera la desesperación de los vecinos y trabajadores que se encontraban en la zona aledaña a la fábrica. Junto a los videos, usuarios de las redes expresaron que su preocupación debido a la onda explosiva que se generó.

Ante el riesgo de que continúen posibles explosiones se procedió a evacuar a los habitantes de barrios aledaños a la fábrica. Además, frente a efectos negativos del humo, también se recomendó mantener las ventanas cerradas en localidades próximas.

Incendio en Ezeiza

La magnitud del siniestro quedó reflejada en varios videos donde se observa la desesperación del momento. Un grupo de operarios presencia el inicio del desastre y uno de ellos grita: “¡Corran wacho, corran! ¡Dale corran, a casa, a casa! ¡Bajo techo!”.

Se desplegó un operativo de
Se desplegó un operativo de seguridad ante los heridos a causa del incendio

Mientras que en otro video realizado desde el interior de un automóvil, se escucha la desesperación de una mujer que advierte a sus acompañantes: “Tapate el oído, vayan para atrás, hacé para atrás Daniel. Dios. ¿Qué es eso? Justo lo filmé encima. Metete para acá, no vayas para allá. Me agarró miedo”. El registro capta el momento exacto en que una de las explosiones sacude la zona, mientras el fuego se propaga de manera incontrolable.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la escena como caótica y llena de incertidumbre. En diálogo con C5N, Granados afirmó: “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”.

Explosión planta de agroquímicos en Ezeiza

La magnitud del estallido fue tal que, según relató el funcionario, los vidrios de su propia vivienda y de otras casas del barrio resultaron destruidos.La respuesta de los equipos de emergencia fue inmediata. Granados detalló que quince dotaciones de bomberos acudieron al lugar para combatir las llamas que se propagaron tras la explosión. Mientras tanto, se procedió a la evacuación de las familias residentes en las inmediaciones del complejo industrial, ante el riesgo que representaba la expansión del fuego y la posibilidad de nuevos incidentes.

Explosión planta de agroquímicos en Ezeiza

Hasta el momento, la información oficial sobre víctimas o daños materiales es limitada. No obstante, Granados señaló a TN: “Por el momento hay algunas que otras personas heridas, pero no con mayores cuestiones”. El intendente subrayó la dificultad para controlar el incendio y la falta de certezas sobre el origen del estallido, al declarar: “Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión”.

Conductores registraron las llamas de
Conductores registraron las llamas de gran magnitud

En cuanto a las instalaciones afectadas, Granados explicó que entre las fábricas alcanzadas se encuentra una planta química, donde se incendiaron depósitos con insumos relacionados con el agro y productos utilizados en la fertilización de campos. Además, mencionó que la empresa Plásticos Lagos, dedicada a la fabricación de envases plásticos, enfrenta una situación similar debido al avance de las llamas.Las autoridades continúan trabajando en el lugar para sofocar el incendio y determinar las causas de la explosión, mientras la comunidad permanece en vilo ante la magnitud del suceso.

Temas Relacionados

Incendio en EzeizaEzeizaincendio

Últimas Noticias

Múltiples explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza. Se registran heridos y daños materiales

Múltiples explosiones en Ezeiza: se

Video: un camión quedó varado en las vías y un tren de carga lo arrolló en Santa Fe

El chofer, al ver que no podía avanzar con el vehículo, decidió descender para que el impacto no lo lastimara

Video: un camión quedó varado

Una mujer denunció que su ex pareja entró por una ventana y la violó en su casa

La denunciante dijo ante la policía que ya había hecho 35 denuncias penales contra el acusado por violencia de género, amenazas, desobediencia, lesiones leves y abuso sexual, y que tenía una restricción perimetral

Una mujer denunció que su

La maniobra de los policías acusados de sacar a presos para realizar trabajos de albañilería en una casa de veraneo en Tucumán

El ahora ex comisario Gustavo Javier Beltrán (50) y dos efectivos de la policía provincial fueron imputados por varios delitos. La Justicia les dictó la prisión preventiva

La maniobra de los policías

Locos x el Asado se prepara para llenar de humo, carne y sabor el Hipódromo de San Isidro

Luciano “Laucha” Luchetti se carga las parrillas al hombro para su primer evento masivo, en el que espera a más de 3000 personas con invitados, premios, sorpresas y, sobre todo, la mejor comida

Locos x el Asado se
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
El peculiar look de la

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

Juana Repetto contó cómo es su relación con su ex Sebastián Graviotto y sorprendió al revelar un dato de su vínculo

El viaje espiritual de Daniel Gómez Rinaldi a Nueva York y su visita a El Rebe: “Una experiencia increíble”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán interceptó

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán

Registran gigantescas “olas ocultas” que aceleran el deshielo en Groenlandia y multiplican el impacto en el nivel del mar

Cómo serán las “burbujas de cristal” que planea construir la NASA con polvo lunar y tecnología de autorreparación