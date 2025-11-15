Los videos y las fotos más impactantes de las explosiones e incendio en el polo industrial de Ezeiza

Explosión planta de agroquímicos en Ezeiza

El temor se apoderó de Ezeiza durante la noche del viernes tras una explosión de gran magnitud en el Polo Industrial Spegazzini, donde se desató un incendio que movilizó a quince dotaciones de bomberos. El siniestro, que alertó a los vecinos y generó alarma en el distrito bonaerense, mantiene a las autoridades en plena labor para controlar la situación y esclarecer las causas del incidente.

En los videos difundidos en las redes sociales se observa las llamas de gran magnitud que genera la desesperación de los vecinos y trabajadores que se encontraban en la zona aledaña a la fábrica. Junto a los videos, usuarios de las redes expresaron que su preocupación debido a la onda explosiva que se generó.

Ante el riesgo de que continúen posibles explosiones se procedió a evacuar a los habitantes de barrios aledaños a la fábrica. Además, frente a efectos negativos del humo, también se recomendó mantener las ventanas cerradas en localidades próximas.

La magnitud del siniestro quedó reflejada en varios videos donde se observa la desesperación del momento. Un grupo de operarios presencia el inicio del desastre y uno de ellos grita: “¡Corran wacho, corran! ¡Dale corran, a casa, a casa! ¡Bajo techo!”.

Se desplegó un operativo de seguridad ante los heridos a causa del incendio

Mientras que en otro video realizado desde el interior de un automóvil, se escucha la desesperación de una mujer que advierte a sus acompañantes: “Tapate el oído, vayan para atrás, hacé para atrás Daniel. Dios. ¿Qué es eso? Justo lo filmé encima. Metete para acá, no vayas para allá. Me agarró miedo”. El registro capta el momento exacto en que una de las explosiones sacude la zona, mientras el fuego se propaga de manera incontrolable.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la escena como caótica y llena de incertidumbre. En diálogo con C5N, Granados afirmó: “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”.

La magnitud del estallido fue tal que, según relató el funcionario, los vidrios de su propia vivienda y de otras casas del barrio resultaron destruidos.La respuesta de los equipos de emergencia fue inmediata. Granados detalló que quince dotaciones de bomberos acudieron al lugar para combatir las llamas que se propagaron tras la explosión. Mientras tanto, se procedió a la evacuación de las familias residentes en las inmediaciones del complejo industrial, ante el riesgo que representaba la expansión del fuego y la posibilidad de nuevos incidentes.

Hasta el momento, la información oficial sobre víctimas o daños materiales es limitada. No obstante, Granados señaló a TN: “Por el momento hay algunas que otras personas heridas, pero no con mayores cuestiones”. El intendente subrayó la dificultad para controlar el incendio y la falta de certezas sobre el origen del estallido, al declarar: “Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión”.

En cuanto a las instalaciones afectadas, Granados explicó que entre las fábricas alcanzadas se encuentra una planta química, donde se incendiaron depósitos con insumos relacionados con el agro y productos utilizados en la fertilización de campos. Además, mencionó que la empresa Plásticos Lagos, dedicada a la fabricación de envases plásticos, enfrenta una situación similar debido al avance de las llamas.Las autoridades continúan trabajando en el lugar para sofocar el incendio y determinar las causas de la explosión, mientras la comunidad permanece en vilo ante la magnitud del suceso.